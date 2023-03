TeamViewer deaktiviert entfernten Druck, geschwärzten Bildschirm und andere Funktionen des kostenlosen Plans

TeamViewer hat Remote Print, Disable Remote Input und weitere Funktionen aus seinem kostenlosen Plan entfernt. Anstatt den kommerziellen Plan von TeamViewer zu kaufen, erhalten Sie diese Funktionen und mehr mit Splashtop und sparen Sie garantiert 50 % oder mehr pro Jahr!

Benutzer des kostenlosen TeamViewer Plans werden von nun an auf einige dringend benötigte Funktionen verzichten müssen. Ohne Vorankündigung hat TeamViewer plötzlich einige Funktionen in der kostenlosen Version ihres Produkts deaktiviert. Zu den deaktivierten Funktionen gehören die Deaktivierung der entfernten Eingabe, des entfernten Druckens, des geschwärzten Bildschirms und des Seitenwechsels. Laut einer Nachricht, die auf der Website der Community veröffentlicht wurde, nachdem die Benutzer es bemerkt und sich beschwert hatten, sagte TeamViewer, dass sie die Funktionen deaktiviert hätten, weil sie "hauptsächlich für kommerzielle Zwecke" und zur Verhinderung von Betrug verwendet würden. Sie können die Reaktion der Community unten sehen:

Die entfernten Funktionen wurden für den Einsatz in kommerziellen Umgebungen ausgewählt, um Probleme bei der persönlichen Nutzung zu vermeiden. Dies war auch eine wichtige Maßnahme zum Schutz vor potenziellen Betrugsmaschen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://t.co/15w653iRV5 Best, Julia - TeamViewer Support (@TeamViewer_help) 30. Januar 2019

Die entfernten Funktionen waren die beliebtesten, für die Sie die Leute jetzt bezahlen lassen werden. JEDER, der schon einmal seine Eltern unterstützt hat, weiß, wie wichtig das „Deaktivieren der Ferneingabe“ ist, wenn man wirklich erfolgreich sein will. Und du versuchst es mit Betrug zu rechtfertigen... – Andi (@staff_andy) 30. Januar 2019

Das ist nachdem sich Benutzer der kostenlosen Version von TeamViewer in den letzten Monaten über das Zeitlimit für Fernverbindungen beschwert haben und dann aufgrund einer „vermuteten kommerziellen Nutzung“ keine Verbindung mehr herstellen können. Wir haben von mehreren (inzwischen ehemaligen) kostenlosen TeamViewer-Benutzern von ihren Frustrationen gehört. Viele fühlen sich verärgert, weil sie das Gefühl haben, dass TeamViewer versucht, sie zum Kauf einer teuren kommerziellen Lizenz zu drängen.

Ganz zu schweigen davon, dass das Fehlen von Funktionen wie schwarzer Bildschirm und automatische Sicherheitsupdates sowohl Datenschutz- als auch Sicherheitsbedenken für Benutzer der kostenlosen TeamViewer-Version darstellen.

Wenn Sie ein kostenloser TeamViewer-Benutzer sind, der eine Remote-Desktop-Software mit Funktionen wie Ferndruck und Schwarzer Bildschirm benötigt, dann sind wir hier, um Ihnen mitzuteilen, dass es eine bessere Option gibt, als für den kommerziellen Plan von TeamViewer zu bezahlen. Sie können diese Funktionen und mehr mit Splashtop erhalten!

Holen Sie sich diese Funktionen und mehr und sparen Sie garantiert 50 % oder mehr mit Splashtop

Warum ist Splashtop Business Access eine bessere Option als der Geschäftsplan von TeamViewer? Lassen Sie es uns genau erklären.

Sie erhalten die Funktionen, die in TeamViewer Free nicht mehr verfügbar sind, und noch mehr! Splashtop Business Access beinhaltet Ferndruck, Schwarzer Bildschirm, Lock Remote Screen (ähnlich wie TeamViewer's Disable Remote Input Funktion), und andere großartige Funktionen wie Drag-and-Drop File Transfer.

Sie sparen garantiert 50 % oder mehr Ihrer Kosten im Vergleich zu den kommerziellen Plänen von TeamViewer! Splashtop Business Access beginnt bei €4.58 /Monat ( €55 /Jahr). TeamViewer beginnt bei €32.90 /Monat ( €394.80 /Jahr)*. Sprenge nicht deinen Kontostand für TeamViewer, sondern spare dein Geld und hol dir mit Splashtop alles, was du brauchst.

Vor diesem Hintergrund wissen wir, dass es schwierig sein kann, zu einer neuen Remote-Desktop-Lösung zu wechseln, nachdem Sie TeamViewer so lange verwendet haben, weshalb wir Sie Splashtop Business Access 14 Tage lang kostenlos testen lassen! Es ist keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich. Melden Sie sich einfach an und Sie sind in wenigen Minuten mit der Vollversion von Splashtop Business Access Pro einsatzbereit. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um Ihre kostenlose Testversion zu starten.

Kostenlos testen

Lesen Sie unseren vollständigen Vergleich zwischen Splashtop und TeamViewer. Oder lesen Sie mehr über Ferndruck und Blank Screen mit Splashtop. Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion, um diese Funktionen ausprobieren und um selbst zu sehen, warum Sie zu Splashtop wechseln sollten.

* Quelle: TeamViewer-Website in den USA, Listenpreis von 49 USD/Monat (588 USD/Jahr) für den Einzelbenutzerplan, Februar 2019.

Möchten Sie unsere Preise überprüfen? Sehen Sie sich unseren Preisvergleich Splashtop vs. TeamViewer an.