Viele Unternehmen verlassen sich auf SCCM (Microsoft Configuration Manager), um Apps auf ihren Windows-Geräten bereitzustellen, unabhängig davon, ob sie lokal oder remote sind. Die Anwendungsbereitstellung mit SCCM ist jedoch nur so zuverlässig wie das zugrunde liegende Paket und die dazugehörigen Regeln.
Wenn ein Silent Switch falsch ist, die Erkennungsregel nicht zur App passt oder ein Rückgabecode nicht zugeordnet ist, kann eine erfolgreiche Installation als Fehler gemeldet werden (oder umgekehrt). Das ist jetzt umso wichtiger, da Microsoft Configuration Manager version 2609 veröffentlicht hat, die erste Version in einem einmal jährlichen Veröffentlichungsrhythmus. Teams, die weiterhin SCCM nutzen, benötigen eine App-Bereitstellung, die mit den bereits vorhandenen Funktionen zuverlässig funktioniert.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns das SCCM-Anwendungspaketieren an, wie Sie Anwendungen vorbereiten und bereitstellen und wie Erkennungsmethoden und Rückgabecodes bestimmen, was SCCM meldet.
Was ist Anwendungspaketierung in SCCM?
Anwendungspaketierung ist die Arbeit, die erledigt wird, um eine Anwendung vorzubereiten, bevor SCCM sie verarbeitet. Dazu gehören das Festlegen von Installations- und Deinstallationsbefehlen, das Aktivieren der unbeaufsichtigten Installation, das Hinzufügen von Konfigurationen und das Bestimmen, wie die Installation überprüft werden soll. Einen umfassenderen Überblick finden Sie unter was Anwendungspaketierung ist.
SCCM stellt dann die vorbereitete App bereit. Es speichert sie als Anwendung mit einem oder mehreren Bereitstellungstypen, kopiert den Inhalt auf Verteilungspunkte und teilt Clients mit, wann und wie sie mithilfe der von Ihnen bereitgestellten Dateien und Regeln installiert werden soll.
Beachten Sie, dass SCCM nur das durchsetzen kann, was Sie ihm vorgeben. Daher ist es wichtig, die Anwendung mit den Regeln und Einstellungen, die Sie benötigen, richtig vorzubereiten, da ein großer Teil der Zuverlässigkeit der Installation entschieden wird, bevor sich der Assistent „Anwendung erstellen“ öffnet.
Anwendungen vs. Pakete und Programme in SCCM
Bei all diesen Begriffen, die ständig verwendet werden, kann es etwas verwirrend werden: Was genau meinen wir eigentlich, wenn wir von Anwendungen, Paketen und Programmen sprechen? Die Unterschiede lassen sich wie folgt aufschlüsseln:
Attribut
Anwendung
Paket und Programm
Erkennt, ob die App installiert ist
Ja, durch eine Erkennungsmethode
Keine Erkennungsmethode
Mehrere Installationsmethoden
Ja, ein oder mehrere durch Anforderungen ausgewählte Bereitstellungstypen
Eine Befehlszeile pro Programm
Abhängigkeiten und Ersetzungen
Unterstützt
Zuerst ein anderes Programm ausführen
Am besten geeignet für
Software, die Sie installieren, aktualisieren und konform halten
Admin-Tools, einmalige Skripte, wiederkehrende Skripte
Angesichts dieser Unterschiede empfiehlt Microsoft Pakete und Programme für Tools, die keine App installieren, einmalige Skripte und wiederkehrende Skripte. Für Software, die Sie installieren und aktuell halten, sind Anwendungen die bessere Wahl. Wenn Sie ältere Pakete haben, kann Package Conversion Manager diese in Anwendungen umwandeln.
So verpacken Sie eine Anwendung für SCCM
Wenn Sie eine Anwendung für SCCM paketieren, sollten Sie einige wichtige Schritte befolgen. Wenn Sie alle Befehle, Wrapper und Regeln einbeziehen, die Sie für eine ordnungsgemäße Installation benötigen, sorgt das für einen reibungslosen Rollout. Wird jedoch ein Schritt ausgelassen, kann dies zu Installations- oder Berichtsproblemen führen.
Identifizieren Sie den Installertyp: Dies könnte ein MSI, ein Setup-EXE oder ein EXE sein, das ein MSI umschließt; um welchen Typ es sich auch handelt, es beeinflusst alles, was folgt. Unser Leitfaden zu MSI- vs. EXE-Installern erklärt, wie Sie sie voneinander unterscheiden können.
