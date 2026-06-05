Warum dieser MSP sein RMM durch Splashtop Remote Support Premium ersetzt hat

Nachdem Midwest PROTECH mehrere teure RMM-Softwaretools und Fernsupport-Produkte verwendet hatte, konnte sie alle durch Splashtop Remote Supportersetzen. Lesen Sie die folgende Fallstudie, um herauszufinden, wie auch Sie mit Splashtop Kosten senken und Ihr Unternehmen skalieren können!
Sind Sie ein MSP, der zu viel für RMM-Software bezahlt?
Abonnieren Sie auch zusätzliche Fernzugriffs- und Fernunterstützungs-Tools, was Ihre Ausgaben in die Höhe treibt?
Wenn ja, sind Sie nicht allein.
Eine der größten Herausforderungen, vor denen MSPs heute stehen, ist die Suche nach einer kostengünstigen Lösung, die es ihnen ermöglicht, ihre Endgeräte aus der Ferne zu überwachen, zu verwalten und zu unterstützen. Allzu oft müssen MSPs für ein oder mehrere teurere Produkte bezahlen, um die Tools zu erhalten, die sie benötigen. Diese hohen Kosten erschweren es MSPs, zu skalieren, da die Verwaltung von mehr Computern bedeutet, mehr Geld zu zahlen.
Das war das Problem, vor dem Midwest PROTECH, ein MSP mit Sitz im Großraum Cincinnati, stand.
Midwest PROTECH bietet seinen Kunden komplette Managed Services sowiead hoc (Break/Fix) -Services an. Midwest PROTECH verwaltete fast 1.000 Endgeräte und benötigte eine leistungsstarke Lösung, die es ihnen ermöglichte, ihren Kunden qualitativ hochwertigen Service zu bieten.
Jahrelang hat Midwest PROTECH mehrere RMM- und Remote-Support-Tools unter einen Hut gebracht, darunter SolarWinds MSP, Kaseya, GoToAssist und TeamViewer.
Dann wechselte Midwest PROTECH zu Splashtop Remote Support; Die preiswerteste Lösung für MSPs, die die besten Funktionen für Fernüberwachung, -verwaltung und -support zu einem kostengünstigen Preis wünschen.
Seitdem war Midwest PROTECH in der Lage, die oben aufgeführten Herausforderungen zu bewältigen und sein Geschäft auszubauen.
In dieser Midwest PROTECH Fallstudie erfahren Sie, was Splashtop Remote Support bietet und welche Vorteile auch Sie damit genießen können, darunter:
Alle benötigten Tools und Funktionen in einem Produkt zu erhalten, vereinfacht Ihren Software-Stack
Schnellere und kostengünstigere Bereitstellung von Dienstleistungen
In der Lage sein, zusätzliche Kunden zu unterstützen
Besserer Cashflow und niedrigere Preise pro Endpunkt
Zusätzliche Einnahmen generieren, indem Sie Fernzugriff an Ihre Kunden weiterverkaufen
Splashtop / Mittlerer WestenPROTECH Fernsupport Fallstudie
"Die Splashtop RMM-Lösung (Fernsupport) bietet uns wirklich den Kern dessen, was wir brauchen. Funktionen wie Ereignisprotokollwarnungen, CPU-/Speicherdrosselungswarnungen und Warnungen bei installierter/deinstallierter Software sind für uns von großer Bedeutung."
- Matthew Buechler,Midwest PROTECH
Splashtop Remote Support ist eine kostengünstige, leistungsstarke und benutzerfreundliche Alternative zu anderen Produkten für den Fernzugriff/-support. Es kann auch anstelle von teureren, komplizierteren RMM-Tools verwendet werden. Sehen Sie sich die Fallstudie von Midwest PROTECH an, um herauszufinden, wie auch Ihr MSP davon profitieren kann, Splashtop auszuprobieren.
Testen Sie Splashtop Remote Support kostenlos (ohne Kreditkarte oder Verpflichtung) oder vereinbaren Sie eine Demo , um weitere Informationen zu erhalten.