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IT technician multitasking on multiple Mac and Windows computers, efficiently performing IT tasks

Verbesserter Remote-Computer-Support und Verwaltungsfunktionen

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop hat neue Funktionen eingeführt, mit denen Sie IT-Aufgaben auf mehreren Mac- und Windows-Computern gleichzeitig ausführen können.

Mit Splashtop Scripts und Tasks können Sie Folgendes gleichzeitig auf mehreren Computern tun:

  1. Bereitstellen von Dateien (bat, cmd, exe, msi für Windows und pkg, sh für Mac)

  2. Remote-Befehl ausführen

  3. Skripte ausführen

  4. Führen Sie Systemneustarts durch

  5. Führen Sie Windows-Updates durch

Sie können diese Skripte und Aufgaben entweder sofort ausführen oder planen, sie zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen. Dies ermöglicht es Ihnen, routinemäßige IT-Aufgaben schnell auszuführen und Ihre Geräte effizienter zu verwalten, sodass Sie mehr Zeit haben, um sich um mehr Kunden zu kümmern.

Sehen Sie, wie es funktioniert :

Scripts and Tasks (1-to-Many) - Splashtop Remote Support Premium
Scripts and Tasks (1-to-Many) - Splashtop Remote Support Premium

Weitere Informationen zu Splashtop Remote Support-Funktionen

Mit den folgenden Funktionen ermöglicht Splashtop Remote Support seinen Kunden, Updates auf Computern zu verwalten und diese proaktiv zu überwachen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Compliance- und Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Fernzugriff

  • Unbeaufsichtigter sofortiger Zugriff auf Ihre verwalteten Computer.

  • Sitzungsfunktionen: Multi-to-Multi-Monitor-Anzeige, Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung, Chat, Desktop freigeben, Remote-Neustart, Remote-Wake, Remote-Druck und vieles mehr.

  • Unbeaufsichtigter Android-Zugriff: Remote auf Android-Geräte, einschließlich Smartphones, Tablets, robuste Android-Geräte, POS-Geräte, Kioske und Set-Top-Boxen.

  • Reselling Remote Access oder Bereitstellung von kostenlosem Remote-Zugriff für Ihre Benutzer, damit sie remote auf ihre Computer zugreifen können.

Fernverwaltung von Computern

  • Windows Update Management: Anzeigen, Installieren und Planen von Updates auf Windows-Computern.

  • Remote-Befehl: Senden Sie Befehlszeilen- oder Terminalbefehle im Hintergrund an die Eingabeaufforderung eines entfernten Windows- oder Mac-Computers.

  • Skripte und Aufgaben: Vereinfachen Sie das Endpunktmanagement, indem Sie Aufgaben sofort ausführen oder planen, um mehrere Endpunkte gleichzeitig zu verwalten. Enthält Massenbereitstellung, Fernbefehl, Skriptausführung, Systemneustart und Windows-Updates. Verfügbar für Windows und Mac.

Proaktive Überwachung

  • Konfigurierbare Warnungen: Richten Sie Warnungen ein, um den Computerstatus, die Softwareinstallation, die Speichernutzung und mehr zu überwachen. Erhalten Sie Benachrichtigungen über die Splashtop-Webkonsole und/oder per E-Mail.

  • Warnungen für Windows-Ereignisse: Überwachen Sie Windows-Ereignisprotokolle, indem Sie Warnungen festlegen, die generiert werden, wenn die Kriterien eines Ereignisprotokolls mit den vom Administrator festgelegten Auslösern übereinstimmen.

  • Ereignisprotokolle anzeigen: Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Windows-Ereignisprotokolle, ohne auf den Computer zugreifen zu müssen, um sie anzuzeigen und Fehler zu beheben.

  • Endpunktsicherheit: Endpoint-Sicherheitsmanagement ermöglicht es Ihnen, den Schutzstatus der Endpunktsicherheit für Windows-Computer anzuzeigen, auf denen Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky und weitere Lösungen ausgeführt werden.

Audit & Compliance

  • Systeminventar: Zeigen Sie Snapshots von Windows/Mac-Hardware- und Softwareinventar an und vergleichen Sie sie. Änderungsprotokolle anzeigen. Laden Sie Bestandslisten für Systemhardware und -software herunter.

  • Sichere Software: Industriestandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung, Zwei-Schritt-Verifizierung/Zwei-Faktor-Authentifizierung, SOC 2, DSGVO, Unterstützung für HIPAA, PCI und andere Industrie- und Regierungsstandards und -vorschriften.

  • Aktivitätsprotokollierung: Führen Sie eine Aufzeichnung aller Remote-Sitzungen und -Aktivitäten.

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