Die Bereitstellung von Anwendungen sollte ein einfacher Prozess sein: Sie führen das Installationsprogramm aus, und schon ist alles erledigt. Doch oft ist das nicht der Fall. Jede Windows-App, die nicht aus einer einzelnen MSI besteht, muss in der Regel als Win32-App bereitgestellt werden, und Intune akzeptiert Win32-Apps nur als .intunewin Dateien. Um diese Dateien zu erstellen, verwenden Administratoren das Intune Win32 Content Prep Tool (IntuneWinAppUtil.exe).
Obwohl das Tool relativ einfach ist, können kleine Fehler, wie ein Tippfehler in der Setup-Datei, dazu führen, dass Installationen fehlschlagen. Außerdem müssen Sie jedes Mal, wenn eine neue App-Version erscheint, den Prozess wieder von vorne beginnen.
Dieser Leitfaden behandelt die vollständige Befehlssyntax, jeden Parameter, das Paketieren von MSI-, EXE- und PSADT-Apps, was Sie danach in Intune konfigurieren müssen und wie Sie Pakete aktuell halten. Wenn Sie neu in diesem Thema sind, beginnen Sie mit unserem Überblick darüber, was Anwendungspaketierung ist.
Was das Intune Win32 Content Prep Tool macht
Das Intune Win32 Content Prep Tool ist ein kostenloses Microsoft-Befehlszeilentool, das die Installationsdateien einer App in das Format .intunewin konvertiert und einige der Attribute erkennt, die Intune benötigt, um den Installationsstatus zu bestimmen. Dieses Format ist erforderlich, damit Intune Win32-Apps installieren kann, daher ist ihre Konvertierung oft notwendig.
Bei MSI-Setup-Dateien liest das Tool außerdem die Informationen aus der MSI, die Intune benötigt.
Das Tool komprimiert den gesamten Inhalt im Setup-Ordner, einschließlich Unterordnern, in eine einzelne .intunewin Datei. Diese Datei enthält die verschlüsselten Setup-Dateien und die Informationen, die zu ihrer Entschlüsselung benötigt werden. Bewahren Sie sie daher genauso sorgfältig auf wie die ursprünglichen Installer. Das Tool erstellt jedoch nur das Paket; es schreibt weder Installationsbefehle noch Erkennungsregeln und lädt auch nichts hoch.
Was Sie vor dem Start benötigen
Wenn Sie das Intune Win32 Content Prep Tool verwenden, sollten Sie sich vorbereiten, um einen reibungslosen und effizienten Ablauf sicherzustellen. Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Vorbereiten von Anwendungen über Folgendes verfügen:
Ein Windows-Rechner mit .NET Framework 4.7.2; eine saubere Paketierungs-Workstation hilft dabei zu vermeiden, dass nicht zusammenhängende Dateien in das Paket übernommen werden.
Das Content Prep Tool selbst, das Sie als .zip aus Microsofts GitHub-Repository herunterladen können. Die aktuelle Version ist 1.8.7, und die .zip enthält das Tool, die Lizenz, eine Readme und Versionshinweise.
Ein Installationsprogramm, das eine unbeaufsichtigte Installation unterstützt, da über Intune bereitgestellte Win32-Apps ohne Benutzerinteraktion installiert werden müssen. Unsere Anleitungen zu unbeaufsichtigten MSI-Installationen und unbeaufsichtigten EXE-Installationen behandeln die Schalter für beide.
Eine App mit weniger als 30 GB. Intune begrenzt Win32-Apps auf jeweils 30 GB, daher können größere Apps auf diese Weise nicht bereitgestellt werden.
Unterstützte Zielgeräte. Die Geräte, auf denen Sie bereitstellen, müssen Windows Enterprise, Pro oder Education ausführen, bei Microsoft Entra ID registriert oder eingebunden sein und bei Intune angemeldet sein.
So erstellen Sie eine .intunewin Datei mit dem Content Prep Tool
Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie das Content Prep Tool verwenden, um .intunewin Dateien zu erstellen. Dazu sind nur wenige Schritte nötig:
Laden Sie das Tool von GitHub herunter, entpacken Sie es und legen Sie es in seinem eigenen Ordner ab (zum Beispiel: C:\Tools\ContentPrep).
