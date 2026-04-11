Selbst die kleinsten Unternehmen können dennoch viele Software-Updates jonglieren müssen. Schon wenige Mitarbeiter-Laptops können Sicherheitslücken und Wartungsprobleme verursachen, daher ist es wichtig, dass sie ordnungsgemäß aktualisiert werden.
Jedoch besteht die Herausforderung nicht nur darin, Software auf dem neuesten Stand zu halten. Software-Updates sollten effizient und nahtlos sein, ohne Mitarbeiter bei der Arbeit zu unterbrechen oder eine weitere manuelle Aufgabe zu werden, die IT-Teams belastet.
Der Schlüssel liegt darin, eine Lösung zu wählen, die Updates konsistent hält, ohne die Komplexität in einer kleinen Unternehmensumgebung zu erhöhen. Wie können Sie also die beste Option für Ihr Unternehmen auswählen? Lassen Sie uns erkunden, was am wichtigsten ist, wenn es darum geht, eine Lösung für automatisierte Software-Updates zu wählen, insbesondere für wachsende Unternehmen mit kleinen Laptop-Flotten.
Warum manuelle Software-Updates auch in einem kleinen Unternehmen scheitern
Kleinunternehmensumgebungen verlassen sich oft länger als nötig auf manuelles Patchen, einfach weil sie den Bedarf an Automatisierung nicht sehen. Wenn sie nur eine begrenzte Anzahl von Endpunkten zu unterstützen haben, scheint es ein überschaubarerer Prozess zu sein... bis sie anfangen, Updates zu verpassen, Geräte nicht mehr synchron sind oder Mitarbeiter Patches länger verzögern, als es sicher ist.
Unabhängig von der Größe des Unternehmens können manuelle Software-Updates Störungen verursachen oder Risiken einführen, einschließlich:
Inkonsistente Update-Zeiten auf den Laptops der Mitarbeiter, die ungeplante Unterbrechungen verursachen können.
Verpasste Updates von Drittanbieter-Apps, die ebenso wichtig sind wie Betriebssystem-Updates, können Sicherheitslücken offenlassen, wenn sie ungepatcht bleiben.
Unterbrechungen während des Arbeitstages aufgrund von Updates, die lange Neustarts erfordern.
Keine einfache Möglichkeit, um zu bestätigen, ob Updates ordnungsgemäß installiert wurden oder Fehler zu identifizieren.
Übermäßige Zeit, die für das manuelle Überprüfen und Aktualisieren von Geräten im gesamten Unternehmen aufgewendet wird.
Was Sie in einer automatisierten Software-Update-Lösung priorisieren sollten
Wenn Sie ein Kleinunternehmer, IT-Administrator oder eine andere entscheidungsführende Person sind, die nach einer automatisierten Software-Update-Lösung sucht, kann es etwas überwältigend sein, den Einstieg zu finden - wie soll man überhaupt wissen, worauf man achten muss? Daher haben wir eine praktische Liste von Elementen erstellt, die Sie bei der Bewertung Ihrer Optionen priorisieren sollten:
1. Einfache Einrichtung und geringe laufende Wartung
Kleine Unternehmen benötigen kein Tool, das spezialisierte Administratoren, eine geschichtete Infrastruktur oder umfangreiche Bereitstellungsarbeit erfordert. Benutzerfreundlichkeit und Einsatz, sowie minimale Wartungsbedürfnisse, sind genauso wichtig wie jede andere Funktion. Suchen Sie nach einer Lösung, die reibungslos läuft, minimalen Aufwand erfordert und wenig Komplexität mit sich bringt, um das beste Erlebnis zu liefern.
2. Unterstützung für beide Betriebssysteme und Aktualisierungen von Drittanbieter-Apps
Es ist wichtig, Ihr Betriebssystem gepatcht und auf dem neuesten Stand zu halten, aber das allein reicht nicht aus. Häufig benötigte Geschäfts-Apps, wie Browser, Kollaborationstools und Konferenzsoftware, erfordern ebenfalls oft Sicherheits-Patches und andere Updates, weshalb eine zuverlässige Update-Automatisierung sowohl Betriebssysteme als auch Drittanbieter-Anwendungen verwalten muss, um eine vollständige Patch-Abdeckung zu gewährleisten.
3. Planung zur Minimierung von Mitarbeiterunterbrechungen
Wenn Updates mitten am Tag geplant werden, können sie die Arbeit stören oder unbestimmt verschoben werden, um Unterbrechungen zu vermeiden. Gute Software zur Automatisierung von Patches kann Updates außerhalb der Arbeitszeiten und Wartungsfenster planen, um sicherzustellen, dass sie installiert werden, ohne die Mitarbeiter zu unterbrechen. Dies sollte Unternehmen die Kontrolle über ihre Zeitplanung und Terminierung geben, ohne dass jede Aktualisierung mikromanaged werden muss.
