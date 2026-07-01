Patch-Management im Bildungswesen ist anspruchsvoll, da Schulen und Hochschulen häufig große Geräteflotten, gemeinsam genutzte Computer, Remote-Benutzer, Lern-Tools von Drittanbietern und begrenzte IT-Ressourcen unterstützen. Diese Systeme auf dem neuesten Stand zu halten, ist unerlässlich, doch Updates müssen auch bereitgestellt werden, ohne den Unterricht, Prüfungszeiträume, Verwaltungsaufgaben oder das Remote-Lernen zu beeinträchtigen.
Dieser Leitfaden erklärt, warum Patch-Management im Bildungsbereich wichtig ist, was es erschwert und wie IT-Teams Automatisierung, Transparenz und Priorisierung nutzen können, um Schulgeräte sicher und auf dem neuesten Stand zu halten.
Patch-Management in der heutigen Bildungsumgebung
Heute bildet Technologie einen zentralen Bestandteil des Bildungserlebnisses – sowohl auf dem Campus als auch beim Fernunterricht. Während Studierende Tools für den Fernunterricht nutzen können, um von überall aus am Unterricht teilzunehmen, verlassen sich Schulen und Universitäten auch auf Lernmanagementsysteme (LMS), Online-Benotungstools, cloudbasierte Bildungssoftware und mehr.
Sogar das Studentenportal ist eine zentrale Technologie für die Verwaltung von Studierendeninformationen, Kursanmeldungen, Studiengebührenzahlungen und mehr.
Allerdings schafft jede Technologie auch neue Risiken, da Schwachstellen Angreifern Zugriff auf ganze Systeme, personenbezogene Daten und mehr verschaffen können. Außerdem kann auf viele dieser Systeme von verschiedenen Endpunkten und Konten aus zugegriffen werden, was Sicherheit noch wichtiger macht.
IT-Teams müssen schnell arbeiten, um sicherzustellen, dass jede Anwendung, jedes System und jeder Endpunkt angemessen geschützt ist. Ohne proaktives, automatisiertes Patch-Management kann dies für Teams jeder Größe eine Herausforderung sein.
Warum Bildungseinrichtungen attraktive Ziele für Cyberangriffe sind
Laut der Cyber Security Breaches Survey 2025 des Vereinigten Königreichs meldeten 91 % der Hochschulen und 85 % der Einrichtungen der weiteren Bildung im vergangenen Jahr Sicherheitsverletzungen oder Angriffe. Damit liegen sie deutlich über dem Durchschnitt von 43 % für Unternehmen insgesamt.
Was macht Bildungseinrichtungen also zu einem so attraktiven Ziel?
Zunächst einmal geht es um die schiere Menge an sensiblen Daten, die sie enthalten. Hochschulen, Universitäten und andere Einrichtungen speichern Studierendendaten, Informationen zur finanziellen Unterstützung, Gesundheitsdaten und vieles mehr – alles davon ist hochsensibel.
Dann ist da noch das Sicherheitsniveau, das Sie berücksichtigen sollten. Während große Unternehmen, Regierungsorganisationen und andere prominente Ziele möglicherweise über umfangreiche IT- und Cybersicherheitsteams verfügen, haben Bildungseinrichtungen selten vergleichbare Budgets. Infolgedessen verfügen sie oft nur über begrenzte IT-Ressourcen und kleinere Sicherheitsteams, was sie leichter angreifbar macht.
Dank dieser Kombination von Faktoren sind Bildungseinrichtungen attraktive Ziele für Cyberkriminelle, und eine der ersten Angriffsmöglichkeiten besteht darin, ungepatchte Schwachstellen ins Visier zu nehmen.
Wichtige Herausforderungen im Patch-Management, mit denen jedes IT-Team im Bildungswesen konfrontiert ist
Es gibt verschiedene Herausforderungen, die das Patch-Management erschweren können und die Institutionen bewältigen müssen, um ein effektives Patchen zu unterstützen.
Zu den häufigsten Herausforderungen beim Patch-Management gehören:
Altsysteme: Viele Universitäten und andere Einrichtungen setzen auf ältere Systeme, deren Austausch teuer oder schwierig sein kann. Diesen fehlen möglicherweise die modernen Patch-Management-Tools und Sicherheitsupdates, die sie benötigen, sodass Teams versuchen müssen, Sicherheit und Betriebskontinuität in Einklang zu bringen.
