Die 5 wichtigsten Dinge, die du bei der Auswahl eines Remote-Supporttools beachten solltest

Fernsupport -Software ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug für IT-Service-Management-Teams geworden. Die Möglichkeit, Kunden aus der Ferne zu unterstützen, sobald Hilfe benötigt wird, verkürzt die Lösungszeit und die Kosten für Service-Desks und erleichtert es Support-Organisationen, weltweit zu skalieren und Kunden zu unterstützen.
Bei Splashtop arbeiten wir mit Service-Desks und IT-Support-Teams zusammen, um ihnen die richtige On-Demand-Support-Lösung für ihre Bedürfnisse zu bieten. Viele Faktoren fließen in die Wahl des richtigen Fernwartungstools ein. Externe Faktoren wie die Anzahl der Kunden und die von ihnen verwendeten Geräte sowie interne Faktoren wie die Anzahl der Techniker, das Budget und die Integration mit bestehenden PSA-Ticketing-Systemen sollten alle berücksichtigt werden.
Nachdem das gesagt ist, hier die 5 wichtigsten Dinge, die Servicedesks und IT-Supportteams berücksichtigen müssen, wenn sie sich für eine On-Demand-Remote-Supportlösung entscheiden.
1. Wie viele Geräte werde ich unterstützen können? Werde ich Geräte unterstützen können, die nicht über mein zentrales System verwaltet werden?
Dies ist wahrscheinlich nicht die erste Frage, die Ihnen in den Sinn kommt, aber sie sollte es sein. Selbst wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Geräten über Ihr zentrales System, wie eine RMM -Plattform, verwalten, sollten Sie dennoch in Betracht ziehen, eine Fernsupport-Lösung zu erwerben, die es Ihnen ermöglicht, On-Demand-Support für zusätzliche Geräte bereitzustellen.
Warum? Arbeitnehmer verwenden ihre eigenen Geräte immer mehr für arbeitsbezogene Aktivitäten. Sie verwenden ihre Tablets und Smartphones für alltägliche Aufgaben, vor allem, wenn sie außerhalb des Büros arbeiten. Aktuelle Untersuchungen haben gezeigt, dass 87% der Unternehmen darauf angewiesen sind, dass ihre Mitarbeiter persönliche Geräte verwenden, um auf Geschäfts-Apps zuzugreifen.
Wenn Sie in der Lage sein möchten, On-Demand-Support für alle Geräte Ihrer Kunden bereitzustellen, dann benötigen Sie eine Fernsupport-Lösung, die Ihnen dies ermöglicht. Einige Tools bieten Pakete mit einer festgelegten maximalen Anzahl von Geräten, die Sie unterstützen können, während andere es Ihnen ermöglichen, eine unbegrenzte Anzahl von Geräten zu unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Bedürfnisse verstehen und das richtige Tool für sich auswählen.
2. Welche Plattformen werden unterstützt?
Als Nächstes müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Lösung die Geräte unterstützt, die Ihr Team verwendet, sowie die Geräte, die Ihre Kunden oder Endbenutzer verwenden. Dies ist besonders wichtig, da wir im letzten Abschnitt besprochen haben, wie Mitarbeiter ihre persönlichen Geräte für die Arbeit mehr nutzen, einschließlich Tablets und Smartphones.
Windows und Mac machen etwa 95% des Marktanteils für Desktop-Computer aus. Wenn es um Tablets und Mobilgeräte geht, besitzen iOS und Android fast 99% des Marktanteils.
Deshalb halten wir es für wichtig, eine Remote-Support-Lösung zu haben, die den Fernzugriff auf Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte unterstützt.
3. Wird es einfach zu bedienen sein? Wird es in meine bestehende PSA-Ticketing-Lösung integriert werden?
Wenn Sie eine neue Fernsupport-Lösung zu Ihrem IT-Support-Tool-Stack hinzufügen, ist es wichtig zu überlegen, wie die neue Fernsupport-Lösung in Ihren Arbeitsablauf passt. Wird es sowohl für Ihre Techniker als auch für Ihre Kunden einfach sein?