4. Klare Einsicht in den Aktualisierungsstatus
Wenn Sie nicht bestätigen können, dass ein Update ordnungsgemäß installiert wurde, riskieren Sie, Schwachstellen offenzulegen. Automatisierungstools müssen Administratoren ermöglichen zu sehen, welche Updates erfolgreich waren, welche fehlgeschlagen sind und welche Laptops noch Aufmerksamkeit benötigen, oder es gibt keine Möglichkeit zu verifizieren, dass alles wie vorgesehen funktioniert. Sichtbarkeit ist hier wesentlich, damit fehlgeschlagene Aktualisierungen behoben und erneut versucht werden können.
5. Eine Lösung, die einfach genug für eine kleine Flotte ist
Sie brauchen keinen unternehmensweiten Technologie-Stack, um ein paar Laptops zu verwalten. Kleinere Teams sollten die Benutzerfreundlichkeit und die praktische Kontrolle priorisieren, anstatt sich auf eine breite Plattformausbreitung zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass jedes Gerät ordnungsgemäß verwaltet wird.
6. Preismodelle, die zu einer kleinen Umgebung passen
Wenn Sie ein kleines Unternehmen führen, brauchen Sie wahrscheinlich nicht die vielen Funktionen, die für große IT-Abteilungen entwickelt wurden, also warum sollten Sie dafür bezahlen? Stattdessen sollten Sie nach einer Lösung suchen, die zu Ihrem Budget passt, nicht nur um Geld zu sparen, sondern um sicherzustellen, dass Sie die Funktionen erhalten, die Sie benötigen, anstatt von denen überwältigt zu werden, die Sie nicht brauchen. Einen Preis und Funktionsumfang zu finden, der den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht, ist ein Muss.
Was kleine Unternehmen oft überpriorisieren, es aber nicht sollten
Oft suchen Entscheidungsträger kleiner Unternehmen nach Funktionen, die sie für notwendig halten, nur um festzustellen, dass sie tatsächlich nicht helfen. So wichtig es ist zu wissen, was zu priorisieren ist, so hilfreich ist es auch zu wissen, was oft überschätzt wird. Dazu gehört:
Die längste Funktionsliste: Mehr Funktionen bedeuten nicht unbedingt die beste Lösung. Manchmal bedeutet es einfach, dass die Lösung zusätzliche Funktionen hat, für die Sie bezahlen werden, aber nicht nutzen.
Komplexität auf Unternehmensniveau, die spezielle Verwaltung erfordert: Einfachheit ist der Schlüssel, insbesondere für kleinere Teams. Übermäßig komplexe Lösungen können oft mehr Zeit kosten und mehr Kopfschmerzen verursachen, als sie lösen.
Tools, die hauptsächlich für sehr große IT-Teams entwickelt wurden: Update-Automatisierung ist keine Einheitslösung für alle. Es ist wichtig, ein Tool mit Funktionen und Preisen zu finden, die für Unternehmen Ihrer Größe geeignet sind.
Zusatzmodule und Module, die nicht verwendet werden: Wie bei der übermäßig langen Merkmalliste gibt es keinen Grund, für Add-ons zu zahlen, die nicht wirklich genutzt werden.
„Einmal einstellen und vergessen“ Versprechen ohne Sichtbarkeit oder Kontrolle: Sichtbarkeit ist unerlässlich, um zu überprüfen, dass Patches ordnungsgemäß installiert sind, um Fehler schnell zu identifizieren und um die Aufzeichnungen und Konsistenz zu gewährleisten, die Teams für die Audit-Bereitschaft benötigen.
Breite, aber nicht übereinstimmende Patch-Abdeckungsansprüche: Wenn die Patch-Management-Software nicht mit den Apps übereinstimmt, die Sie tatsächlich verwenden, nützt sie Ihnen nichts. Selbst wenn eine Lösung eine breite Palette von Patch-Funktionen bietet, muss sie dennoch Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen.
Eine einfache Checkliste zur Bewertung Ihrer Optionen
Jetzt, da wir wissen, was wir nicht priorisieren sollten, ist die nächste Frage: Worauf sollten Sie achten? Wir haben eine praktische Checkliste erstellt, um Ihnen bei der Bewertung Ihrer Automatisierungsoptionen für Updates zu helfen. Wenn Sie eine Lösung finden, die alle diese Kriterien erfüllt, sollte sie Ihren Anforderungen entsprechen:
Kann es sowohl die Betriebssysteme als auch die von Ihrem Team verwendeten Drittanbieter-Apps aktualisieren?
