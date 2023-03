Fernzugriff auf Mac Computer-Labore für Studenten

Studenten können mit ihren eigenen Laptops, Tablets und mobilen Geräten sicher auf Mac-Computer zugreifen und diese steuern, um auf alle benötigten Dateien und Anwendungen zuzugreifen.

Es gibt mehrere Gründe, warum College-Campus in den USA ihre Computerräume um immer mehr Macs erweitert haben. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 71% der College-Studenten Mac-Computer bevorzugen. Macs sind die bevorzugte Wahl, insbesondere für Studenten, die kreative Bereiche wie Grafikdesign, Architektur und Videoproduktion studieren.

Nachdem COVID-19 für die Schließung der Campusse gesorgt hatte, suchten Universitäten nach einer Möglichkeit, Studenten den Fernzugriff auf Laborcomputer zu ermöglichen. VPNs sind bekanntermaßen langsam, schwierig zu verwalten und nicht sicher. Und viele Remote-Desktop-Lösungen bieten keine vernünftige Unterstützung für Mac-Computer.

Aus diesem Grund haben sich mehrere Hochschulen an Splashtop gewandt, um Studenten den Fernzugriff auf Mac-Laborcomputer von ihren eigenen Geräten aus zu ermöglichen. Die Studenten können die Rechenleistung, spezielle Hardware und Software der Macs mit ihren eigenen Chromebooks, iPads, Laptops oder anderen Geräten nutzen. Und mit den hochleistungsfähigen Remote-Verbindungen von Splashtop ist dies in Echtzeit möglich!

Darüber hinaus können Lehrer per Fernzugriff auf die Mac-Laborcomputer zugreifen, um ein effektiveres Fernunterrichtserlebnis zu bieten.

Splashtop für Mac Lab: Fernzugriff auf Computer

Das College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) der Wayne State University ist eines von vielen Colleges, die Splashtop jetzt nutzen, um Studenten den Fernzugriff auf Computerräume zu ermöglichen.

Neben dem schnellen Fernzugriff auf Macs haben die Studenten von Wayne State auch den Vorteil, dass sie die Softwareanwendungen auf den Mac-Laborcomputern verwenden können, die sie normalerweise nicht auf ihren persönlichen Geräten ausführen könnten.

„Bei der Videobearbeitung arbeiten die Studenten mit 4k, sogar bis zu 8k, und ihre MacBook Pros werden damit nicht zurechtkommen“, so Chris Gilbert, Application Technical Analyst am CFPCA. „Wir haben also iMac Pros in den Labors in der Schule, und die Studenten können per Fernzugriff darauf zugreifen und alles funktioniert für sie.“

Die Abteilung für Karriere und technische Bildung (CTE) am Laney College hat ebenfalls positive Rückmeldungen von Dozenten und Schülern erhalten, die aus der Ferne auf die Computerräume der Schule zugreifen.

„Einige Studenten haben Computer, die nicht leistungsfähig genug sind, um diese Software auszuführen“, berichtet Gerald Casey, der in der IT-Abteilung des CTE arbeitet. „Die Studenten müssen Zugang zu dieser Software haben, und genau hier kommt Splashtop ins Spiel ... Die Dozenten lieben es. Sie können nicht glauben, dass es so gut funktioniert, sie sind schockiert, und ich glaube nicht, dass ich da übertreibe.“

Die Zukunft von Remote-Desktop für Laborcomputer

Splashtop bot zwar vielen Universitäten die Möglichkeit, den Fernunterricht fortzusetzen, wenn die Campus geschlossen wurden, aber die meisten Universitäten planen, auch nach der Wiedereröffnung der Campus weiterhin Fernzugriff anzubieten.

Es gibt mehrere Gründe, warum Hochschuleinrichtungen Splashtop weiterhin für den Fernzugriff auf Labore verwenden wollen:

Schüler können von ihren eigenen Geräten aus sicher auf Laborcomputer und ihre Dateien und Anwendungen zugreifen, um aus der Ferne zu lernen.

Im Falle einer plötzlichen Schließung des Campus könnten die Schüler immer noch auf die Ressourcen zugreifen, die sie benötigen, um ihre Ausbildung fortzusetzen.

Schüler können von zu Hause aus auf Laborcomputer zugreifen, wenn sie krank sind, um zu verhindern, dass Krankheiten auf andere Schüler und Dozenten übertragen werden.

Studenten und Dozenten sind begeistert, wie zugänglich Splashtop Mac-Laborcomputer gemacht hat.

Splashtop ermöglicht es Benutzern, Audio zu hören, während sie aus der Ferne auf Mac-Computer zugreifen.

Beginnen Sie kostenlos mit Splashtop

Splashtop Business Access ist schnell, sicher und einfach zu implementieren. Die Studenten können von ihren eigenen Windows-, Mac-, iOS-, Android- und sogar Chromebook-Geräten aus auf Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Linux-Computer zugreifen und diese fernsteuern und haben dabei das Gefühl, als säßen sie vor dem Remote-Computer, während sie ihn steuern.

Du kannst jetzt deine kostenlose Testversion starten, um zu sehen, wie einfach es ist, den Fernzugriff auf Mac Labs zu aktivieren.

Erste Schritte