Verbesserter Remote-Computer-Support und Verwaltungsfunktionen

Splashtop hat neue Funktionen eingeführt, mit denen Sie IT-Aufgaben auf mehreren Mac- und Windows-Computern gleichzeitig ausführen können.
Mit Splashtop Scripts und Tasks können Sie Folgendes gleichzeitig auf mehreren Computern tun:
Bereitstellen von Dateien (bat, cmd, exe, msi für Windows und pkg, sh für Mac)
Remote-Befehl ausführen
Skripte ausführen
Führen Sie Systemneustarts durch
Führen Sie Windows-Updates durch
Sie können diese Skripte und Aufgaben entweder sofort ausführen oder planen, sie zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen. Dies ermöglicht es Ihnen, routinemäßige IT-Aufgaben schnell auszuführen und Ihre Geräte effizienter zu verwalten, sodass Sie mehr Zeit haben, um sich um mehr Kunden zu kümmern.
Sehen Sie, wie es funktioniert :
Weitere Informationen zu Splashtop Remote Support-Funktionen
Mit den folgenden Funktionen ermöglicht Splashtop Remote Support seinen Kunden, Updates auf Computern zu verwalten und diese proaktiv zu überwachen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Compliance- und Sicherheitsstandards eingehalten werden.
Fernzugriff
Unbeaufsichtigter sofortiger Zugriff auf Ihre verwalteten Computer.
Sitzungsfunktionen: Multi-to-Multi-Monitor-Anzeige, Dateiübertragung, Sitzungsaufzeichnung, Chat, Desktop freigeben, Remote-Neustart, Remote-Wake, Remote-Druck und vieles mehr.
Unbeaufsichtigter Android-Zugriff: Remote auf Android-Geräte, einschließlich Smartphones, Tablets, robuste Android-Geräte, POS-Geräte, Kioske und Set-Top-Boxen.
Reselling Remote Access oder Bereitstellung von kostenlosem Remote-Zugriff für Ihre Benutzer, damit sie remote auf ihre Computer zugreifen können.
Fernverwaltung von Computern
Windows Update Management: Anzeigen, Installieren und Planen von Updates auf Windows-Computern.
Remote-Befehl: Senden Sie Befehlszeilen- oder Terminalbefehle im Hintergrund an die Eingabeaufforderung eines entfernten Windows- oder Mac-Computers.
Skripte und Aufgaben: Vereinfachen Sie das Endpunktmanagement, indem Sie Aufgaben sofort ausführen oder planen, um mehrere Endpunkte gleichzeitig zu verwalten. Enthält Massenbereitstellung, Fernbefehl, Skriptausführung, Systemneustart und Windows-Updates. Verfügbar für Windows und Mac.
Proaktive Überwachung
Konfigurierbare Warnungen: Richten Sie Warnungen ein, um den Computerstatus, die Softwareinstallation, die Speichernutzung und mehr zu überwachen. Erhalten Sie Benachrichtigungen über die Splashtop-Webkonsole und/oder per E-Mail.
Warnungen für Windows-Ereignisse: Überwachen Sie Windows-Ereignisprotokolle, indem Sie Warnungen festlegen, die generiert werden, wenn die Kriterien eines Ereignisprotokolls mit den vom Administrator festgelegten Auslösern übereinstimmen.
Ereignisprotokolle anzeigen: Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Windows-Ereignisprotokolle, ohne auf den Computer zugreifen zu müssen, um sie anzuzeigen und Fehler zu beheben.
Endpunktsicherheit: Endpoint-Sicherheitsmanagement ermöglicht es Ihnen, den Schutzstatus der Endpunktsicherheit für Windows-Computer anzuzeigen, auf denen Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky und weitere Lösungen ausgeführt werden.
Audit & Compliance
Systeminventar: Zeigen Sie Snapshots von Windows/Mac-Hardware- und Softwareinventar an und vergleichen Sie sie. Änderungsprotokolle anzeigen. Laden Sie Bestandslisten für Systemhardware und -software herunter.
Sichere Software: Industriestandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung, Zwei-Schritt-Verifizierung/Zwei-Faktor-Authentifizierung, SOC 2, DSGVO, Unterstützung für HIPAA, PCI und andere Industrie- und Regierungsstandards und -vorschriften.
Aktivitätsprotokollierung: Führen Sie eine Aufzeichnung aller Remote-Sitzungen und -Aktivitäten.