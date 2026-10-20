Wenn Sie eine Anwendung auf mehreren Geräten bereitstellen müssen, ist das nicht so einfach, wie auf „Installieren“ zu klicken und den Vorgang damit abzuschließen. Bevor eine App ein Gerät erreicht, muss jemand ihre Installationsschalter finden, Installations- und Deinstallationslogik schreiben, eine Erkennungsregel erstellen und die App testen. Erst dann kann sie hochgeladen werden.
Auch das ist keine einmalige Aufgabe. Das passiert bei jeder neuen App und erneut bei jedem Update. Angesichts der schieren Menge an Apps, die Unternehmen nutzen, summiert sich die Arbeit schnell. KI-gestütztes Application Packaging hat sich als Möglichkeit etabliert, Schritt zu halten – was wichtig ist, weil viele Updates Sicherheitspatches enthalten, die Sie nicht auslassen können.
Der Begriff kann jedoch vage sein. Er wird für alles verwendet – von der Frage an einen Chatbot nach einem Schalter bis hin dazu, dass KI-gestützte Systeme den gesamten Workflow verwalten.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns an, was KI-Anwendungspaketierung ist, wie agentische Workflows funktionieren, wo Menschen die Kontrolle behalten müssen und worauf Sie bei Tools für die KI-Anwendungspaketierung achten sollten.
Was ist KI-Anwendungspaketierung?
KI-gestützte Anwendungsverpackung nutzt KI, um ein Installationsprogramm in ein bereitstellbares Paket umzuwandeln. Dazu gehören die Identifizierung des Installertyps und stiller Befehle, die Erstellung von Installations- und Deinstallationslogik, das Testen der Ergebnisse und die Vorbereitung des Pakets für Bereitstellungstools.
Typischerweise lässt sich die KI-gestützte Paketierung von Anwendungen in drei Automatisierungsstufen einteilen:
1. KI-gestützte Paketierung
KI-unterstützte Verpackung ist die grundlegendste Stufe der KI-Anwendungsverpackung. Hier bittet ein Administrator ein KI-Assistententool um Hilfe bei einem Teil der Aufgabe, etwa beim Entwurf eines Bereitstellungsskripts, anstatt den gesamten Prozess auszulagern. Bei der KI-unterstützten Verpackung führt der Administrator weiterhin jeden Schritt aus, prüft die Ausgabe, testet die App, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktioniert, und so weiter. Das KI-Tool unterstützt den Workflow, verändert oder steuert ihn jedoch nicht.
2. Skriptgesteuerte Verpackungsautomatisierung
Die nächste Stufe bringt mehr Automatisierung in den Paketierungsprozess. Mit skriptgesteuerter Paketierungsautomatisierung schreiben Sie Regeln, Vorlagen oder Rezepte für jede App und führen diese dann automatisch aus. So können Sie dieselbe App mit einem konsistenten, wiederholbaren Prozess auf mehreren Geräten bereitstellen, müssen sie jedoch bei neuen Anwendungen oder Installationsprogrammen, deren Verhalten sich ändert, weiterhin manuell anpassen.
3. Agentische Anwendungsverpackung
Agentic Application Packaging bedeutet, dass ein KI-Agent das Paket durch den gesamten Workflow führt, einschließlich des Lesens des Installationsprogramms, der Entscheidung, wie es paketiert werden soll, der Erstellung des Pakets, seines Tests und der Berichterstattung über die Ergebnisse. Anstatt sich auf ein Skript oder ein festes Verfahren zu verlassen, legt der KI-Agent die Schritte für jedes neue Installationsprogramm fest.
Darauf werden wir uns bei dieser Ebene der KI-Anwendungspaketierung konzentrieren.
