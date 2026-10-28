Die Installation einer einzelnen Anwendung mag wie ein unkomplizierter Prozess erscheinen, aber die Installation derselben App auf Hunderten von Geräten ist deutlich komplexer. Jede App muss so vorbereitet werden, dass sie auf jedem Gerät auf die gleiche Weise installiert wird, ohne Rückfragen und ohne Nutzer bei der Arbeit zu unterbrechen.
Hier kommt die Anwendungspaketierung ins Spiel: Dabei bereiten Sie ein Software-Installationsprogramm so vor, dass Sie es auf den Geräten eines Unternehmens bereitstellen können. Unternehmen stellen Apps häufig mit Tools wie Microsoft Intune und SCCM bereit, aber jede App muss paketiert werden, bevor diese Tools sie ausliefern können. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, was Paketierung umfasst und wie sie funktioniert.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns nun das Application Packaging an: was in ein Paket gehört, wie es funktioniert und welche Herausforderungen dabei auftreten können.
Was ist Application Packaging?
Anwendungspaketierung ist der Prozess, bei dem ein Software-Installer so vorbereitet wird, dass er ohne Benutzerinteraktion auf mehreren Geräten bereitgestellt werden kann. Ein Paket umfasst den Installer plus die Befehle, um ihn unbeaufsichtigt zu installieren und bei Bedarf zu deinstallieren, alle Einstellungen oder Anpassungen sowie eine Möglichkeit zu bestätigen, dass die Installation erfolgreich war.
Mit der richtigen Anwendungspaketierung erhält jedes verbundene Gerät dieselbe App-Version und Konfiguration, ohne dass ein Benutzer an der Tastatur alles auf jedem Gerät manuell konfigurieren und genehmigen muss. So wird im gesamten Unternehmen ein einheitliches Nutzungserlebnis sichergestellt, während gleichzeitig Zeit gespart und die Effizienz verbessert wird. Zum Beispiel könnte die IT einen PDF-Reader paketieren, sodass er auf jedem Laptop im Hintergrund installiert wird, automatische Updates deaktiviert sind und die Standard-Einstellungen des Unternehmens angewendet werden.
Was gehört zu einem Anwendungspaket?
Die Anwendungspaketierung umfasst einige Elemente, die für eine einheitliche Bereitstellung auf verschiedenen Geräten sorgen. Dazu gehören:
1. Das Installationsprogramm
Dies ist die Setup-Datei des Anbieters, in der Regel im MSI- oder EXE-Installer-Format. Während MSI-Installer einem standardisierten Satz von Befehlszeilenoptionen folgen, können EXE-Installer je nach Anbieter variieren, sodass unter Umständen mehr Recherche erforderlich ist, um sie korrekt zu paketieren. Die genauen Befehle finden Sie in unseren Anleitungen zu unbeaufsichtigten MSI-Installationen und unbeaufsichtigten EXE-Installationen.
2. Befehle für die unbeaufsichtigte Installation und Deinstallation
Eine zentrale Funktion eines Anwendungspakets ist die Installation und Deinstallation von Apps, ohne Nutzer aufzufordern oder die Arbeit zu unterbrechen. Silent-Installations- und Deinstallationsbefehle sind Befehlszeilenoptionen, die das Installationsprogramm ohne Rückfragen ausführen und es sauber entfernen, sodass das Paket unbeaufsichtigt ausgeführt werden kann.
3. Installationslogik und Anpassungen
Unternehmen haben häufig spezifische Regeln und Einstellungen für ihre Anwendungen. Die Installationslogik und Anpassungsskripte können die Installation ausführen und die Einstellungen anwenden, etwa durch das Hinzufügen von Lizenzschlüsseln oder das Ein- oder Ausschalten automatischer Updates. IT-Teams verwenden häufig Wrapper wie das PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT), um zu steuern, was Benutzer sehen, zum Beispiel Eingabeaufforderungen oder Erinnerungen an einen Neustart nach der Installation.
4. Eine Erkennungsregel
Sie möchten nicht dieselbe Anwendung wiederholt installieren. Eine Erkennungsregel prüft, ob eine App bereits installiert ist, zum Beispiel anhand von Dateiversionen, Registrierungsschlüsseln oder dem MSI-Produktcode. Ohne eine gute Erkennungsregel kann es für Benutzer zu unnötigen Neuinstallationen oder falschen Fehlermeldungen kommen.
5. Das Bereitstellungsformat
Nicht alle Apps werden auf die gleiche Weise bereitgestellt. Zum Beispiel müssen Microsoft Intune Win32-Apps mit dem Microsoft Win32 Content Prep Tool vorbereitet werden, das die Installationsdateien in das .intunewin Format konvertiert, das Intune akzeptiert. SCCM verwendet ein eigenes Anwendungsmodell, und Windows verfügt außerdem über das neuere MSIX-Paketformat. Die Verwendung des richtigen Formats ist für erfolgreiche Installationen erforderlich.
