TeamViewer deaktiviert entfernten Druck, geschwärzten Bildschirm und andere Funktionen des kostenlosen Plans

TeamViewer hat Remote Print, Remote Input deaktivieren und weitere Funktionen aus ihrem kostenlosen Plan entfernt. Anstatt den kommerziellen Plan von TeamViewer zu kaufen, erhalten Sie diese Funktionen und mehr mit den kommerziellen Plänen von Splashtop und sparen 50% oder mehr garantiert pro Jahr!
Benutzer des kostenlosen TeamViewer Plans werden von nun an auf einige dringend benötigte Funktionen verzichten müssen. Ohne Vorankündigung hat TeamViewer plötzlich einige Funktionen in der kostenlosen Version ihres Produkts deaktiviert. Zu den deaktivierten Funktionen gehören die Deaktivierung der entfernten Eingabe, des entfernten Druckens, des geschwärzten Bildschirms und des Seitenwechsels. Laut einer Nachricht, die auf der Website der Community veröffentlicht wurde, nachdem die Benutzer es bemerkt und sich beschwert hatten, sagte TeamViewer, dass sie die Funktionen deaktiviert hätten, weil sie "hauptsächlich für kommerzielle Zwecke" und zur Verhinderung von Betrug verwendet würden. Sie können die Reaktion der Community unten sehen:
Die entfernten Funktionen wurden für den Einsatz in kommerziellen Umgebungen ausgewählt, um Probleme bei der persönlichen Nutzung zu vermeiden. Dies war auch eine wichtige Maßnahme zum Schutz vor potenziellen Betrugsmaschen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://t.co/15w653iRV5 Best, Julia
- TeamViewer Support (@TeamViewer_help) 30. Januar 2019
Die entfernten Funktionen waren die beliebtesten, für die Sie jetzt die Leute bezahlen lassen. JEDER, der jemals seinen Eltern Unterstützung gegeben hat, weiß, wie wichtig die Funktion "Fernbedienung deaktivieren" ist, wenn man wirklich erfolgreich sein will. Und Sie versuchen, es mit Betrügereien zu rechtfertigen...
– Andi (@staff_andy) 30. Januar 2019
Dies geschieht, nachdem TeamViewer Free -Nutzer in den letzten Monaten darüber geklagt haben, dass ihre Fernverbindungen ablaufen und sie aufgrund von „vermuteter kommerzieller Nutzung“ nicht wieder verbinden können. Wir haben von mehreren (jetzt ehemaligen) TeamViewer Free-Nutzern über ihre Frustrationen gehört. Viele sind verärgert, weil sie das Gefühl haben, dass TeamViewer sie dazu drängen will, eine teure kommerzielle Lizenz zu erwerben.
Ganz zu schweigen davon, dass das Fehlen von Funktionen wie schwarzer Bildschirm und automatische Sicherheitsupdates sowohl Datenschutz- als auch Sicherheitsbedenken für Benutzer der kostenlosen TeamViewer-Version darstellen.
Wenn Sie ein kostenloser TeamViewer-Benutzer sind, der eine Remote-Desktop-Software mit Funktionen wie Ferndruck und Schwarzer Bildschirm benötigt, dann sind wir hier, um Ihnen mitzuteilen, dass es eine bessere Option gibt, als für den kommerziellen Plan von TeamViewer zu bezahlen. Sie können diese Funktionen und mehr mit Splashtop erhalten!
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Warum ist Splashtop Remote Access eine bessere Option als der kommerzielle Plan von TeamViewer? Schauen wir es uns genauer an:
Sie erhalten die Funktionen, die in TeamViewer Free nicht mehr verfügbar sind, und vieles mehr! Splashtop Remote Access umfasst Remote Print, Blank Screen, Lock Remote Screen (ähnlich der Funktion „Disable Remote Input“ von TeamViewer) und andere großartige Funktionen wie Drag-and-Drop-Dateiübertragung.
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Splashtop Remote Access beginnt bei 5,50 €/Monat (66 €/Jahr). TeamViewer beginnt bei 34,90 €/Monat (418,80 €/Jahr)*. Sprengen Sie nicht die Bank für TeamViewer! Sparen Sie Ihr Geld und holen Sie sich mit Splashtop alles, was Sie brauchen.
Wir wissen, dass es schwierig sein kann, auf eine neue Remote-Desktop-Lösung umzusteigen, nachdem TeamViewer so lange genutzt wurde. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Splashtop Remote Access 7 Tage lang kostenlos zu testen! Es ist keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich. Melden Sie sich einfach an und Sie können die Vollversion von Splashtop Remote Access Pro in wenigen Minuten nutzen. Klicken Sie auf den Button unten, um Ihren kostenlosen Test zu starten.
Lesen Sie unseren vollständigen Vergleich zwischen Splashtop und TeamViewer. Oder lesen Sie mehr über Ferndruck und Blank Screen mit Splashtop. Starten Sie jetzt Ihre kostenlose Testversion, um diese Funktionen ausprobieren und um selbst zu sehen, warum Sie zu Splashtop wechseln sollten.
* Quelle: TeamViewer-Website in den USA, Listenpreis von 49 USD/Monat (588 USD/Jahr) für den Einzelbenutzerplan, Februar 2019.
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