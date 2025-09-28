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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Rückblick der Woche —" Das ist zweifellos die beste Remote Desktop App für iOS-Geräte. "

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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5 Sterne von Go Vols Go

Beste RDC-App auf dem Markt

Dies ist zweifellos die beste Remote-Desktop-App für iOS-Geräte. Ich kann Filme auf meinem iPhone über meinen Laptop ansehen oder alles tun, was Flash erfordert. Ich kann sogar auf meinen Computer oder den meiner Familie (um sie zu reparieren oder bei einem Problem zu helfen) überall auf der Welt mit erstaunlicher Geschwindigkeit im Vergleich zu Programmen, die das RDP verwenden, zugreifen. Würde es jedem empfehlen! Sobald Sie sich daran gewöhnt haben, Splashtop zu verwenden, können Sie nicht mehr ohne es leben. Ich weiß, dass ich es nicht kann!

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