Sicherheits und Datenschutzbedenken bei TeamViewer

Der kostenlosen Version von TeamViewer fehlen wesentliche Sicherheits- und Datenschutzfunktionen. Anstatt für eine kommerzielle Lizenz zu bezahlen, sollten Sie Splashtop in Betracht ziehen.

TeamViewer bietet eine kostenlose Version seines Produkts an, die nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist. Dieser Version von TeamViewer fehlen jedoch einige Funktionen, die in der kommerziellen Version zu finden sind.

Tatsächlich sind viele der Funktionen, die in der kostenlosen Version fehlen, entscheidend für die Sicherheit und Privatsphäre der Benutzer. Aktuelle Benutzer der kostenlosen Version von TeamViewer oder diejenigen, die es in Betracht ziehen, sollten sich dieser Probleme und ihrer möglichen Auswirkungen bewusst sein.

Welche Funktionen fehlen in der kostenlosen Version von TeamViewer?

TeamViewer hat diese Funktionen in seiner kostenlosen Version deaktiviert (TeamViewer hat im Laufe der Jahre immer mehr Funktionen deaktiviert , um Benutzer zum Kauf kommerzieller Pläne zu bewegen):

Kompatibilität mit allen Versionen von TeamViewer

Schwarzer Bildschirm für sichere Privatsphäre bei der Arbeit aus der Ferne

Telefon- und Online-Support für Kunden

Automatische Funktions- und Sicherheitsupdates

Das Fehlen automatischer Sicherheitsupdates stellt erhebliche Sicherheitsrisiken für Benutzer dar, die die kostenlose Version von TeamViewer verwenden. Tatsächlich hat TeamViewer kürzlich (2020) eine Sicherheitslücke bestätigt, die die TeamViewer-Versionen 8 bis 15 für Windows betrifft.

Wann immer du eine Softwareanwendung verwendest, ist es von größter Bedeutung, dass du alle Sicherheitsupdates umgehend erhältst.

Und wenn Ihnen Ihre Privatsphäre ein Anliegen ist, kann das Fehlen der Funktion des schwarzen Bildschirms einige Probleme verursachen. Mit dieser Funktion können Sie den Bildschirm des Computers, auf den Sie aus der Ferne zugreifen, schwarz schalten, so dass andere Personen nicht sehen können, was Sie auf dem Bildschirm tun.

Es gibt oft Zeiten, in denen Benutzer mit geschützten oder vertraulichen Informationen arbeiten müssen, daher ist die Funktion eines schwarzen Bildschirms entscheidend. Andernfalls kann jeder an oder in der Nähe Ihres Ferncomputers alles sehen, was Sie gerade tun.

Darüber hinaus können Sie den Telefon- oder Online-Support von TeamViewer nicht kontaktieren, wenn Sie auf Probleme stoßen, wenn Sie die kostenlose Version verwenden.

Kaufen Sie keine kommerzielle TeamViewer-Lizenz – Holen Sie sich Splashtop

Kommerzielle TeamViewer-Pläne können selbst für einzelne Benutzer sehr teuer sein.

Auf der anderen Seite ist Splashtop Business Access eine leistungsstarke Fernzugriffslösung, die die gleichen Top-Features bietet wie die kommerziellen Pläne von TeamViewer (einschließlich Sicherheitsupdates, Kundensupport und schwarzem Bildschirm).

Sieh dir unseren vollständigen Vergleich an, um herauszufinden, warum Splashtop die beste TeamViewer-Alternative ist.

Außerdem kostet Splashtop viel weniger als TeamViewer, sodass du 50 % oder mehr deiner jährlichen Abonnementkosten im Vergleich zu TeamViewer sparst kannst. Sieh dir unseren Preisvergleich zwischen Splashtop und TeamViewer an.

Probieren Sie Splashtop Business Access kostenlos aus, ohne dass eine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich ist.

Splashtop Business Access ist ideal für Einzelpersonen, die per Fernzugriff auf ihre Computer zugreifen möchten, für Organisationen, die das Arbeiten von der Ferne und zu Hause aus ermöglichen möchten, und für Bildungseinrichtungen, die Schülern und Lehrern Fernzugriff auf Schulcomputer gewähren möchten.

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, um anderen Fern-Support zu bieten, schauen Sie sich Splashtop SOS an.