Warum die Paketierungsgeschwindigkeit die Patch-Geschwindigkeit beeinflusst
Die Anwendungsbereitstellung liegt zwischen der Veröffentlichung eines Updates durch einen Anbieter und dem Eintreffen dieses Updates auf Ihren Geräten. Updates für Drittanbieter-Apps erreichen Geräte erst, nachdem sie neu paketiert und getestet wurden. Wenn sich also die Paketierungswarteschlange staut, können wichtige Sicherheitsupdates länger in der Warteschlange bleiben, als sicher ist.
Außerdem liegt das Verpackungswissen oft nur bei ein oder zwei Personen. Wenn sie mit anderer Arbeit beschäftigt, außer Haus oder anderweitig nicht verfügbar sind, verzögert sich alles.
Diese Verzögerungen können zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Laut dem Verizon 2026 Data Breach Investigations Report nutzten Angreifer in nahezu einem Drittel der Datenschutzverletzungen eine Schwachstelle aus, um sich Zugriff zu verschaffen. Von den Schwachstellen auf der Known Exploited Vulnerabilities-Liste der CISA, die in den Umgebungen von Unternehmen gefunden wurden, wurde nur etwa ein Viertel vollständig behoben, und die mittlere Zeit bis zur vollständigen Behebung betrug 43 Tage.
Es besteht eindeutig Bedarf an effizienterem Patchen, und schnelles, wiederholbares Packaging kann die Zeit von der Patch-Veröffentlichung bis zur Bereitstellung verkürzen.
So funktioniert ein agentischer Workflow für Application Packaging
Damit bleibt die Frage: Wie genau funktioniert agentisches App-Packaging? KI-Application-Packaging hat einen einfachen Workflow, der mit der Auswahl einer App beginnt und sich über ihre Bereitstellung erstreckt:
App beschaffen: Zuerst ruft der KI-Agent das Installationsprogramm ab und erfasst Details wie Name, Version und Herausgeber aus einem öffentlichen Katalog oder startet mit einem benutzerdefinierten oder unternehmensinternen Installationsprogramm.
Installationsprogramm analysieren: Anschließend identifiziert der Agent den Installertyp (MSI, EXE usw.) und ermittelt die Befehle für die unbeaufsichtigte Installation und Deinstallation. Admins führen diesen Schritt in der Regel manuell aus, aber ein guter KI-Agent kann ihn schnell identifizieren.
Paket erstellen: Mit diesen Informationen erstellt der Agent die Installations- und Deinstallationslogik in einem Standard-Framework wie dem PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT). Dazu gehören auch Erkennungsregeln, die dem Bereitstellungstool mitteilen, ob die App installiert ist, damit es die ordnungsgemäße Installation überprüfen kann.
Test auf einer sauberen Maschine: Der KI-Agent installiert, erkennt und deinstalliert das Paket auf einer sauberen virtuellen Maschine und erfasst die Logs, sodass Probleme vor einer breiteren Bereitstellung sichtbar werden.
Scannen und berichten: Nach dem Testen der App oder des Updates führt der Agent einen Sicherheitsscan des Pakets durch und fasst die Ergebnisse zur Überprüfung zusammen.
Für die Bereitstellung vorbereiten: Abschließend verpackt der KI-Agent die App für die Bereitstellung. Dies kann über ein Bereitstellungstool erfolgen, zum Beispiel als Win32-App für Microsoft Intune oder als Bundle, das manuell ausgeführt oder über SCCM bereitgestellt werden kann.
Halten Sie sie aktuell: Sobald die Anwendung bereitgestellt ist, muss sie weiterhin auf dem neuesten Stand gehalten werden. Der Agent überwacht neue Versionen und erstellt das Paket neu, wenn eine veröffentlicht wird, sodass Updates umgehend bereitgestellt werden, ohne darauf warten zu müssen, dass jemand bemerkt, dass sie verfügbar ist.
Wo die IT die Kontrolle behält
Trotz aller Vorteile KI-gestützter Automatisierung ist jedoch weiterhin der menschliche Faktor notwendig. Die IT sollte die Kontrolle behalten, einschließlich der Überprüfung der Ergebnisse und der Entscheidung darüber, was freigegeben wird. Der KI-Agent kann sich um repetitive Aufgaben kümmern, aber das letzte Wort haben immer Menschen.
