Windows Installer (MSI)-Pakete lassen sich auf einem Gerät einfach installieren, aber für eine unbeaufsichtigte Windows Installer-Installation auf Hunderten von Geräten benötigen Sie den richtigen Befehl. Glücklicherweise verwenden Windows Installer-Pakete einen Standardsatz an msiexec-Optionen, sodass die grundlegenden Befehle für jede MSI gleich sind.
Vor diesem Hintergrund können Sie msiexec-Befehle für eine unbeaufsichtigte Installation auf mehreren Geräten ausführen. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Anzeigeebene, Neustartverhalten, Protokollierung und mehr können sich auf eine unbeaufsichtigte MSI-Installation auswirken und darüber entscheiden, ob sie erfolgreich ist oder fehlschlägt. Und wenn sie fehlschlägt, erscheint nichts auf dem Bildschirm, sodass der Exit-Code und das Protokoll die einzigen Hinweise darauf sind, was schiefgelaufen ist.
Wie lassen sich MSI-Silent-Installationen also korrekt ausführen? Sehen wir uns die Schalter an, die Sie kennen sollten, wie Sie still installieren und deinstallieren, wie Sie häufige Fehler beheben und mehr, damit Sie MSI-Silent-Installationen effektiv und mit Leichtigkeit ausführen können.
Der msiexec-Installationsbefehl für eine stille MSI-Installation
Sehen wir uns zunächst den msiexec-Installationsbefehl an und was die einzelnen Teile davon bedeuten. Um MSI-Pakete per cmd zu installieren, öffnen Sie eine Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten und führen Sie diesen msi-Installationsbefehl aus:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-install.log"
Natürlich bedeutet Ihnen das nichts, wenn Sie die Befehlszeilensyntax nicht verstehen. Schlüsseln wir das also in leichter verständliche Teile auf:
/i installiert das Paket. Dies ist der erste Befehl, der den Prozess startet; setzen Sie anschließend unbedingt den vollständigen Pfad in Anführungszeichen, damit Leerzeichen in Ordnernamen den Befehl nicht unterbrechen.
/qn gibt an, dass der Befehl ohne Benutzeroberfläche ausgeführt werden soll. Sie können auch /quiet als gleichwertige Option verwenden.
/norestart verhindert, dass Windows Installer das Gerät nach Abschluss der Installation neu startet, auch wenn das Paket einen Neustart anfordert. Das hilft dabei, zu verhindern, dass die Installation die Arbeit unterbricht, indem die Geräte der Endbenutzer plötzlich neu gestartet werden.
/l*v schreibt ein ausführliches Protokoll in den angegebenen Pfad. Beachten Sie, dass der Ordner, zu dem er führt, bereits vorhanden sein muss.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Befehl in einer Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten ausführen, damit keine Berechtigungen angefordert werden müssen. Eine unbeaufsichtigte Installation kann keine UAC-Eingabeaufforderung anzeigen, um nach Administratorrechten zu fragen; sonst wäre sie nicht unbeaufsichtigt.
Was ist, wenn Sie PowerShell verwenden? Dafür gibt es ein ähnliches Skript, mit einigen wichtigen Unterschieden:
$p = Start-Process msiexec.exe -ArgumentList '/i "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-install.log"' -Wait -PassThru $p.ExitCode
In diesem Fall hält der Parameter -Wait das Skript an, bis die Installation abgeschlossen ist, und -PassThru gibt den Exit-Code zurück.
MSI-Schalter für stille und unbeaufsichtigte Installationen
Als Nächstes sehen wir uns die MSI-Schalter an, die Sie für stille und unbeaufsichtigte Installationen kennen sollten. Microsoft dokumentiert die vollständige Liste in den Standard-Befehlszeilenoptionen für Installer. Beachten Sie, dass bei msiexec-Optionen die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird. Daher ist das Endergebnis dasselbe, egal ob Sie /QN oder /qn eingeben. Mit dem Schalter /quiet ist gemeint, was die meisten unter einer stillen msiexec-Installation verstehen, und Microsoft behandelt ihn genauso wie /qn.
Wir können die Schalter in drei Gruppen unterteilen: Anzeige, Neustart und Protokollierung. Jede davon ist ein wichtiger Bestandteil des Installationsprozesses und bestimmt, wie der Befehl ausgeführt wird.
