Sicherheits und Datenschutzbedenken bei TeamViewer

Der kostenlosen Version von TeamViewer fehlen wesentliche Sicherheits- und Datenschutzfunktionen. Anstatt für eine kommerzielle Lizenz zu bezahlen, sollten Sie Splashtop in Betracht ziehen.
TeamViewer bietet eine kostenlose Version seines Produkts an, die nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist. Dieser Version von TeamViewer fehlen jedoch einige Funktionen, die in der kommerziellen Version zu finden sind.
Tatsächlich sind viele der Funktionen, die in der kostenlosen Version fehlen, entscheidend für die Sicherheit und Privatsphäre der Benutzer. Aktuelle Benutzer der kostenlosen Version von TeamViewer oder diejenigen, die es in Betracht ziehen, sollten sich dieser Probleme und ihrer möglichen Auswirkungen bewusst sein.
Fehlende Funktionen in der kostenlosen Version von TeamViewer
TeamViewer hat diese Funktionen in seiner kostenlosen Version deaktiviert (TeamViewer hat im Laufe der Jahre immer mehr Funktionen deaktiviert , um Benutzer zum Kauf kommerzieller Pläne zu bewegen):
Kompatibilität mit allen Versionen von TeamViewer
Schwarzer Bildschirm für sichere Privatsphäre bei der Arbeit aus der Ferne
Telefon- und Online-Support für Kunden
Automatische Funktions- und Sicherheitsupdates
Das Fehlen automatischer Sicherheitsupdates stellt erhebliche Sicherheitsrisiken für Benutzer dar, die die kostenlose Version von TeamViewer verwenden. Tatsächlich hat TeamViewer kürzlich (2020) eine Sicherheitslücke bestätigt, die die TeamViewer-Versionen 8 bis 15 für Windows betrifft.
Jedes Mal, wenn Sie eine Softwareanwendung verwenden, ist es von größter Bedeutung, dass Sie alle Sicherheitsupdates umgehend erhalten können.
Und wenn Ihnen Ihre Privatsphäre ein Anliegen ist, kann das Fehlen der Funktion des schwarzen Bildschirms einige Probleme verursachen. Mit dieser Funktion können Sie den Bildschirm des Computers, auf den Sie aus der Ferne zugreifen, schwarz schalten, so dass andere Personen nicht sehen können, was Sie auf dem Bildschirm tun.
Es gibt oft Zeiten, in denen Benutzer mit geschützten oder vertraulichen Informationen arbeiten müssen, daher ist die Funktion eines schwarzen Bildschirms entscheidend. Andernfalls kann jeder an oder in der Nähe Ihres Ferncomputers alles sehen, was Sie gerade tun.
Darüber hinaus können Sie den Telefon- oder Online-Support von TeamViewer nicht kontaktieren, wenn Sie auf Probleme stoßen, wenn Sie die kostenlose Version verwenden.
Vermeiden Sie teure TeamViewer-Commercial-Pläne: Erhalten Sie überlegene Sicherheit zu einem besseren Preis
Kommerzielle TeamViewer-Pläne können selbst für einzelne Benutzer sehr teuer sein.
Auf der anderen Seite ist Splashtop Remote Access eine leistungsstarke Fernzugriffslösung, die die gleichen Top-Funktionen bietet, die auch in den kommerziellen Plänen von TeamViewer zu finden sind (einschließlich Sicherheitsupdates, Kundensupport und leerer Bildschirm).
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Außerdem kostet Splashtop viel weniger als TeamViewer, was Ihnen möglicherweise 50 % oder mehr bei Ihren jährlichen Abonnementkosten im Vergleich zu TeamViewer spart. Sehen Sie sich unseren Splashtop vs teamviewer Preise Vergleich an.
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Splashtop Remote Access ist ideal für Einzelpersonen, die aus der Ferne auf ihre Computer zugreifen möchten, für Organisationen, die Remote- und Telearbeit ermöglichen möchten, und für Bildungseinrichtungen, die Schülern und Lehrern Fernzugriff auf Schulcomputer gewähren möchten.
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