Splashtop Business Access Kurzübersichtsvideo

Hier ist ein kurzes Übersichtsvideo von Splashtop Business Access, das von unseren Praktikanten im Sommer 2018 erstellt wurde.
Hinweis: Splashtop Business Access heißt jetzt Splashtop Remote Access. Der Produktname hat sich geändert, aber die Features und Funktionen sind gleich geblieben.
Splashtop Business Access - The Best Remote Desktop Access Solution
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