Schalter
Gruppe
Was es macht
/quiet oder /qn
Display
Überhaupt keine Benutzeroberfläche
/qn+
Display
Keine Benutzeroberfläche, dann ein Dialogfeld, wenn die Installation abgeschlossen ist
/passive
Display
Nur Fortschrittsbalken, keine Benutzereingabe erforderlich
/qb
Display
Einfache Benutzeroberfläche mit Fortschrittsbalken
/qb!
Display
Einfache Benutzeroberfläche mit ausgeblendeter Schaltfläche „Abbrechen“
/norestart
Neustart
Startet nach der Installation nie neu
/promptrestart
Neustart
Fragt den Benutzer, ob ein Neustart erforderlich ist
/forcerestart
Neustart
Startet nach der Installation immer neu
/l*v "path"
Protokollierung
Ausführliches Protokoll von allem, geschrieben in diesen Pfad
/log "path"
Protokollierung
Wie /l* (alle Informationen außer ausführlichen und zusätzlichen Debug-Informationen)
Wenn Sie die Bereitstellung für ganze Geräteflotten durchführen, ist /qn (oder /quiet) zusammen mit /norestart eine gängige Kombination, während Neustarts vom Bereitstellungstool verwaltet werden. Sie sollten außerdem /passive für Installationen verwenden, bei denen der Benutzer den Fortschritt sehen soll.
Beachten Sie, dass msiexec keinen Schalter /s oder /silent hat, auch wenn EXE-Installer diese haben. EXE-Installer haben außerdem keinen gemeinsamen Standard, daher können sie etwas komplizierter sein.
So legen Sie MSI-Eigenschaften und -Transformationen bei einer stillen Installation fest
Wenn Sie ein Anwendungspaket anpassen möchten, sollten Sie wissen, wie Sie MSI-Eigenschaften und Transformationen festlegen. Wenn diese Anpassungen nicht in der Befehlszeile festgelegt werden, verwendet eine stille Installation die Paketstandards. Daher ist es wichtig zu wissen, was Sie festlegen müssen.
Wenn Sie Eigenschaften festlegen, stehen diese nach den Schaltern als PROPERTY=VALUE. Beachten Sie, dass Windows Installer Eigenschaftsnamen als Großbuchstaben behandelt, der Wert jedoch seine Groß- und Kleinschreibung beibehält, und Werte mit Leerzeichen in Anführungszeichen gesetzt werden sollten. Da die Eigenschaftsnamen je nach Paket variieren, sollten Sie die Bereitstellungsdokumentation des Anbieters dazu prüfen.
Beispielsweise kann das Festlegen von MSI-Eigenschaften etwa so aussehen:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" /qn INSTALLDIR="D:\Apps\App" /l*v "C:\Logs\App-install.log"
Dann haben wir noch Transform-Dateien. Eine Transform-Datei (.mst-Datei) enthält eine Reihe von Änderungen am Paket, sodass diese direkt angewendet werden können, anstatt sie der Befehlszeile hinzuzufügen. Sie können die Eigenschaft TRANSFORMS verwenden, um sie wie folgt hinzuzufügen:
msiexec /i "C:\Installers\App.msi" TRANSFORMS="C:\Installers\App.mst" /qn /l*v "C:\Logs\App-install.log"
So deinstallieren Sie ein MSI im stillen Modus
Wenn Sie ein MSI unbeaufsichtigt deinstallieren möchten, sollte das genauso einfach sein wie die Installation. IT-Teams müssen Pakete oft entfernen, sei es, um Platz für einen Versionswechsel zu schaffen, Geräte zu bereinigen oder eine fehlgeschlagene Installation zu entfernen.
Der Befehl /x entfernt ein Paket und akzeptiert dabei dieselben Schalter für Anzeige, Neustart und Protokollierung wie Installationsbefehle. Dies funktioniert entweder mit der ursprünglichen MSI-Datei oder mit dem Produktcode, wobei Letzterer hilfreich ist, wenn sich die ursprüngliche MSI nicht mehr auf dem Gerät befindet.
