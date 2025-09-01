Webinar auf Abruf: Erweitern Sie den Fernunterricht mit Fernzugriff auf Computerlabore

K-12 und höhere Bildungseinrichtungen verwenden Splashtop für entfernte Labore, um ihren Studenten und Fakultätsmitgliedern den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Laborcomputer auf dem Campus von jedem Gerät aus zu ermöglichen, als ob sie sich physisch im Labor befänden.
Sehen Sie sich dieses Webinar an und erfahren Sie, wie Bildungseinrichtungen ihre Fernlernprogramme oder hybriden Lernprogramme mithilfe von Splashtop durch Fernzugriff verbessern können.
Mit Splashtop for remote labs können Sie folgendes tun:
Ermöglichen Sie Studierenden die Nutzung jedes beliebigen Geräts, einschließlich Chromebooks, für den Fernzugriff auf Laborcomputer und die darauf ausgeführten Anwendungen.
Nutzen Sie Benutzer- und Computergruppierung sowie Zugriffsberechtigungen, um auf einfache Weise Remote-Computerlabore einzurichten.
Planen Sie Zeitfenster ein, in denen Studierende aus der Ferne auf die Computer zugreifen können.
Ermöglichen Sie Studierenden und Lehrkräften die Zusammenarbeit am selben Computer.
Kontaktieren Sie unsere Bildungsspezialisten, um mehr zu erfahren und Ihr Remote-Labor noch heute einzurichten!