Erstellen Sie einen Quellordner, der nur das Installationsprogramm und die zugehörigen Dateien enthält, z. B. MST-Transforms, Konfigurationsdateien oder Skripte (z. B. C:\Packages\AppName). Das Tool packt jede Datei und jeden Unterordner in diesem Ordner, daher sollten sowohl das Tool als auch alle nicht zugehörigen Dateien daraus ferngehalten werden.
Wählen Sie einen Ausgabeordner außerhalb des Quellordners aus (z. B. C:\Output). Wenn er sich innerhalb des Quellordners befindet, packt der nächste Durchlauf die alte .intunewin in die neue hinein.
Führen Sie das Tool aus. Sie können IntuneWinAppUtil.exe ohne Parameter ausführen; in diesem Fall werden Sie für jeden Ordner zur Eingabe aufgefordert, oder Sie führen es in einer Zeile aus. Beachten Sie, dass Pfade mit Leerzeichen Anführungszeichen erfordern:
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\AppName -s setup.exe -o C:\Output -q
Überprüfen Sie den Ausgabeordner auf die neue .intunewin Datei. Achten Sie darauf, für jede Version der App einen separaten Ausgabeordner beizubehalten, damit sich die Versionen nicht gegenseitig überschreiben, insbesondere bei -q.
Wenn eine unterstützende Datei vom Installationsbefehl referenziert werden muss, können Sie sie in einem Unterordner des Quellordners ablegen und einen relativen Pfad verwenden, z. B. licenses\license.txt.
Befehlszeilenparameter für IntuneWinAppUtil
Wenn Sie das Content Prep Tool verwenden, können Sie Parameter festlegen, z. B. die Ausführung im stillen Modus oder wohin die Inhalte gehen. Wenn Sie diese Befehlszeilenparameter verstehen, haben Sie mehr Kontrolle über die Installation und tragen zu einer reibungslosen Bereitstellung bei.
Die Befehlszeilenparameter sind:
Parameter
Was es macht
-h
Zeigt Verwendungshilfe an
-v
Zeigt die Tool-Version an (1.8.2 und höher)
-c <setup_folder>
Ordner, dessen gesamter Inhalt in die .intunewin-Datei eingeht
-s <setup_file>
Die Setup-Datei, z. B. setup.exe oder setup.msi
-o <output_folder>
Wo die .intunewin geschrieben wird; wird im stillen Modus erstellt, falls nicht vorhanden
-a <catalog_folder>
Katalogdateien für den Windows 10 S-Modus im Bundle
-q
Stiller Modus: keine Eingabeaufforderungen, vorhandene Ausgabe wird überschrieben
Alles in -q, plus keine Konsolenausgabe
Beachten Sie, dass, wenn Sie sowohl -q als auch -qq verwenden, Letzteres Vorrang hat.
Zusätzlich wurde in Version 1.8.2 die Unterstützung für die Umleitung der Ausgabe in eine Protokolldatei hinzugefügt, was nützlich ist, wenn die Paketierung in einem Skript ausgeführt wird. Zum Beispiel:
IntuneWinAppUtil.exe -c SomeSample -s Setup.exe -o . -q > test.log
So paketieren Sie MSI-, EXE- und PSADT-Apps für Intune
Wenn Sie eine App für Intune paketieren möchten, hängt die Setup-Datei vom Installertyp ab. Daher gibt es einige wichtige Unterschiede zwischen MSI-, EXE- und PSADT-Installern. Beachten Sie diese wichtigen Punkte, wenn Sie Ihre Apps paketieren:
MSI-Installationsprogramme
Wenn Sie eine .msi als Setup-Datei übergeben, liest das Tool die Informationen aus der MSI, die Intune benötigt. Dadurch sind MSI-Pakete am einfachsten einzurichten. Wenn sie eine Transform-Datei (.mst) verwendet, legen Sie diese unbedingt im selben Quellordner ab, damit sie in das Paket aufgenommen wird. In unserem Leitfaden für die unbeaufsichtigte msiexec-Installation finden Sie die Schalter und Eigenschaften, die Sie im Installationsbefehl verwenden sollten.
MSIs lassen sich zwar auch ohne Verpacken als Win32 relativ einfach bereitstellen, doch manchmal ist das Verpacken trotzdem noch notwendig. Der MSI-Typ für Line-of-Business-Apps von Intune erlaubt nur ein einziges Befehlszeilenargument, daher erfordert alles, was komplexer ist, Win32.