Ein Befehl für eine stille Deinstallation sollte wie folgt aussehen:
msiexec /x "C:\Installers\App.msi" /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-uninstall.log"
ODER:
msiexec /x {PRODUCT-CODE-GUID} /qn /norestart /l*v "C:\Logs\App-uninstall.log"
So lesen Sie msiexec-Beendigungscodes
Wenn Sie mit msiexec arbeiten, sollten Sie die Exitcodes verstehen. Wenn msiexec eine Aufgabe abschließt, gibt es einen Exitcode zurück, den Skripte und Bereitstellungstools auslesen, um festzustellen, ob das Installationsprogramm funktioniert hat, etwas schiefgelaufen ist oder ein Neustart erforderlich ist. Microsoft listet jeden Code in seiner Referenz zu MsiExec-Fehlermeldungen auf.
Die msiexec-Exitcodes sind:
Beendigungscode
Bedeutung
Was zu tun ist
0
Erfolg
Nichts
3010
Erfolgreich, ein Neustart ist zum Abschluss erforderlich
Einen Neustart einplanen. Als Erfolg behandeln
1641
Erfolg, das Installationsprogramm hat einen Neustart gestartet
Als erfolgreich behandeln. Rechnen Sie damit, dass das Gerät neu startet
1603
Schwerwiegender Fehler während der Installation
Öffnen Sie das ausführliche Protokoll, um die Ursache zu finden
1618
Eine andere Installation wird bereits ausgeführt
Warten Sie und versuchen Sie es erneut
In manchen Fällen behandelt ein Skript jeden Nicht-Null-Code als Fehler. In diesen Fällen werden die Codes 3010 und 1641 als Fehler markiert, obwohl die App korrekt installiert wurde. Daher sollten Sie den Erfolgscode prüfen, bevor Sie eine Installation als fehlgeschlagen markieren; manchmal ist nur ein Neustart nötig, um die Installation abzuschließen.
Warum eine stille MSI-Installation fehlschlägt und wie Sie das beheben
Manchmal schlagen unbeaufsichtigte Installationen fehl. In diesem Fall sollten Sie wissen, warum das passiert und wie Sie es beheben können. Auch wenn eine fehlgeschlagene unbeaufsichtigte Installation dem Benutzer nichts anzeigt, können Sie Folgendes untersuchen, um weitere Informationen zu erhalten:
1. Die Installation wurde nicht mit Administratorrechten ausgeführt
Eine unbeaufsichtigte Installation benötigt weiterhin Administratorrechte, kann Benutzer jedoch nicht dazu auffordern, wenn Berechtigungen fehlen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installationen über eine erhöhte Command Prompt oder ein Bereitstellungstool mit Administratorrechten ausführen, damit Sie sich keine Sorgen um fehlende Berechtigungen machen müssen.
Unter Windows 10 kann Fehler 1925 auf fehlende Administratorrechte hinweisen.
2. Der Protokollordner existiert nicht
Windows Installer erstellt den Ordner für eine Protokolldatei nicht. Wenn der Pfad in /l*v auf einen Ordner verweist, der nicht existiert, kann die Protokolldatei nicht erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie in einen Ordner protokollieren, der immer vorhanden ist, oder erstellen Sie bei Bedarf einen Ordner.
3. Eine andere Installation wird bereits ausgeführt
Windows Installer kann immer nur eine Installation gleichzeitig ausführen. Wenn Sie den Exit-Code 1618 erhalten, bedeutet das, dass das Installationsprogramm mit einer anderen Anwendung beschäftigt ist. Glücklicherweise bedeutet das nur, dass Sie warten müssen, bis die andere Installation abgeschlossen ist, und die Installation dann erneut versuchen.
4. Bei der Installation ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten
Wenn bei der Installation ein Fehler aufgetreten ist, erklärt der Exit-Code allein nicht, worum es sich handelt. In diesem Fall sollten Sie das ausführliche Protokoll auf weitere Details prüfen. Deshalb sollten Sie /l*v in jeden Befehl für eine stille Installation aufnehmen, damit Sie die Protokolle prüfen können, falls etwas passiert.
Ausführung einer stillen msiexec-Installation auf vielen Geräten
Wenn Sie mehrere Remote-Geräte in einer Unternehmensumgebung verwalten, benötigen Sie eine Möglichkeit, Anwendungen und Updates unbeaufsichtigt zu installieren. Dieselbe App muss möglicherweise Hunderte von Geräten erreichen, daher ist ein Befehl, der auf einem Testgerät funktioniert, nur der Anfang.
