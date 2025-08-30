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Vorschau: ISTE 2017 – Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe für den Unterricht

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Die ISTE ist eine der wichtigsten Bildungsveranstaltungen des Jahres und Splashtop freut sich, Mirroring360 Pro auf der ISTE 2017 vorzuführen.

Erlebe Bildschirmspiegelung und Bildschirmübertragung von Geräten für das Klassenzimmer

Splashtop wird am Stand #3157 im hinteren rechten Quadranten der Ausstellungshalle sein

Schauen Sie am Splashtop-Stand vorbei und erfahren Sie, wie Sie Mirroring360 Pro einsetzen können, um das studentische Engagement zu steigern:

  • Spiegeln von iPad-, Android Tablet-, Smartphone- und Chromebook-Bildschirmen auf Ihrem Computer, den Sie zum Projizieren im Klassenzimmer verwenden

  • Unterrichte von allen vier Ecken des Klassenzimmers aus und kontrolliere den Unterricht von deinem Tablet aus

  • Binden Sie die Schülerinnen und Schüler ein, indem Sie es ihnen erleichtern, ihre Arbeit mit der Klasse zu teilen.

  • Verbessern der Zugänglichkeit, indem Sie Ihren Computerbildschirm mit Schülerinnen und Schülern teilen und ihnen ermöglichen, die Lektionen auf ihren eigenen Geräten an ihrem Schreibtisch mitzuverfolgen

Möchten Sie Mirroring360 Pro kostenlos für Ihr Klassenzimmer?

Besuchen Sie exklusiv auf der ISTE 2017 unseren Stand, um zu erfahren, wie Sie kostenlos eine Mirroring360 Pro-Lizenz für ein ganzes Jahr erhalten können – nur solange der Vorrat reicht. Dazu müssen Sie uns auf der Veranstaltung lediglich Ihre Kontaktdaten mitteilen und ein paar kurze Fragen beantworten.

Mirroring360 wird in Zehntausenden von Klassenzimmern und Schulen auf der ganzen Welt eingesetzt, und viele Lehrer und Pädagogen erfahren erst davon, wenn die Lösung ihnen von Kollegen empfohlen wird. Wir hoffen, dass die Besucher der ISTE 2017, die kostenlose Lizenzen erhalten, ihre großartigen Erfahrungen in ihren Schulen und Bezirken sowie online mit anderen teilen werden.

Mirroring 360 Pro — Bildschirmspiegelung und Bildschirmübertragung von Splashtop Inc.

Über ISTE

ISTE 2017 ist Ihr Ziel für von Pädagogen getestete Strategien und außergewöhnliche Ressourcen zur Transformation von Lernen und Lehren. Es ist auch der Ort, um sich mit den klügsten Köpfen im Bereich Bildungstechnologie zu vernetzen und das ganze Jahr über mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Klicken Sie auf das Bild unten, um mehr über die Veranstaltung zu erfahren.

Erfahre mehr über Mirroring360 Pro

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