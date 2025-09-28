Rückblick der Woche —" Das ist zweifellos die beste Remote Desktop App für iOS-Geräte. "

5 Sterne von Go Vols Go
Beste RDC-App auf dem Markt
Dies ist zweifellos die beste Remote-Desktop-App für iOS-Geräte. Ich kann Filme auf meinem iPhone über meinen Laptop ansehen oder alles tun, was Flash erfordert. Ich kann sogar auf meinen Computer oder den meiner Familie (um sie zu reparieren oder bei einem Problem zu helfen) überall auf der Welt mit erstaunlicher Geschwindigkeit im Vergleich zu Programmen, die das RDP verwenden, zugreifen. Würde es jedem empfehlen! Sobald Sie sich daran gewöhnt haben, Splashtop zu verwenden, können Sie nicht mehr ohne es leben. Ich weiß, dass ich es nicht kann!
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