Dazu gehören:
Testergebnisse vor der Veröffentlichung: Administratoren sollten alle Testergebnisse sehen können, bevor etwas live geht. Dazu gehört, ob Installation, Erkennung und Deinstallation erfolgreich waren, zusammen mit den Testprotokollen, damit sie geprüft und verifiziert werden können.
Ergebnisse des Sicherheitsscans: Jedes Paket sollte Ergebnisse des Sicherheitsscans enthalten, insbesondere bei Apps aus öffentlichen Quellen, um besser zu bestätigen, dass sie sicher sind.
Lesbare, bearbeitbare Ausgabe: Administratoren können Pakete öffnen, prüfen und anpassen, die auf einem offenen Framework wie PSADT basieren. Ausgaben, die sich dagegen nicht prüfen lassen, sind schwerer vertrauenswürdig.
Rollenbasierter Zugriff: Administratoren sollten die volle Kontrolle darüber haben, wer paketieren darf, wer veröffentlichen darf und wer Updates, Testergebnisse und andere Informationen nur anzeigen kann.
Ein Audit-Trail: IT-Teams und Admins sollten die Aufzeichnungen jedes Packaging-Jobs und jeder Aktion überprüfen können, um die Fehlerbehebung und Audit-Bereitschaft zu unterstützen.
Rollout- und Endbenutzerkontrollen: Die Kontrolle über den Rollout und darüber, was Benutzer anpassen können, ist ebenso wichtig. Beginnen Sie mit der Bereitstellung für eine kleine Gruppe und legen Sie fest, wie Benutzer benachrichtigt werden, ob sie das Update verschieben können und wie Neustarts gehandhabt werden.
Worauf Sie bei einem Tool für KI-Anwendungsverpackung achten sollten
Über die oben beschriebenen Prüfmöglichkeiten hinaus muss das richtige Tool zur Paketierung von KI-Anwendungen zu der Arbeitsweise Ihres Teams passen, einschließlich der richtigen Balance zwischen Automatisierung und manueller Freigabe, den Geräten, auf denen es bereitgestellt wird, und mehr.
Beachten Sie bei der Bewertung von KI-App-Paketierungstools Folgendes:
Welche Apps kann es paketieren? Ein gutes agentisches Tool für die App-Paketierung sollte alle von Ihnen verwendeten Apps verwalten können, einschließlich Standardkatalog-Apps sowie Ihrer eigenen benutzerdefinierten oder intern entwickelten Installer. Benutzerdefinierte Apps sind oft am schwierigsten manuell zu paketieren, daher ist es entscheidend, dass das Tool sie verwalten kann.
Wo kann es bereitgestellt werden? Das Tool sollte auf den von Ihnen verwendeten Geräten und mit der von Ihnen genutzten Bereitstellungssoftware funktionieren. Prüfen Sie den Support, um zu sehen, mit welchen Tools es funktioniert, z. B. Intune, SCCM oder Geräten, die von keinem von beiden verwaltet werden.
Wie geht es mit Updates um? Agentic Application Packaging sollte sowohl die erste Bereitstellung als auch Updates verwalten. Prüfen Sie, ob das Tool neue Versionen erkennt und Pakete automatisch neu erstellt oder ob jemand jedes Update einzeln starten muss.
Erledigt der Agent die gesamte Aufgabe? Nicht alle Agenten sind dafür konzipiert, den Workflow von Anfang bis Ende zu steuern. Prüfen Sie, ob er selbstständig analysiert, erstellt und testet oder ob er nur Skripte entwirft, die ein Administrator fertigstellen muss.