Mehrere Fernunterstützungsprodukte bieten nahtlose Integrationen mit führenden PSA-Plattformen, darunter ServiceNow, Jiraund andere. Mit diesen Integrationen können Sie in der Regel eine Fernsupport-Sitzung von der PSA-Plattform aus starten.
Sie sollten sich auch ansehen, wie das fernwartung tool funktioniert. Während die meisten im Allgemeinen ähnlich sind, sollten Sie sich ansehen, wie der Prozess für jedes Produkt funktioniert, das Sie in Betracht ziehen. Erfordert es, dass eine App auf dem Endgerät des Benutzers vorinstalliert ist? Welche Schritte muss der Endbenutzer ausführen, um eine Fernverbindung zu initiieren? Kann die App individuell gebrandet werden?
Jede Fernsupport-Lösung ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt auswählen, das sowohl für Ihr Team als auch für Ihre Kunden am besten geeignet ist.
4. Ist das die preiswerteste Lösung für meine Bedürfnisse?
Das ist eine sehr wichtige Sache, die es zu beachten gilt. Die Preise für Remote-Support-Produkte können von Anbieter zu Anbieter stark variieren.
Es gibt mehrere Fernsupport-Anbieter, die dieselben Top-Features und die gleiche Servicequalität bieten, aber so unterschiedlich bepreist sind, dass Sie am Ende 2-3 Mal so viel für die gleiche grundlegende Funktionalität zahlen könnten, wenn Sie nicht recherchieren.
Überlegen Sie sich zunächst das Preismodell der Fernsupport-Produkte, die Sie in Betracht ziehen. Einige basieren auf der Anzahl gleichzeitiger Sitzungen, einige auf der Anzahl der Benutzer und einige auf der Anzahl der Endpunkte, die Sie unterstützen müssen.
Berücksichtigen Sie Ihre Situation, wie viele Techniker Sie haben und die Anzahl der Kundenendpunkte. Und berücksichtigen Sie auch die Funktionen, die jedes Fernsupport-Paket bietet. Bestimmen Sie, welche Funktionen für Ihr Team und Ihre Kunden wirklich wichtig sind, und finden Sie die Pakete, die Ihnen das bieten, was Sie benötigen. Beim Vergleich von Paketen mit ähnlichen Funktionen werden Sie überrascht sein, wie groß die Preisunterschiede zwischen ihnen sein können.
5. Entspricht es meinen Sicherheitsbedürfnissen und denen meiner Kunden?
Schließlich sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Fernsupport-Lösung die Daten Ihrer Kunden und Ihre eigenen Daten schützt. Ein Sicherheitsverstoß könnte Sie potenziell Tausende oder sogar Millionen von Dollar kosten. Ganz zu schweigen von dem irreparablen Schaden, den es Ihrem Ruf zufügen kann.
Viele Fernsupport-Lösungen bieten verschlüsselte Verbindungen, Geräteauthentifizierung und andere wichtige Funktionen, die helfen, Informationen während Remote-Sitzungen sicher zu halten. Untersuchen Sie die Sicherheitsfunktionen, die von jedem Fernwartung Tool angeboten werden, um sicherzustellen, dass Sie eine vertrauenswürdige Lösung erhalten.
Außerdem sind Arbeitnehmer in vielen Branchen verpflichtet, bestimmte staatliche oder branchenspezifische Vorschriften wie HIPAA oder DSGVO einzuhalten. Fragen Sie die Fernsupport-Anbieter nach ihrer Einhaltung dieser Industriestandards, um sicherzustellen, dass Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden in Bezug auf Sicherheit erfüllen.
Eine On-Demand-Fernsupport-Lösung ist entscheidend für den Erfolg von Service-Desks und IT-Support-Teams. Wenn Sie auf der Suche nach einem Fernsupport-Tool sind, sollten Sie sorgfältig prüfen und das beste Produkt finden, das Ihre Anforderungen und die Ihrer Kunden erfüllt.
Wenn Sie auf der Suche nach einem unbeaufsichtigten und beaufsichtigten Support-Tool sind, mit dem Sie Remotezugriff auf Ihre verwalteten Computer, Server und Workstations erhalten, sehen Sie sich Splashtop Remote Supportan.