Fernzugriff für IT-Teams

Geben Sie Ihrem Team von den eigenen Geräten aus Fernzugriff auf die Computer im Büro. Bieten Sie Remote-Support für Ihre verwalteten Computer und Server. Integrieren Sie Ihre Fernzugriffssoftware mit Active Directory und Single Sign-On (SSO). Mit Splashtop erhalten Sie alles, was Sie brauchen.
Aktivieren Sie die Fernarbeit. Bereiten Sie den Business-Continuity-Plan Ihrer Organisation vor
Der Ausbruch des Coronavirus COVID-19 hat bereits viele Organisationen dazu bewegt, ihren Mitarbeitern zu befehlen, von zu Hause aus zu arbeiten. IT-Teams müssen ihre Organisationen so vorbereiten, dass der Betrieb aufrecht erhalten wird und die Mitarbeiter produktiv bleiben, wenn sie von zu Hause aus arbeiten müssen.
Aus diesem Grund sollte der Fernzugriff ein Teil Ihrer Notfallwiederherstellungs- und Business-Continuity-Pläne sein.
Die vertrauenswürdige Fernzugriffssoftware von Splashtop ermöglicht es Anwendern, von jedem anderen Computer, Tablet oder mobilen Gerät über sichere Fernverbindungen auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen.
Zusätzlich bietet Splashtop auch Remote-Support-Lösungen an, die es IT-Teams ermöglichen, Remote-Support für ihre verwalteten Endgeräte zu leisten.
Ob Sie ein einfaches Fernzugriff-Tool für Telearbeit benötigen, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten, fernwartungssoftware, oder eine On-Premise-Lösung mit Active Directory und SSO, Splashtop hat die passende Lösung für Sie. Schauen Sie sich die drei untenstehenden Optionen an, um die richtige Lösung für Ihr Team zu finden. Sie können eine kostenlose Testversion starten, um sich kostenlos einzurichten.
Ich möchte die Arbeit einfach von zu Hause aus möglich machen
Holen Sie sich Splashtop Remote Access , um Ihrem Team den Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer von zu Hause aus zu ermöglichen. Sobald Sie loslegen, können Sie Ihr Team ganz einfach einladen, ihre Splashtop-Konten zu erstellen und ihre eigenen Geräte einzurichten - alles unter Ihrem Hauptkonto für eine einfache Verwaltung.
Für Teams sind Mengenrabatte erhältlich. Starten Sie einen kostenlosen Test. Oder erfahren Sie mehr darüber, wie Sie von zu Hause aus arbeiten können.
Ich möchte eine unternehmensweite Fernzugriffslösung mit SSO
Splashtop On-Prem ist eine On-Premise-Lösung, die hinter Ihrer Firewall für zusätzliche Sicherheit mit Active Directory-Integration gehostet wird. Splashtop Enterprise ist eine vertrauenswürdige Fernzugriffslösung mit verfügbarer SSO-Integration für IT-Teams, die Fernsupport bieten, sowie für Benutzer, die remote auf ihre Computer zugreifen möchten.
Kontaktieren Sie uns, um mehr über Splashtop Enterprise zu erfahren.
Ich möchte Remote Support für meine verwalteten Endgeräte bereitstellen
Splashtop Remote Support ist die kostengünstigste Remote-Lösung für IT-Teams. Damit können Sie jederzeit Fernsupport für alle Ihre verwalteten Computer und Server bereitstellen. Zusätzliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen sind ebenfalls verfügbar.
Starten Sie einen kostenlosen Test. Oder erfahren Sie mehr über Remote Support für IT.