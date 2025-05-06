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Splashtop New Features

Splashtop, neue Funktionen, September — Oktober 2020

Splashtop Team
2 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop hat die 3.4.2.0-Versionen der Splashtop Business-Apps und Streamer für Abonnenten (und Testnutzer) von Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS und Splashtop On-Prem veröffentlicht.

Was ist neu in Version 3.4.2.0 der Splashtop Business Apps and Streamers?

Hier sind einige der wichtigsten neuen Funktionen und Verbesserungen der Updates 3.4.2.0 (Windows, Mac und iOS) und 3.4.6.3 (Android):

Heften Sie Ihre Lieblingscomputer an

Jetzt können Sie aus Ihrer Computerliste Ihre Lieblingscomputer anheften. Sie können auch alle angehefteten Computer leicht in einer Ansicht sehen.

Two screenshots: the left shows a dropdown menu with options like Show Groups and Show Favorites; the right shows a software interface with a search bar and various pop-up menus for favorites and group assignments.

Melden Sie sich nach dem Trennen einer Fernsitzung ab

Admins können sich jetzt dafür entscheiden, die automatische Abmeldung am Ende einer Remote-Sitzung zu erzwingen.

Richten Sie eine Richtlinie zur Sitzungsaufzeichnung ein

Admins können jetzt einen Pfad auf einem Netzlaufwerk für Teammitglieder angeben, um Sitzungsaufzeichnungen durch einen ausfallsicheren Mechanismus zu speichern. Sie können auch die automatische Aufnahme aktivieren, wenn eine Remote-Sitzung beginnt, und Größenbeschränkungen definieren.

Screenshot showing the option Enable session recording checked in a remote access apps settings, with a pop-up window open below for session recording setup, including storage path and size limits for Windows and Mac.

Erweiterte Android-Unterstützung mit SOS

A list of device brands that support remote access with SOS, including Acer, HTC, OPPO, Alcatel, Huawei, Realmi, Asus, Lenovo, Samsung, Blackberry, LG, Sony, Essential, Motorola, Vivo, Google, Nokia, Xiaomi, Honor, OnePlus, and ZTE.

Automatische Anmeldung nach einem entfernten Neustart während einer SOS-Sitzung

Wenn Sie sich in einer Splashtop SOS-Fernsitzung befinden, die auf einen Windows-Computer zugreift, und Sie den Remote-Computer im normalen oder jetzt sogar im abgesicherten Modus neu starten, können Sie sich anmelden, ohne erneut Anmeldeinformationen eingeben zu müssen. Das ist jetzt auch für den normalen Neustart von Mac-Computern verfügbar.

A Windows dialog box titled Save Windows Credentials prompts for username, password, and domain, with ryantseng filled in for username and a masked password. OK and Cancel buttons are at the bottom.

Ferngesteuerter Eingabestift (Beta)

Splashtop-Fernsitzungen unterstützen jetzt Stiftgeräte, die Stifteingabe injizieren. Stiftereignisse wie Druck, Ausrichtung, Neigung, Größe und mehr werden unterstützt. Benutzer können jetzt Geräte wie Wacom, Surface, PenPower und Apple Pencil während der Remote-Sitzungen verwenden.

Two side-by-side screenshots show remote desktop menus. The left menu includes “Enable Remote Stylus,” while the right menu on a tablet interface includes “Enable Remote Apple Pencil,” with similar other control options listed.

Zu den weiteren neuen Funktionen gehören:

  • Unterstützung für den Sony DualShock4-Joystick

  • Verbesserung der Single Sign-On-Integration mit dem System für domänenübergreifendes Identitätsmanagement: Automatische Bereitstellung von Gruppen und Benutzern vom Identitätsanbieter (derzeit Azure AD) für das Splashtop-Team

  • Endpunktsperrmechanismus, bei dem Splashtop für Windows Protokolle in die Ereignisanzeige schreibt

  • Möglichkeit, im Hilfemenü „Serverstatus überprüfen“

  • Fehlerbehebungen

Zugriff planen (in Splashtop für Remote Labs)

Admins können jetzt den Zugriff von Benutzern/Benutzergruppen auf Computer oder Computergruppen planen, sodass sie nur während der angegebenen Zeitfenster remote zugreifen können. Diese Funktion ist derzeit im Splashtop for Remote Labs-Plan verfügbar.

A webpage showing the Schedule Access section on Splashtop. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access. A blue Create Resource button is visible with a resource named CTE Lab 1 listed below.

Splashtop Enterprise ist jetzt Splashtop On-Prem

Die selbst gehostete, lokale Lösung von Splashtop, früher bekannt als Splashtop Enterprise, wurde jetzt in Splashtop On-Prem umbenannt.

Splashtop On-Prem logos in blue and green, with icons and the text “on-prem.” Background shows faint outlines of computers, globes, and tech symbols.

Wie kann ich die neuesten Updates für Splashtop erhalten?

Wie immer sind die aktualisierten Apps und Streamer zunächst unter https://www.splashtop.com/downloads verfügbar. Dann werden sie über die Funktion „Nach Updates suchen“ verfügbar gemacht, und schließlich wird das Update automatisch auf bestehende Streamer ausgerollt und Sie werden aufgefordert, Ihre Windows- oder Mac-Apps zu aktualisieren.

Zu den Apps und Streamern der Version 3.4.2.0, die ab dem 23. September 2020 verfügbar sind, gehören die Splashtop Business App, Splashtop Streamer und Splashtop SOS App für Windows. Die Versionen 3.4.2.0 für Mac und iOS werden im Oktober verfügbar sein.

Die Android-App Version 3.4.6.3, Splashtop Streamer für Android 3.4.4, und Splashtop SOS für Android 3.4.4, wurden ebenfalls veröffentlicht und sind im Google Play Store erhältlich.

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