Passt es zu Ihrer Identitäts- und Zugriffskonfiguration? Die Einfachheit und der Komfort der agentischen App-Paketierung sollten nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Stellen Sie sicher, dass Anmeldungen und Benutzerbereitstellung über Ihren bestehenden Identitätsanbieter genutzt werden können, damit Konten sicher bleiben und authentifiziert sind.
Wie schnell können Sie es ausprobieren? Ein Tool in der Praxis zu testen, ist ein guter Weg, um sicherzustellen, dass es Ihre Anforderungen erfüllt. Prüfen Sie, ob der Anbieter eine Testversion anbietet, damit Sie es an echten Apps testen können, bevor Sie sich festlegen.
Wie Splashtop Agentic Packr die agentische Anwendungspaketierung handhabt
Agentische Anwendungspaketierung kann Unternehmen dabei helfen, Apps und Updates schneller auf Geräte zu bringen, solange das zugrunde liegende Tool zu den oben genannten Workflows und Kontrollmechanismen passt. Damit kommen wir zu Splashtop Agentic Packr, einem KI-gestützten Tool für Anwendungspaketierung und Bereitstellung für moderne IT-Teams.
Splashtop Agentic Packr paketiert, testet und implementiert Anwendungen über Microsoft Intune, SCCM und weitere Tools und reduziert so den manuellen Aufwand bei gleichzeitig stärkerer Governance. Es automatisiert und führt sechs wichtige Schritte aus:
Metadaten abrufen
Installationsprogramm analysieren
Ein PSADT-Paket erstellen
Auf einer sauberen virtuellen Maschine testen
Das Intune-Paket erstellen
In Intune veröffentlichen.
Mit Splashtop Agentic Packr liest der Agent Installer und erstellt Erkennungsregeln, sodass Admins nicht für jede App manuell Skripte schreiben müssen. Es kann verifizierte Drittanbieter-Apps aus einem WinGet-Katalog paketieren sowie weitere Apps über Chocolatey oder die WinGet-Paket-ID oder aus einem benutzerdefinierten Installer. Admins können mit einer Intune-Verbindung per Klick auf verwalteten Endpunkten veröffentlichen und den Rollout-Status pro Gerät verfolgen oder Apps bündeln, um sie mit SCCM oder manuell auf jedem Windows-Rechner bereitzustellen.
Admins behalten durchgehend die Kontrolle. Jedes Paket wird auf einer sauberen virtuellen Maschine getestet und einem Sicherheitsscan unterzogen, und Admins prüfen eine QA-Scorecard sowie Logs, bevor etwas veröffentlicht wird. Da Pakete auf PSADT basieren, können sie bei Bedarf auch geöffnet, geprüft und angepasst werden.
Wenn Splashtop Agentic Packr eine neue App-Version erkennt, erstellt es automatisch ein neues Paket. Administratoren können außerdem Einstellungen anpassen, darunter Benachrichtigungen, Zurückstellungen, Neustartaufforderungen, Kulanzfristen und mehr. Integrierte rollenbasierte Zugriffskontrolle, Microsoft Entra ID-Anmeldung und Benutzerbereitstellung sowie Audit-Ereignisse sorgen dafür, dass Zugriff und Aktivitäten unter Kontrolle bleiben.
Verbringen Sie mit Splashtop Agentic Packr weniger Zeit mit dem Packaging von Apps
Auch wenn jede App und jedes Update paketiert werden muss, sollte das die Bereitstellung von Patches nicht verzögern. Agentic Application Packaging beschleunigt den Prozess, indem ein KI-Agent die Arbeit übernimmt, während Admins die Kontrolle behalten und bei allen Releases das letzte Wort haben.
Dadurch können Pakete gründlich getestet werden, bevor sie die Nutzer erreichen, Geräte werden schneller aktualisiert, und Administratoren gewinnen Zeit für andere dringende Aufgaben zurück. Mit einem KI-Tool für die Anwendungspaketierung wie Splashtop Agentic Packr können Sie jede App und jedes Update mit weniger manuellem Aufwand paketieren, testen und bereitstellen.
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