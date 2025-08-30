Remote Desktop für Lehrer, Professoren und Dozenten

Lehrer und Dozenten können mit Splashtop von zu Hause oder unterwegs aus auf ihre Schulcomputer zugreifen. Sicherer und einfacher Zugriff von jedem anderen Gerät aus.
Fernzugriff, wenn Sie nicht in der Schule sind
Viele Leute denken, dass Lehrer den Großteil ihrer Arbeit im Klassenzimmer erledigen. Aber die Lehrer wissen, dass es immer mehr zu tun gibt, als der Schultag zulässt.
Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten nachts und am Wochenende von zu Hause oder von verschiedenen Orten aus, um noch einige Kleinigkeiten zu erledigen. Manchmal benötigen Lehrer jedoch Zugang zu ihrem Schulcomputer, um eine Aufgabe zu erledigen. Das kann ein Problem sein, wenn sie außer Haus arbeiten.
Mit Splashtop können K-12-Schulen, Colleges und jede andere Bildungseinrichtung ihrer Fakultät Fernzugriff auf ihre eigenen Arbeitscomputer von jedem Gerät aus gewähren. Lehrer können jedes Windows-, Mac-, Chromebook-, iOS- oder Android-Gerät verwenden, um auf ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer zuzugreifen.
Durch den Fernzugriff auf ihre Schulcomputer können die Lehrkräfte auf alle ihre Dateien zugreifen und ressourcenintensive Software, die sich auf ihren Desktops befinden, fernsteuern. Es ist, als säße man vor dem entfernten Computer.
sicherer Zugang
Splashtop verfügt über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, darunter 256-Bit-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Unsere Server sind durch modernste Intrusionsprävention rund um die Uhr und DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) geschützt. Das bedeutet, dass die Daten der Schule und der Schüler bei jedem Schritt geschützt sind.
Kostenlos testen!
Splashtop versorgt über 30 Millionen Endnutzer auf der ganzen Welt. Splashtop wird von großen Banken, Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbehörden, lokalen Regierungen und staatlichen Auftragnehmern als vertrauenswürdig eingestuft.
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