EXE-Installationsprogramme
Falls Sie eine .exe als Setup-Datei übergeben müssen, müssen Sie die Installations- und Deinstallationsbefehle in Intune sowie die Erkennungsregeln manuell festlegen, da das Tool App-Details nur aus MSI-Dateien ausliest. Die Silent-Switches hängen von dem Framework ab, mit dem das Installationsprogramm erstellt wurde, etwa Inno Setup, NSIS oder InstallShield. Unser Leitfaden zu stillen EXE-Installationen erklärt, wie Sie sie finden.
PSADT-Pakete
Wenn Sie ein PowerShell App Deployment Toolkit -Paket (PSADT) verwenden, sollten Sie das Tool für den gesamten Bereitstellungsordner ausführen. Verwenden Sie dort Invoke-AppDeployToolkit.exe als Setup-Datei, damit der gesamte Toolkit-Ordner (einschließlich Files, Config und des Moduls) in die .intunewin-Datei übernommen wird.
Zum Beispiel kann es so aussehen:
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\YourApp -s Invoke-AppDeployToolkit.exe -o C:\Output
Was Sie in Intune konfigurieren müssen, nachdem Sie die .intunewin erstellt haben
Nachdem die .intunewin Datei erstellt wurde, müssen Sie Intune weiterhin konfigurieren, um Erkennungsregeln, Anforderungsregeln usw. festzulegen. Gehen Sie zu Apps → All Apps → Create → Windows app (Win32) und laden Sie die .intunewin Datei hoch und nehmen Sie dann die erforderlichen Konfigurationen vor. Verwenden Sie die neueste Version des Content Prep Tool, da Intune eine Warnung anzeigt, wenn ein Paket mit einer älteren Version erstellt wurde.
Einen ausführlicheren Leitfaden finden Sie auf Microsoft Learn. Wenn Sie Apps aus dem WinGet-Repository bereitstellen, lesen Sie wie Sie WinGet-Apps mit Intune bereitstellen.
Befehle zum Installieren und Deinstallieren
Die Installations- und Deinstallationsbefehle teilen Intune mit, wie das Installationsprogramm ausgeführt werden soll. Der Installationsbefehl kann eine Befehlszeile sein, zum Beispiel ApplicationName.exe /quiet, oder ein hochgeladenes PowerShell-Skript mit bis zu 50 KB. Wenn powershell.exe in einem der beiden Befehlsfelder aufgerufen wird, wird 32-Bit-PowerShell gestartet. Verwenden Sie daher
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe, wenn Sie 64-Bit benötigen. Der Deinstallationsbefehl erweitert keine Umgebungsvariablen. Wenn Sie diese also benötigen, fügen Sie dem Paket ein Wrapper-Skript hinzu.
Wenn das Installationsprogramm abgeschlossen ist, gibt sein Exitcode Intune an, ob es erfolgreich war (0), ein erneuter Versuch erforderlich ist (1618) oder ein Neustart zum Abschluss nötig ist (3010 oder 1641). Beim Erstellen der App können Sie überprüfen und bearbeiten, wie Intune die einzelnen Rückgabecodes behandelt. Ein Wiederholungscode löst bis zu drei Versuche im Abstand von jeweils fünf Minuten aus.
Anforderungsregeln
Die Anforderungsregeln legen fest, ob ein Gerät die App erhalten soll. Jede App benötigt eine Betriebssystemarchitektur und eine Mindestversion des Betriebssystems, und Sie können optional Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher, logische Prozessoren und CPU-Geschwindigkeit festlegen. Sie können auch Regeln hinzufügen, die Dateien, Registrierungswerte oder das Ergebnis eines PowerShell-Skripts prüfen.
Erkennungsregeln
Mit Erkennungsregeln legen Sie die Parameter fest, anhand derer Intune entscheidet, dass die App installiert ist. Sie müssen mindestens eine Erkennungsregel festlegen, und alle Regeln müssen erfüllt sein, damit Intune die App als installiert erkennt.
