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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Bewertung der Woche

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Kommentar von Splashtop-Kunden zum Artikel im Wall Street Journal vom 27. August

„Einen PC oder Mac steuern, im iPad-Stil“ von Walt Mossberg

Kurt McFarlane: „Ich benutze Splashtop seit über 2 Jahren und ich liebe es. Mach weiter mit der guten Arbeit.“

Wayne Braun: „Ich benutze auch Splashtop und zwar seit über 2 Jahren. Splashtop ist mit jedem Update besser und schneller geworden. Splashtop ist definitiv ein preislich wettbewerbsfähigeres Produkt. Ein großartiges Produkt, machen Sie weiter mit der guten Arbeit und den ständigen Verbesserungen!“

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