BYOD und Geräte im Besitz von Studierenden: Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeitende können von privaten Geräten aus auf Schulsysteme zugreifen, über die IT-Teams keine vollständige Kontrolle haben. Daher ist es wichtig, klar zu trennen, was die IT direkt verwalten kann und was über Zugriffsrichtlinien, Registrierungsvorgaben und Benutzerhinweise geregelt werden muss.
Begrenzte IT-Personalkapazitäten und Budgets: Kleine IT-Teams müssen oft viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen, besonders an großen Bildungseinrichtungen, und haben nicht immer das Budget für das Personal oder die Tools, die sie brauchen. Das bedeutet, dass es schwierig sein kann, bei Sicherheit und Patching Schritt zu halten, und man leicht ins Hintertreffen gerät.
Saisonale Umstellung: Sobald der Sommer endet, strömen neue Studierende auf den Campus. Dadurch entsteht eine Flut neuer Endpunkte und Konten, die abgesichert werden müssen, sowie neue potenzielle Sicherheitsrisiken.
Verteilte Endpunkte: Mit Remote Learning und Cloud-Technologie müssen IT-Teams Geräte absichern, die sich nicht immer auf dem Campus befinden. Die Verwaltung verteilter und entfernter Endpunkte kann neue Herausforderungen mit sich bringen, für deren Bewältigung nicht alle IT-Teams gerüstet sind.
Was Bildungseinrichtungen gewinnen, wenn sie das Patchen richtig angehen
Angesichts dieser Herausforderungen könnte es leichtfallen, proaktives Patch-Management als zu teuer oder zu umständlich abzutun. Das würde der Einrichtung jedoch einen Bärendienst erweisen, denn Patch-Management bietet mehrere entscheidende Vorteile.
Dazu gehören:
Geringeres Risiko von Sicherheitsverletzungen: Proaktives Patch-Management kann Schwachstellen schnell beheben und Patches auf Endpunkten bereitstellen. Dadurch verbessert sich die allgemeine Sicherheitslage und das Risiko von Datenschutzverletzungen wird verringert, was dazu beiträgt, Netzwerke und Benutzer zu schützen.
Compliance-Bereitschaft: Bildungseinrichtungen müssen möglicherweise Anforderungen im Zusammenhang mit FERPA, GLBA und anderen Sicherheits- oder Datenschutzpflichten erfüllen. Ein robustes Patch-Management kann IT-Teams dabei helfen, Updates zu dokumentieren, bekannte Schwachstellen zu reduzieren und die Nachverfolgung von Endpunktsicherheitsaktivitäten zu verbessern.
Weniger Ausfallzeiten: Eine starke Cybersicherheit trägt dazu bei, die Verfügbarkeit in allen Einrichtungen zu verbessern. Cyberbedrohungen und Angriffe können zu ungeplanten Ausfallzeiten führen, während IT-Teams damit kämpfen, die Angriffe zu stoppen und den Schaden zu beheben. Mit dem richtigen Patchen wird dies jedoch von vornherein kein Problem.
Verbesserte Effizienz: Gutes Patch-Management steigert die Effizienz für IT-Teams und Bildungseinrichtungen gleichermaßen. Mit automatisiertem, proaktivem Patch-Management können IT-Teams Endpunkte schnell absichern und gewinnen so Zeit, um sich auf andere Probleme zu konzentrieren und Anfragen schneller zu lösen.
Sicherheitslücken im Bildungsbereich durch automatisiertes Patching reduzieren
Angesichts der Bedeutung des Patch-Managements: Wie können IT-Teams in Bildungseinrichtungen sicherstellen, dass Geräte in ihren Netzwerken und darüber hinaus auf dem Campus stets auf dem neuesten Stand bleiben? Automatisiertes Patchen ist hier ein wichtiger Faktor, da es dabei hilft, Endpunkte und Anwendungen ohne manuellen Eingriff auf dem neuesten Stand zu halten.
Eine gute Patch-Management-Lösung bietet mehrere Vorteile, darunter:
Automatisierung: Patch-Management-Tools können Updates automatisch erkennen, testen, priorisieren und bereitstellen – selbst in Remote-Umgebungen. So wird sichergestellt, dass Updates zeitnah ausgerollt werden, während IT-Teams Zeit sparen.