Suchen Sie die Befehle für die unbeaufsichtigte Installation und Deinstallation: Wie Sie diese Befehle finden, hängt vom Installer-Typ ab. Jede MSI verwendet dieselben Schalter, während EXE-Schalter vom Tool abhängen, mit dem das Installationsprogramm erstellt wurde. Sehen Sie sich unseren Leitfaden zur unbeaufsichtigten Installation mit msiexec und unseren Leitfaden zur unbeaufsichtigten EXE-Installation an.
Entscheiden Sie, ob Sie es verpacken: Sie können einen PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT)-Wrapper verwenden, um Hinweise zum Schließen von Apps, Aufschübe und einheitliche Protokollierung hinzuzufügen, wenn das Installationsprogramm diese benötigt. Unser PSADT-Leitfaden erklärt, wie das Toolkit funktioniert.
Erstellen Sie einen sauberen Quellordner: Wenn Sie eine MSI-basierte Anwendung erstellen, importiert SCCM jede Datei in diesem Ordner und sendet sie an Verteilungspunkte. Stellen Sie daher sicher, dass der Ordner nur das enthält, was für die Installation benötigt wird. Microsoft testet SCCM mit bis zu 20.000 Dateien pro Anwendung.
Erfassen Sie, woran sich erkennen lässt, dass die App installiert ist: Sie benötigen etwas, das signalisiert, dass die App installiert ist, zum Beispiel den MSI-Produktcode, eine versionierte Datei oder einen Registrierungswert. Dies wird zur Erkennungsmethode, um die Installation auf allen Endpunkten zu überprüfen.
Testen Sie den Befehl als SYSTEM auf einem sauberen Rechner: Das Testen der Installation und Deinstallation vor der Bereitstellung auf allen Geräten ist entscheidend, um Probleme zu erkennen, bevor sie zu einem echten Problem werden. Beachten Sie, dass eine App, die mit der angegebenen Befehlszeile im Systemkontext installiert wird, im Allgemeinen über SCCM installiert wird.
SCCM-Anwendungsbereitstellung Schritt für Schritt
Das Verpacken einer Anwendung für SCCM ist der erste Schritt, aber danach müssen Sie sie bereitstellen. Die Bereitstellung der App umfasst ebenfalls einige Schritte, wird aber zu einem unkomplizierten Prozess, sobald Sie sich daran gewöhnt haben:
Erstellen Sie die Anwendung: Gehen Sie dazu in die Software Library, dann zu Application Management → Applications, und wählen Sie Create Application aus. Bei einer MSI kann SCCM die Datei lesen. Bei einer Setup-EXE oder einem PSADT-Wrapper hingegen müssen Sie Script Installer auswählen und die Details manuell eingeben.
Legen Sie den Inhalt des Bereitstellungstyps fest: In diesem Schritt geben Sie die Installations- und Deinstallationsbefehle ein sowie einen Reparaturbefehl, falls die App einen solchen unterstützt. Stellen Sie sicher, dass der Inhaltsort auf Ihren bereinigten Quellordner verweist.
Fügen Sie die Erkennungsmethode hinzu: Erkennungsmethoden können regelbasierte Erkennung oder Skripterkennung umfassen, um nach bestimmten Indikatoren zu suchen, die darauf hinweisen, dass eine App erfolgreich installiert wurde. Welche konkrete Erkennungsmethode Sie verwenden sollten, hängt von der jeweiligen App ab.
Legen Sie die Benutzererfahrung fest: Dazu gehören verschiedene Einstellungen, darunter ob Sie für das System oder den Benutzer installieren, die Anmeldeanforderung, die Programmsichtbarkeit (für unbeaufsichtigte Installationen sollten Sie Ausgeblendet verwenden) und die maximale Laufzeit.
Anforderungen und Abhängigkeiten hinzufügen: Anforderungen bestimmen, welche Geräte welchen Bereitstellungstyp erhalten, während Abhängigkeitsketten bis zu fünf Ebenen unterstützen.
Inhalte verteilen: Senden Sie alles an Verteilungspunkte oder eine Verteilungspunktgruppe, damit es die vorgesehenen Geräte erreichen kann.