So paketieren Sie eine Anwendung
Die Paketierung einer Anwendung ist nicht so einfach, wie ein paar Dateien zu nehmen und sie in einen Ordner zu werfen. Pakete haben spezifische Anforderungen und Regeln, die sie enthalten müssen. Daher ist es notwendig, diese Schritte zu befolgen:
Anforderungen erfassen: Zuerst müssen Sie wissen, was Ihr Paket benötigt. Prüfen Sie, welche Version der App Sie benötigen, wer sie braucht, ob Lizenzschlüssel erforderlich sind, welche Einstellungen benötigt werden und welche weiteren Voraussetzungen es gibt.
Besorgen Sie sich das Installationsprogramm und prüfen Sie es: Laden Sie als Nächstes das Installationsprogramm vom Anbieter herunter und untersuchen Sie es. Sie sollten den Typ identifizieren und dann die Schalter für die unbeaufsichtigte Installation und Deinstallation finden (entweder in der Dokumentation des Anbieters oder durch Tests).
Erstellen Sie die Installationslogik: Eine gute Installationslogik hilft sicherzustellen, dass alles korrekt bereitgestellt wird. Schreiben Sie das Installations- und Deinstallationsskript, wenden Sie Anpassungen an und legen Sie fest, wie Benutzer benachrichtigt werden und ob sie den Vorgang verschieben können, damit alle Ihre Richtlinien umgesetzt sind.
Erstellen Sie die Erkennungsregel: Die Erkennung ist wichtig, um Installationen zu verifizieren und unnötige neue Versuche zu vermeiden. Legen Sie eine Regel fest, wie das Bereitstellungstool bestätigt, dass die App installiert ist, etwa anhand einer Dateiversion, eines Registrierungsschlüssels oder des MSI-Produktcodes.
Vor der Bereitstellung testen: Tests sind entscheidend, um sicherzustellen, dass alles wie vorgesehen funktioniert, und um Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf Benutzer auswirken. Installieren, überprüfen und deinstallieren Sie das Paket auf einem sauberen Testgerät, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß hinzugefügt und entfernt werden kann. Das Testen der App-Kompatibilität ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Anwendungen in Konflikt gerät, die Sie bereits verwenden.
Bereiten Sie es für Ihr Bereitstellungstool vor: Wenn alles passt, können Sie das Paket für die Bereitstellung vorbereiten. Konvertieren Sie das Paket in das Format des Bereitstellungstools, z. B. in eine .intunewin Datei für Intune, und geben Sie die App-Details ein.
Pilotieren, dann ausrollen: Schließlich ist es Zeit, das Paket bereitzustellen. Beginnen Sie mit einer kleinen Gruppe von Geräten, um die Ergebnisse zu pr�üfen und Probleme zu erkennen, und erweitern Sie dann auf größere Gruppen, wenn alles wie erwartet funktioniert.
Wenn ein neues Update veröffentlicht wird, müssen Sie die Schritte 2 bis 7 wiederholen, um es geräteübergreifend auszurollen.
Anwendungspaketierung vs. Repackaging vs. Bereitstellung
Wir müssen auch den Unterschied zwischen Packaging und Repackaging verstehen und wie sich beide von der App-Bereitstellung unterscheiden. Auch wenn sie auf den ersten Blick synonym erscheinen mögen, gibt es einige wichtige Unterschiede, die für Anwendungs-Rollouts relevant sind.
Paketierung
Beim Application Packaging wird das Installationsprogramm des Anbieters so vorbereitet, dass es geräteübergreifend und innerhalb Ihrer Einstellungen unbeaufsichtigt ausgeführt werden kann. Dazu wird in der Regel ein Skript verwendet, um sicherzustellen, dass die Bereitstellung gemäß den Regeln der Organisation erfolgt, aber das eigentliche Installieren übernimmt weiterhin das Installationsprogramm des Anbieters.
Neu-Paketierung
Beim Repackaging erfasst die Organisation die Änderungen, die ein Installationsprogramm an einem Testgerät vornimmt, etwa Dateien und Registry-Einträge, und erstellt daraus ein neues Installationsprogramm. Dies wird verwendet, wenn ein Installationsprogramm nicht unbeaufsichtigt ausgeführt oder auf andere Weise angepasst werden kann. Viele Teams bevorzugen jedoch das ursprüngliche Installationsprogramm und umhüllen es mit einem Skript, anstatt es neu zu paketieren, da sich das über Updates hinweg leichter warten lässt.