Es gibt vier Arten von Erkennungsregeln:
MSI-Produktcode (das Content Prep Tool speichert den Code im Paket, und Intune füllt ihn aus, wenn Sie diese Regel erstellen)
Datei oder Ordner
Registrierung
Benutzerdefiniertes PowerShell-Skript (das Skript muss mit 0 beendet werden und in STDOUT schreiben, um die Installation zu verifizieren; jede Ausgabe an STDERR bedeutet, dass es nicht als installiert gezählt wird)
Häufige Fehler, die dazu führen, dass Win32-App-Installationen fehlschlagen
Die Installation von Win32-Apps in Intune kann einige Herausforderungen mit sich bringen, selbst wenn Sie jeden Schritt befolgen. Wenn unerwartete Probleme auftreten, zum Beispiel wenn die Installation einer Win32-App ohne erkennbaren Grund fehlschlägt, können Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung befolgen, um Fehler zu identifizieren und zu beheben.
Häufige Fehler sind:
Mehr als nur die App verpacken: Wenn Sie die Datei packen, komprimiert das Tool alles im Quellordner. Dadurch kann versehentlich eine Kopie des Tools, alte Pakete oder nicht zusammengehörige Dateien in die .intunewin aufgenommen werden, wodurch das Paket aufgebläht wird.
Schreiben der Ausgabe in den Quellordner: Wenn sich der Ausgabeordner innerhalb des Quellordners befindet, packt der nächste Build die vorherige .intunewin in die neue hinein.
Ein Installer, der keine unbeaufsichtigte Installation unterstützt: Intune ist für die Unterstützung unbeaufsichtigter Installationen ausgelegt und unterstützt keine interaktiven Installationen. Workarounds wie ServiceUI werden nicht unterstützt und sind daher bestenfalls unzuverlässig. Testen Sie den Installationsbefehl unbedingt in einer Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten, bevor Sie das Paket erstellen.
Eine Erkennungsregel, die nicht mit dem übereinstimmt, was das Installationsprogramm schreibt: Manchmal kann die Installation erfolgreich sein, während Intune meldet, dass sie fehlt. Hier kommen Erkennungsregeln ins Spiel, da Sie diese anpassen können, um die Besonderheiten der Anwendung zu erkennen.
Installationen im Benutzerkontext, die Administratorrechte benötigen: Wenn eine auf Benutzer ausgerichtete Win32-App Berechtigungen benötigt, die der Standardbenutzer nicht hat, schlägt sie fehl. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Installation mit den erforderlichen Berechtigungen ausgeführt wird, damit sie erfolgreich ist.
Große Installer, die das Zeitlimit überschreiten: Außergewöhnlich große Installationen können zu lange dauern und zu einer Zeitüberschreitung führen. Die Standardinstallationszeit beträgt 60 Minuten, Sie können sie jedoch auf bis zu 24 Stunden konfigurieren. Daher müssen Sie das Zeitlimit für größere Apps möglicherweise anpassen.
Eine veraltete Kopie des Tools: Wenn Sie ein veraltetes Tool zum Paketieren Ihrer Anwendungen verwenden, weist Intune darauf hin. Halten Sie das Content Prep Tool auf dem neuesten Stand, da neuere Versionen Fehler beheben, etwa dass eine ältere Version bei Dateien über 4 GB fehlschlägt.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie jederzeit Microsofts SeiteTroubleshoot Win32 app issues für eine Diagnose auf Protokollebene aufrufen.
So aktualisieren Sie eine Win32-App, wenn eine neue Version veröffentlicht wird
Wenn eine neue Version einer App veröffentlicht wird, möchten Sie Ihre Endpunkte schnell aktualisieren. Allerdings ist jede .intunewin Datei an eine Installerversion gebunden, daher gibt es keine einfache „Aktualisieren“-Schaltfläche: Jede neue Version bedeutet, ein neues Paket zu erstellen und zu konfigurieren.
Erstellen Sie das Paket für die neue Version neu
Wenn Sie eine Win32-App aktualisieren möchten, müssen Sie das Paket für die neue Version neu erstellen. Das können Sie in wenigen einfachen Schritten tun:
Ersetzen Sie das Installationsprogramm im Quellordner, oder erstellen Sie für jede neue Version einen neuen Ordner.
Führen Sie das Content Prep Tool aus, um eine neue .intunewin Datei mithilfe des Quellordners zu erstellen.
Erstellen Sie die neue Win32-App in Intune und aktualisieren Sie alles Versionsspezifische, z. B. den Installationsbefehl, die Erkennungsregel und die Anforderungsregeln.
Testen Sie die neue Version in einer Pilotgruppe von Geräten, bevor Sie sie für eine größere Gruppe bereitstellen.