Für eine Sammlung bereitstellen: Wählen Sie „Installieren“ und dann „Verfügbar“ (damit Benutzer die Installation über das Software Center ausführen können) oder „Erforderlich“ (wodurch die Installation automatisch bis zum Stichtag erfolgt). Vergessen Sie nicht, die verfügbare Zeit und den Stichtag festzulegen, damit die Bereitstellung innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erfolgt.
Testen Sie vor dem vollständigen Rollout: Bevor Sie die Anwendung bereitstellen, führen Sie simulierte Bereitstellungen in einer Pilotgruppe durch, um Erkennung, Anforderungen und Abhängigkeiten zu testen, ohne etwas zu installieren. Wenn alles passt, können Sie phasenweise Bereitstellungen verwenden, um den Rollout schrittweise anhand von Erfolgskriterien durchzuführen.
Behalten Sie Bereitstellungen im Blick: Überwachen Sie die Einführung, indem Sie zu Monitoring → Deployments gehen, und prüfen Sie die Ergebnisse, um sicherzustellen, dass alles wie vorgesehen funktioniert, bevor Sie die Bereitstellung auf eine größere Gerätegruppe ausweiten.
Beachten Sie, dass SCCM eine Deinstallation-Bereitstellung automatisch auf „Erforderlich“ setzt und Sie dies nicht ändern können. Für Geräte, die zum Stichtag ausgeschaltet waren, können Sie die Durchsetzung optional mit einer Karenzzeit von 1 bis 120 Stunden verzögern, die Sie in den Clienteinstellungen festlegen und dann für jede Bereitstellung aktivieren.
So funktionieren SCCM-Erkennungsmethoden
Über die Erkennung bestätigt SCCM, ob eine Anwendung installiert ist. Der SCCM-Client prüft vor jeder Installation, ob ein Hinweis darauf vorliegt, dass die App vorhanden ist, damit eine bereits installierte App nicht erneut installiert wird, und danach nochmals, um zu bestätigen, dass die Installation erfolgreich war. Erkennungsmethoden gibt es in zwei Formen:
Regelbasierte Erkennung
Bei der regelbasierten Erkennung prüft der SCCM-Client das Dateisystem (eine Datei oder einen Ordner), die Registrierung (einen Schlüssel oder Wert) oder einen Windows Installer-Produktcode. Wenn die Regel erfüllt ist, betrachtet SCCM die App als installiert.
Sie können mehrere Klauseln mit „Und“ oder „Oder“ kombinieren und sie für komplexere Logik gruppieren. Unabhängig davon, welche Sie verwenden, sollte die Regel nach etwas suchen, das sich mit jeder Version ändert, etwa dem Produktcode oder der Dateiversion, damit eine ältere Installation nicht als aktuell gemeldet wird.
Skripterkennung
Mit der Skripterkennung können Sie die Prüfung in PowerShell, VBScript oder JScript schreiben (bis zu 32 KB). SCCM liest sowohl den Exit-Code des Skripts als auch dessen Ausgabe: Die App gilt nur dann als installiert, wenn das Skript mit 0 beendet wird und etwas in STDOUT schreibt. Ein Exit-Code von 0 ohne Ausgabe bedeutet „nicht installiert“, und jeder Exit-Code ungleich 0 lässt den Status unbekannt. In der Praxis sollten Sie nur dann eine Ausgabe schreiben, wenn die App gefunden wird, und immer mit 0 beenden.
Exit-Code
STDOUT
STDERR
Erkennungsstatus
0
Hat Ausgabe
Beliebig
Installiert
0
Leer
Leer
Nicht installiert
0
Leer
Hat Ausgabe
Unbekannt
Ungleich null
Beliebig
Beliebig
Unbekannt
Wenn die Erkennung ausgeführt wird
SCCM prüft die Erkennung vor der Installation der Anwendung und dann direkt danach erneut. Wenn die App nach der Installation nicht gefunden wird, meldet SCCM den Fehler 0x87D00324, selbst wenn die Software auf dem Gerät vorhanden ist. Im Abschnitt zur Fehlerbehebung unten erfahren Sie, wie Sie das Problem beheben.
SCCM-Rückgabecodes und Neustartverhalten
Wenn ein Installer abgeschlossen ist, gibt er einen Exit-Code zurück, und SCCM verwendet die Liste der Rückgabecodes des Bereitstellungstyps, um zu entscheiden, ob die Installation erfolgreich war, einen Neustart erfordert oder erneut versucht werden sollte. Wenn IT-Teams diese Codes kennen, können sie Ergebnisse auch besser interpretieren und Probleme beheben.