Zentralisierung: Patch-Management-Software zentralisiert das Patch-Management, indem sie IT-Teams ermöglicht, Updates für Endpunkte von einem einzigen Ort aus zu steuern. So lassen sich Richtlinien im gesamten Netzwerk durchsetzen und die Transparenz über alle Geräte aufrechterhalten, sodass Schwachstellen schnell erkannt und behoben werden können.
Tests: Eine gute Patch-Management-Lösung umfasst Testgruppen, mit denen IT-Teams Updates zunächst für eine kleine Gruppe von Geräten bereitstellen können, um potenzielle Probleme zu erkennen. So lassen sich Probleme erkennen, lange bevor das Update für eine größere Zahl von Endpunkten ausgerollt wird.
Gestaffelte Rollouts: Mit automatisiertem Patch-Management können Sie Updates in gestaffelten Rollouts planen, sodass sie schrittweise für ausgewählte Gerätegruppen bereitgestellt werden, anstatt alle auf einmal. So wird sichergestellt, dass Updates ordnungsgemäß installiert werden, und Unterbrechungen werden minimiert, indem sie zu passenden Zeiten geplant werden.
Patch-Management für Drittanbieter-Apps: Updates sind nicht nur für Betriebssysteme wichtig. Eine gute Patch-Management-Lösung sollte sowohl das Patchen von Betriebssystemen als auch von Drittanbieter-Apps umfassen, da veraltete Apps Sicherheitslücken haben können, die ausgenutzt werden können.
Unterstützung für genehmigte Remote-Geräte: Eine geeignete Patch-Management-Lösung sollte IT-Teams dabei helfen, Updates auf schulischen Geräten, Endpunkten von Lehrkräften und Mitarbeitenden sowie genehmigten Remote-Geräten zu verwalten. Bei privat genutzten Geräten hängt das Patchen in der Regel von der Registrierung, den Berechtigungen und den Gerätemanagement-Richtlinien der Einrichtung ab.
So bauen Sie einen praxisnahen Patch-Management-Prozess für den Bildungsbereich auf
Ein starker Patch-Management-Prozess hilft IT-Teams im Bildungsbereich, Geräte auf dem neuesten Stand zu halten, ohne Unterricht, Prüfungszeiträume, Fernunterricht oder Verwaltungsarbeit zu beeinträchtigen. Der Prozess sollte wiederholbar, transparent und über schuleigene sowie genehmigte Remote-Geräte hinweg einfach zu verwalten sein.
Inventarisieren Sie verwaltete Endpunkte und Anwendungen: Identifizieren Sie die Geräte, für deren Wartung Ihr IT-Team verantwortlich ist, einschließlich Computer in Unterrichtsräumen, Geräte in Laboren, Geräte von Lehrkräften und Mitarbeitenden, administrativer Systeme und Remote-Endpunkte. Verfolgen Sie auch installierte Software, da veraltete Drittanbieter-Apps Sicherheitslücken verursachen können.
Fehlende Betriebssystem- und Drittanbieter-Updates identifizieren: Prüfen Sie, welche Betriebssystem- und Anwendungsupdates in der gesamten Umgebung fehlen. Dazu sollten Browser, Produktivitätstools, Konferenz-Apps, PDF-Reader und andere Software gehören, die von Studierenden, Lehrkräften und Mitarbeitenden häufig genutzt wird.
Patches nach Risiko und Gerätefunktion priorisieren: Konzentrieren Sie sich zunächst auf Schwachstellen mit hohem Schweregrad, aktiv ausgenutzte Probleme und Geräte, die sensible Daten oder kritische Abläufe unterstützen. So können IT-Teams ihre begrenzte Zeit effektiv nutzen, anstatt jedes Update gleich zu behandeln.
Testen Sie risikoreichere Updates vor der breiten Bereitstellung: Verwenden Sie eine kleine Testgruppe, bevor Sie Updates ausrollen, die sich auf Labore, Testumgebungen, spezialisierte Software oder Verwaltungssysteme auswirken könnten. Dadurch wird das Risiko weitreichender Störungen reduziert.
Rollouts im Einklang mit dem Schulbetrieb planen: Stellen Sie Updates nach Möglichkeit während Wartungsfenstern, außerhalb der Unterrichtszeiten, in Pausen oder in anderen Zeiten mit minimalen Auswirkungen bereit. Gestaffelte Rollouts können IT-Teams außerdem helfen, das Timing zu steuern und Probleme frühzeitig zu erkennen.