Immer wenn eine App aktualisiert wird, müssen Sie diesen Prozess bei jeder Veröffentlichung wiederholen. Bei Apps, die monatlich aktualisiert werden, kann das zu einem langwierigen, sich wiederholenden Prozess werden.
So funktioniert die App-Ablösung in Intune
Die Ersetzung verknüpft die neue App mit der App, die sie ersetzt, damit Intune weiß, dass die ältere Version aktualisiert oder entfernt werden soll, anstatt beide beizubehalten.
Um eine App direkt zu aktualisieren, können Sie „Vorherige Version deinstallieren“ deaktivieren. Wenn Sie dies aktivieren, wird ein Deinstallationsbefehl an die alte App gesendet, damit sie durch die neuere ersetzt wird. Beachten Sie, dass keine Deinstallation erforderlich ist, wenn das neue Installationsprogramm die alte Version selbst aktualisiert.
Eine Ersetzungsbeziehung kann bis zu 10 Apps umfassen, wobei jede in der Kette verknüpfte App mitgezählt wird. Die Einrichtungsschritte für die App-Ersetzung finden Sie auf Microsofts SeiteAdd Win32 app supersedence.
So automatisieren Sie die Win32-App-Paketierung für Intune
Die Paketierung von Win32-Apps für Intune kann zeitaufwendig sein, besonders wenn Sie mehrere Apps mit wiederkehrenden Updates haben. Zum Glück kann KI-gestützte Anwendungspaketierung Ihrem Team einen großen Teil dieser Arbeit abnehmen. Damit kommen wir zu Splashtop Agentic Packr, einem KI-gestützten Tool für App-Paketierung und Bereitstellung.
Splashtop Agentic Packr kann Anwendungen über Microsoft Intune, SCCM und mehr paketieren, validieren und bereitstellen – ohne den normalerweise erforderlichen manuellen Aufwand. Da es auf PSADT basiert, können IT-Teams jedes Paket öffnen, prüfen und anpassen, und sie überprüfen die Testergebnisse, bevor etwas veröffentlicht wird.
Splashtop Agentic Packr deckt alle wichtigen Schritte für die Inhaltsvorbereitung und Paketierung ab, darunter:
Paket erstellen: Splashtop Agentic Packr analysiert das Installationsprogramm und erstellt ein PSADT-Paket sowie ein Intune-Paket. Dies kann je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens aus einer WinGet- oder Chocolatey-ID, dem verifizierten Katalog oder Ihrem eigenen Installationsprogramm erstellt werden.
Erkennungsregeln: Die AI schreibt Erkennungsregeln für jede App, um zu überprüfen, ob sie korrekt installiert wurde.
Tests: Jedes Paket wird auf einer sauberen virtuellen Maschine getestet und einem Sicherheitsscan unterzogen, bevor es veröffentlicht wird. IT-Teams erhalten eine QA-Scorecard und Protokolle, um jede App und jedes Update zu prüfen, bevor sie veröffentlicht werden.
Veröffentlichung: Sie können einen Intune-Mandanten mit Express connection verbinden, um Apps direkt zu veröffentlichen und gleichzeitig den Rollout-Status pro Gerät zu erhalten.
Neue Versionen: Wenn eine neue App-Version verfügbar wird, erkennt Splashtop Agentic Packr sie und erstellt automatisch aktualisierte Pakete, sodass Sie nicht mehr für jede Version manuell neue Pakete erstellen müssen.
Erstellen von .intunewin-Dateien beenden Dateien manuell
Das Win32 Content Prep Tool eignet sich zwar gut zum Erstellen von Paketen, aber das ist erst der Anfang. IT-Teams müssen dennoch Stunden mit Erkennungsregeln, Tests und dem Erstellen neuer Pakete für jedes Update verbringen.
Splashtop Agentic Packr nimmt Ihrem Team diese Arbeit ab. Es erstellt Pakete, schreibt Erkennungsregeln, führt Tests durch und hält Apps aktuell, sodass getestete Win32-Apps in Intune veröffentlicht werden und auf dem neuesten Stand bleiben, während sich die IT auf komplexere Aufgaben konzentriert.
Erfahren Sie, wie Splashtop Agentic Packr Ihrem Team helfen kann, Apps schneller zu paketieren und bereitzustellen.