Codes können Folgendes bedeuten:
Erfolg (kein Neustart): Die Anwendung wurde erfolgreich installiert, und es ist kein Neustart erforderlich.
Fehler (kein Neustart): Die Anwendung konnte nicht installiert werden.
Harter Neustart: Die Anwendung wurde installiert, aber das Gerät muss neu gestartet werden, um den Vorgang abzuschließen. Vor dem Neustart wird nichts anderes installiert.
Weicher Neustart: Die Anwendung wurde installiert und das Gerät muss neu gestartet werden. Andere Installationen können in der Zwischenzeit fortgesetzt werden.
Schnelle Wiederholung: Es läuft bereits eine andere Installation, daher muss die Installation warten, bis diese abgeschlossen ist. Der Client versucht es alle zwei Stunden erneut, bis zu 10 Mal
SCCM fügt diese Standard-Rückgabecodes hinzu, wenn Sie einen Bereitstellungstyp erstellen:
CODE
Windows Installer (MSI)
Skript-Installer
0
Erfolg
Erfolg
1707
Erfolg
Nicht hinzugefügt
3010
Weicher Neustart
Weicher Neustart
1641
Harter Neustart
Harter Neustart
1618
Schneller Wiederholungsversuch
Schneller Wiederholungsversuch
Jeder andere von null verschiedene Code gilt als Fehler, sofern Sie ihn nicht hinzufügen. Wenn ein Installationsprogramm zum Beispiel bei Erfolg statt 0 den Wert 1 zurückgibt, fügen Sie 1 als Erfolg (kein Neustart) hinzu, damit SCCM ihn korrekt interpretiert.
Auch für verpackte Installationen müssen die Codes zugeordnet werden. Wenn ein Benutzer eine PSADT-Installation verschiebt, gibt das Toolkit seinen Zurückstellungscode zurück, standardmäßig 1602. Ändern Sie ihn in 1618 oder fügen Sie 1602 als Fast Retry-Code hinzu, damit SCCM es erneut versucht, anstatt einen Fehler zu protokollieren. Unser PSADT-Leitfaden behandelt Zurückstellungen ausführlicher.
Nicht vergessen: Die Einstellung für das Verhalten nach der Installation des Bereitstellungstyps bestimmt, ob SCCM das Gerät neu startet, das Installationsprogramm es neu startet oder kein Neustart erfolgt.
So beheben Sie eine fehlgeschlagene SCCM-Anwendungsbereitstellung
Wenn Ihre SCCM-App-Bereitstellung fehlschlägt, besteht kein Grund zur Panik. Mit ein wenig Troubleshooting können Sie häufige Probleme schnell angehen, identifizieren und beheben.
"Die Anwendung wurde nach Abschluss der Installation nicht erkannt" (0x87D00324)
Dieser Fehler bedeutet, dass die Installation ausgeführt wurde, die Erkennungsmethode die Anwendung jedoch nicht gefunden hat. Prüfen Sie in diesem Fall AppDiscovery.log und CIAgent.log und vergleichen Sie dann die Erkennungsregel mit dem, was das Installationsprogramm tatsächlich geschrieben hat.
"Anwendung wurde nach Abschluss der Deinstallation weiterhin erkannt" (0x87D00325)
Dieser Fehler bedeutet, dass die Deinstallation abgeschlossen wurde, die Erkennung die Anwendung jedoch weiterhin findet. Prüfen Sie AppEnforce.log, um zu bestätigen, welcher Deinstallationsbefehl ausgeführt wurde. Prüfen Sie dann AppDiscovery.log, um zu sehen, was die Erkennung weiterhin findet, und vergleichen Sie dies mit der Erkennungsregel.
Die Installation schlägt nur über SCCM fehl
Wenn die Installation über SCCM fehlschlägt, versuchen Sie, den exakten Befehl als SYSTEM auf einem Testgerät auszuführen, um zu sehen, ob er dort funktioniert. Prüfen Sie auch die Silent-Schalter, da das Installationsprogramm möglicherweise auf Benutzereingaben wartet, wenn niemand da ist, um sie bereitzustellen.