Bereitstellung
Die Bereitstellung erfolgt, nachdem die App paketiert wurde. Dabei wird ein Tool wie Intune oder SCCM verwendet, um die Anwendung auf allen verbundenen Geräten auszurollen. Zum Bereitstellungsprozess gehört auch die Auswahl, welche Geräte die App erhalten, in welcher Reihenfolge sie sie erhalten und wann Updates ausgerollt werden, ebenso wie die Nachverfolgung der Installation, um sicherzustellen, dass alles erfolgreich abgeschlossen wird. Kurz gesagt: Packaging bereitet die App vor, während die Bereitstellung sie an die Geräte liefert, die sie benötigen.
Warum es schwierig ist, mit dem Application Packaging Schritt zu halten
Application Packaging ist zwar unverzichtbar, kann aber auch eine Herausforderung sein, mit der man Schritt halten muss. Wenn Unternehmen mehrere Apps und Updates in großen Endpoint-Umgebungen bereitstellen, gerät man leicht ins Hintertreffen. Dadurch können kritische Patches in der Warteschlange hängen bleiben und Cybersicherheitsrisiken entstehen. Tatsächlich gibt es mehrere Gründe, warum App-Paketierung zu dauerhaftem Mehraufwand und Rückständen führen kann, darunter:
Updates starten die Arbeit neu: Jedes Mal, wenn eine neue Version einer App erscheint, benötigt sie ein neues Paket, einen erneuten Test und eine aktualisierte Erkennungsregel. Dadurch wächst der Arbeitsaufwand mit der Anzahl der Apps, nicht nur mit neuen Anfragen.
Installer sind nicht einheitlich: EXE-Installer verschiedener Anbieter können unterschiedliche Schalter verwenden, und manche ändern ihr Verhalten sogar zwischen Versionen. Diese Uneinheitlichkeit kann zu Verzögerungen führen, da die Untersuchung jedes einzelnen Falls Zeit kosten kann.
Tests benötigen Zeit und saubere Maschinen: Das Testen von Apps kann zeitaufwendig sein, ist aber notwendig. Wer auf Tests verzichtet, riskiert fehlgeschlagene Installationen, Neuinstallationsschleifen und Helpdesk-Tickets, was noch mehr Zeit kosten und weitere Verzögerungen verursachen kann.
Wissen liegt bei wenigen Personen: In Unternehmen gibt es oft nur ein oder zwei Personen, die das Application Packaging verwalten. Wenn eine Person alle Packaging-Schritte und Fehlerbehebungen übernimmt, kann das die Abläufe erheblich verlangsamen, wenn sie ausgelastet ist.
Wie KI die Anwendungspaketierung verändert
KI beginnt, die Anwendungspaketierung zu verändern. Was früher ein zeitaufwendiger manueller Prozess war, kann heute mithilfe von KI-gestützten Agenten schnell erledigt werden. KI kann viele manuelle Schritte übernehmen, etwa das Lesen des Installers, das Schreiben von Installationslogik und Erkennungsregeln sowie das Testen des Pakets. Das spart Zeit, während die endgültige Freigabe in menschlicher Hand bleibt. Wie das funktioniert, erfahren Sie in unserem Leitfaden zur KI-Anwendungspaketierung.
Damit kommen wir zu Splashtop Agentic Packr, einem KI-gestützten Tool, das IT-Teams dabei unterstützt, Windows-Anwendungen über Microsoft Intune zu paketieren, zu validieren, zu schützen und bereitzustellen, mit Bundles für die Bereitstellung über SCCM. Damit können IT-Teams Apps schnell für die Bereitstellung vorbereiten und gewinnen gleichzeitig Zeit für andere dringende Aufgaben.
Splashtop Agentic Packr durchläuft den gesamten Prozess des App-Packagings, einschließlich des Auslesens des Installationsprogramms, des Erstellens eines PSADT-Pakets mit Erkennungsregeln, des Testens des Pakets auf einer sauberen VM, des Durchführens eines Sicherheitsscans und der Vorbereitung für die Bereitstellung. Admins treffen jedoch weiterhin die endgültigen Entscheidungen und erhalten eine QA-Scorecard sowie Protokolle, um die Ergebnisse zu prüfen, bevor das Paket veröffentlicht wird.
Windows-Apps mit Splashtop Agentic Packr schneller paketieren
Wenn Sie Apps auf mehreren Geräten bereitstellen, benötigen Sie einen konsistenten, zuverlässigen Installationsprozess. Da jedoch jede App und jedes Update paketiert werden muss, kann dies zeitaufwendig sein und Updates verzögern.
Agentische App-Paketierung kann den Prozess verbessern, indem Paketierung, Tests und mehr automatisiert werden. Mit Splashtop Agentic Packr können Teams App-Paketierung, Bereitstellung, Tests und Updates automatisieren, ohne Abstriche bei Transparenz und Kontrolle zu machen.
Das Ergebnis? Konsistentere Pakete, zuverlässige Tests und weniger Zeitaufwand für die Recherche nach Schaltern und das Schreiben von Skripten.
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