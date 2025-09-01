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K-12 and higher education institutions using Splashtop for remote labs with row of computers

Webinar auf Abruf: Erweitern Sie den Fernunterricht mit Fernzugriff auf Computerlabore

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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K-12 und höhere Bildungseinrichtungen verwenden Splashtop für entfernte Labore, um ihren Studenten und Fakultätsmitgliedern den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Laborcomputer auf dem Campus von jedem Gerät aus zu ermöglichen, als ob sie sich physisch im Labor befänden.

Sehen Sie sich dieses Webinar an und erfahren Sie, wie Bildungseinrichtungen ihre Fernlernprogramme oder hybriden Lernprogramme mithilfe von Splashtop durch Fernzugriff verbessern können.

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs
Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs


Mit Splashtop for remote labs können Sie folgendes tun:

  • Ermöglichen Sie Studierenden die Nutzung jedes beliebigen Geräts, einschließlich Chromebooks, für den Fernzugriff auf Laborcomputer und die darauf ausgeführten Anwendungen.

  • Nutzen Sie Benutzer- und Computergruppierung sowie Zugriffsberechtigungen, um auf einfache Weise Remote-Computerlabore einzurichten.

  • Planen Sie Zeitfenster ein, in denen Studierende aus der Ferne auf die Computer zugreifen können.

  • Ermöglichen Sie Studierenden und Lehrkräften die Zusammenarbeit am selben Computer.

Kontaktieren Sie unsere Bildungsspezialisten, um mehr zu erfahren und Ihr Remote-Labor noch heute einzurichten!

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