Die Bereitstellung startet auf einigen Geräten nie
Wenn die maximal zulässige Laufzeit des Bereitstellungstyps länger ist als das Wartungsfenster des Geräts, startet die Bereitstellung nicht. Um dies zu beheben, verkürzen Sie die Laufzeit oder verlängern Sie das Wartungsfenster.
Wo die SCCM-Anwendungsbereitstellung im Jahr 2026 steht
Damit kommen wir zum heutigen Stand von SCCM. Version 2609 ist seit dem 26. Oktober 2026 für alle Kunden verfügbar und gilt für Sites mit 2503 oder höher. Es ist außerdem die erste Version nach einem neuen Zeitplan: Microsoft veröffentlicht jetzt ein SCCM-Update pro Jahr, mit Fokus auf Sicherheit und Stabilität, und hat erklärt, dass neue Innovationen in Intune stattfinden.
Viele Teams verwenden SCCM und Intune auch gemeinsam über Co-Management. Wenn die Workload für Client-Apps zu Intune verschoben wird, werden aus Intune bereitgestellte Apps im Company Portal angezeigt, während aus SCCM bereitgestellte Apps im Software Center bleiben.
Die Paketierungsarbeit, die Sie für SCCM leisten, zahlt sich weiterhin aus, wenn Sie Apps zu Intune migrieren. Eine saubere unbeaufsichtigte Installation, zuverlässige Erkennungslogik und zugeordnete Rückgabecodes sind dieselben Eingaben, die eine Intune-Win32-App benötigt, auch wenn Sie sie in Intune erneut einrichten, wo einige Dinge etwas anders funktionieren (zum Beispiel muss jede manuelle Erkennungsregel übereinstimmen). Unser Leitfaden zum Intune Win32 Content Prep Tool behandelt diese Seite.
Wie Splashtop Agentic Packr die Paketierung von SCCM-Anwendungen beschleunigt
Anwendungen korrekt zu paketieren ist essenziell, kann aber auch eine sich wiederholende, zeitaufwendige manuelle Aufgabe sein. Zum Glück muss das nicht so sein, wenn Sie ein Tool wie Splashtop Agentic Packr haben.
Agentic Packr ist ein KI-gestütztes Tool, das die App-Paketierung automatisiert. Es liest das Installationsprogramm, ermittelt die Silent-Install-Switches, schreibt die Erkennungs- und Anforderungsregeln und erstellt das Paket, ohne dass manuelles Scripting oder Fachwissen in der Paketierung erforderlich sind. Pakete werden auf PSADT aufgebaut, sodass Administratoren sie bei Bedarf öffnen, prüfen und anpassen können. Jedes Paket wird auf einer sauberen virtuellen Maschine validiert, gescannt und getestet – mit einer QA-Scorecard und einem Ausführungsprotokoll, die IT-Administratoren vor der Bereitstellung von Anwendungen prüfen und genehmigen können.
Sobald Splashtop Agentic Packr die Anwendung paketiert hat, können Sie deren Installations-, Aktualisierungs- und Deinstallationsaktionen bündeln, um sie mit SCCM bereitzustellen oder manuell auf jedem Windows-Gerät auszuführen. Außerdem kann Agentic Packr jedes Mal, wenn eine neue Version der App veröffentlicht wird, diese erkennen und automatisch ein aktualisiertes Paket erstellen, sodass IT-Teams nicht jede neue Version manuell neu paketieren müssen.
Apps einmal paketieren und in SCCM mit Vertrauen bereitstellen
Die Bereitstellung von SCCM-Anwendungen beginnt mit einem getesteten Paket, einer präzisen Erkennung und klar zugeordneten Rückgabecodes. Wenn das alles vorhanden ist, erreichen Apps und Updates die Geräte, die sie benötigen, und SCCM meldet, was tatsächlich passiert ist.
Splashtop Agentic Packr übernimmt einen großen Teil dieser Vorbereitungsarbeit – von der Suche nach Silent-Installationsschaltern über das Schreiben von Erkennungsregeln bis hin zum Testen jedes Builds –, sodass IT-Teams weniger Zeit mit dem Paketieren und mehr Zeit mit dem Management des eigentlichen Rollouts verbringen können.
Möchten Sie sehen, wie Splashtop Agentic Packr beim effizienten und sicheren Paketieren von Anwendungen hilft? Erfahren Sie noch heute alles darüber.