Sie können eine unbeaufsichtigte Installation mit msiexec auf mehreren Geräten auf verschiedene Arten ausführen, darunter:
Bereitstellung eines MSI über Microsoft Intune
Wenn Sie Microsoft Intune verwenden, können Sie es dazu nutzen, ein MSI auf zwei verschiedene Arten bereitzustellen.
Intune kann ein MSI als Line-of-Business-App (LOB) bereitstellen, die nur ein einziges Befehlszeilenargument akzeptiert. Wenn Sie mehr benötigen, sollten Sie die Win32-App-Verwaltung verwenden, bei der das MSI in eine .intunewin- Datei verpackt wird und Ihr msiexec-Befehl zum Installationsbefehl der App wird.
Beachten Sie, dass das Mischen von Win32- und LOB-App-Installationen während der Windows Autopilot-Registrierung zu Installationsfehlern führen kann, da beide gleichzeitig den Trusted Installer-Dienst verwenden.
Installationen per Skript oder Endpoint-Management remote ausführen
Wenn Sie Intune nicht verwenden, können Sie Befehle über PowerShell, Fernzugriff -Sitzungen oder ein Endpunktmanagement-Tool ausführen. Zum Beispiel kann Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) Skripte ausführen und Patch-Management automatisieren über verwaltete Endpunkte hinweg, einschließlich stiller Installationen und Updates, die für passende Zeiten geplant sind. Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unserem Leitfaden zum stillen Installieren von Software auf Remote-Computern.
Wo sich die Arbeit stapelt
Den Befehl auszuführen ist der einfache Teil. Die Anzahl der Apps und der für jede einzelne erforderliche Aufwand können es schwierig machen.
Jede App benötigt ihre eigenen Eigenschaften und Transform-Dateien, muss auf einem sauberen Gerät getestet werden, braucht eine Möglichkeit, zu bestätigen, dass die Installation funktioniert, und so weiter. Das muss für jede neue Version wiederholt werden. Ohne Automatisierung führt das zu einem ständigen Strom manueller Arbeit, und ein ungetestetes Paket kann zu Fehlern auf allen Geräten führen.
Splashtop Agentic Packr automatisiert diese Paketierungs- und Testarbeit für jede App und Version.
Erstellen Sie mit Agentic Packr getestete Pakete für die unbeaufsichtigte Installation
Das Erstellen, Testen und stille Installieren von Paketen muss kein zeitaufwändiger manueller Prozess sein. Mit Splashtop Agentic Packr können Sie IT-Teams mit intelligenter, automatisierter Paketierung und Installation entlasten.
Splashtop Agentic Packr ist ein KI-gestütztes Tool zur App-Paketierung, das Installer analysiert, Pakete mit integrierter Installationslogik erstellt und sie auf einer sauberen virtuellen Maschine testet. Es schreibt außerdem die Erkennungsregeln, die bestätigen, dass jede Installation funktioniert hat. Jedes Paket durchläuft Prüfungen und Sicherheitsscans, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert, mit einer QA-Scorecard und Protokollen, damit IT-Teams vor der Veröffentlichung alles überprüfen können.
Sobald ein neues Update erscheint, kann Splashtop Agentic Packr das aktualisierte Paket automatisch erstellen. So sparen IT-Teams sich den manuellen Aufwand für jede einzelne Version. Splashtop Agentic Packr kann Intune-Pakete erstellen und in Intune veröffentlichen oder Installationen bündeln, die über SCCM oder manuell auf jedem Windows-Gerät ausgeführt werden können. Das macht es zu einem flexiblen Tool für stille Installationen und Updates. Außerdem können Sie steuern, was Endbenutzer sehen, einschließlich Neustartaufforderungen, Installationsaufschüben und Kulanzfristen.
Splashtop Agentic Packr erstellt und testet die Pakete, und Splashtop AEM kann Bereitstellungen und Skripte auf Ihren Endpunkten ausführen.
Sehen Sie, wie Splashtop Agentic Packr stille Installationspakete für jede App erstellt, testet und veröffentlicht.