Kann man Deployments automatisieren, ohne jeden Laptop manuell verwalten zu müssen?
Können Sie das Timing so steuern, dass Updates die Mitarbeiter nicht unterbrechen?
Können Sie schnell sehen, welche Geräte auf dem neuesten Stand sind und welche gepatcht werden müssen?
Können Sie fehlgeschlagene Updates einfach identifizieren und beheben?
Ist die Einrichtung leichtgewichtig genug für ein kleines Team?
Sind die Preise für die Größe Ihres Teams angemessen?
Wo Splashtop AEM für kleine Unternehmen passt
Für kleine Unternehmen, die einen einfacheren Weg suchen, Updates zu automatisieren, ohne ein schwereres Endpunkt-Stack anzunehmen, ist Splashtop Autonomous Endpoint Management eine Option, die es wert ist, evaluiert zu werden. Splashtop Autonomes Endpunktmanagement hilft dabei, Software-Updates zu optimieren, Betriebssysteme und unterstützte Drittanbieteranwendungen automatisch zu patchen und die Transparenz über verwaltete Endpunkte zu verbessern.
1. Eine bessere Passform für kleine Teams, die Automatisierung ohne großen Aufwand wünschen
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement hilft kleinen Teams, Software-Updates zu automatisieren, die Sichtbarkeit der Endpunkte zu verbessern und den manuellen Aufwand bei der Aktualisierung von Laptops zu reduzieren. Teams können Patch-Richtlinien verwenden, um Updates nach einem festgelegten Zeitplan bereitzustellen, während sie weiterhin sehen, welche Updates erfolgreich waren, welche fehlgeschlagen sind und welche Geräte Aufmerksamkeit benötigen.
2. Echtzeit-Patching und Abdeckung von Drittanbieter-Apps
Splashtop AEM unterstützt Echtzeit-Patching für Betriebssysteme und unterstützte Anwendungen von Drittanbietern, sodass Teams Software von einem Ort aus aktuell halten können. Es ist darauf ausgelegt, manuelle Überprüfungen zu reduzieren, die Konsistenz von Patches auf Geräten zu verbessern und es einfacher zu machen, schnell zu handeln, wenn Updates verfügbar sind.
3. Sichtbarkeit, Kontrolle und ein einfacherer Arbeitsablauf
Mit Splashtop Autonomous Endpoint Management können Teams den Patch-Status auf verschiedenen Geräten einsehen, Fehler überprüfen und Updates verwalten, ohne zwischen mehreren Tools wechseln zu müssen. Das macht es einfacher, Laptops auf dem neuesten Stand zu halten, schneller auf Probleme zu reagieren und einen konsistenteren, auditbereiten Aktualisierungsprozess aufrechtzuerhalten.
4. Warum Das Mehr Bedeutet Als Ein Größeres Werkzeugset
Kleine Unternehmen benötigen in der Regel keinen ausgedehnten Endpunkt-Stack, um Updates auf einigen Mitarbeiter-Laptops zu automatisieren. Eine bessere Wahl ist eine Lösung, die ihnen die Sichtbarkeit, Automatisierung und Kontrolle bietet, die sie tatsächlich benötigen, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen oder sie in ein viel größeres Werkzeugset zu zwingen.
Priorisieren Sie Einfachheit, Sichtbarkeit und Kontrolle mit Splashtop
Kleine Unternehmen benötigen eine zuverlässige Möglichkeit, Software aktuell zu halten, manuellen Aufwand zu reduzieren und konsistente Update-Praktiken zu pflegen, aber das bedeutet nicht, dass sie die größte oder teuerste Plattform benötigen. Die beste Lösung ist die, die Updates einfacher verwaltbar über Geräte hinweg macht, ohne zusätzliche Komplexität hinzuzufügen.
Suchen Sie nach einer Lösung, die einfach einzurichten ist, Ihnen klare Patch-Transparenz bietet, sowohl Betriebssystem- als auch Drittanbieter-App-Updates unterstützt und es Ihnen ermöglicht, Bereitstellungen im Tagesverlauf zu planen. Für ein kleines Unternehmen ist diese Kombination wichtiger als eine längere Funktionsliste.
Wenn Sie prüfen möchten, ob Splashtop Autonomous Endpoint Management für Ihr Unternehmen geeignet ist, starten Sie mit einer kostenlosen Testversion und sehen Sie, wie es automatisierte Updates, Sichtbarkeit und das tägliche Management Ihrer Mitarbeitergeräte handhabt.