Fehlgeschlagene Patches verfolgen und schnell beheben: Überwachen Sie nach der Bereitstellung den Patch-Status, um zu sehen, welche Updates erfolgreich waren und welche fehlgeschlagen sind. Fehlgeschlagene Patches sollten schnell erneut versucht, untersucht oder behoben werden, damit Geräte nicht ungeschützt bleiben.
Patch-Status für Reporting und Audit-Bereitschaft prüfen: Prüfen Sie regelmäßig Patch-Berichte, fehlende Updates und Maßnahmen zur Behebung. So können IT-Teams ihren Prozess dokumentieren und eine klarere Transparenz in der gesamten Endpoint-Umgebung aufrechterhalten.
Wichtige Funktionen, die Sie bei einer Patch-Management-Lösung für Bildungseinrichtungen bewerten sollten
Patch-Management ist zwar essenziell für eine starke Cybersicherheit, doch nicht alle Patch-Management-Tools bieten dieselben Funktionen. Für gutes Patch-Management und Automatisierung gibt es mehrere Schlüsselfunktionen. Teams, die in Patch-Management investieren möchten, sollten daher sicherstellen, dass diese enthalten sind:
Automatisiertes Patchen von Betriebssystemen und Drittanbieter-Apps: Die Patch-Automatisierung ist einer der wichtigsten Bestandteile des Patch-Managements, sollte jedoch sowohl Betriebssysteme als auch Drittanbieter-Apps umfassen. So wird eine vollständige Patch-Abdeckung sichergestellt, ohne IT-Ressourcen zu beanspruchen.
Remote-Bereitstellung: Die Möglichkeit, Patches über Remote-Endpunkte hinweg bereitzustellen, ist entscheidend, um Geräte sicher zu halten, egal wohin der Nutzer geht. Es ist wichtig, eine Lösung mit den richtigen Funktionen für die Remote-Patch-Bereitstellung zu finden, damit IT-Teams Geräte verwalten können, wenn Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeitende unterwegs sind.
Echtzeit-Transparenz: Transparenz über jeden Endpunkt kann dazu beitragen, dass Geräte und Anwendungen ordnungsgemäß auf dem neuesten Stand sind. Ohne Echtzeit-Transparenz erhalten Benutzer bestenfalls nur Momentaufnahmen der Compliance oder tappen schlimmstenfalls im Dunkeln.
Unterstützung für verteilte Geräte: Es ist wichtig, eine Lösung zu wählen, die eine breite Palette von Endpunkten und Betriebssystemen unterstützt, darunter schuleigene Geräte, Geräte von Lehrkräften und Mitarbeitenden sowie genehmigte Remote-Endpunkte.
Compliance-Berichte und Protokolle: Die IT-Compliance nachweisen zu können, kann genauso wichtig sein wie sie aufrechtzuerhalten. Achten Sie auf eine Lösung, die klare Protokolle über Updates, Vorfälle und Ausnahmen führt, um die Compliance bei Sicherheitsaudits besser nachweisen zu können.
Skalierbarkeit: Eine gute Plattform sollte skalierbar sein und die Anforderungen der Nutzer erfüllen können, wenn die Institution wächst, neue Lehrkräfte hinzukommen und sich mehr Studierende einschreiben. Ohne eine skalierbare Lösung wird es schwierig, mit den Veränderungen im Laufe der Zeit Schritt zu halten.
Patch-Management für Bildungseinrichtungen mit Splashtop AEM
Wenn Sie eine robuste, sichere und zuverlässige Lösung für automatisiertes Patch-Management benötigen, kann Ihnen Splashtop AEM (autonomes Endpunktmanagement) helfen.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams fehlende OS- und App-Updates von Drittanbietern identifizieren, Schwachstellen priorisieren, Patches auf verwalteten Geräten bereitstellen und den Patch-Status über eine zentrale Konsole nachverfolgen. So können Schulen und Hochschulen den manuellen Aufwand für das Patchen reduzieren und gleichzeitig klarere Transparenz über Endpunktrisiken behalten.
Splashtop AEM unterstützt außerdem Berichte und Protokolle, mit denen IT-Teams Patch-Aktivitäten dokumentieren, fehlgeschlagene Updates prüfen und die Audit-Bereitschaft unterstützen können. In Kombination mit den Fernsupport-Funktionen von Splashtop können IT-Teams Endpunktprobleme effizienter beheben, wenn Patches fehlschlagen oder Geräte Aufmerksamkeit benötigen.
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