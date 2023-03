Splashtop auf dem SMB TechFest

Splashtop sponserte kürzlich die SMB TechFest in Orange County, Kalifornien, zum ersten Mal im 1. Quartal 2019.

Das SMB TechFest ist eine vierteljährlich stattfindende Veranstaltung, bei der MSPs, IT-Profis, Berater, Vertriebs- und Supportprovider-Besitzer zusammenkommen, um sich über die neueste Technologie und bewährte Verfahren zu informieren.

Wir genossen die Gelegenheit, ein wenig Zeit auf der Bühne zu haben, um Splashtop und die Vorteile vorzustellen, die unsere Fernzugriffslösungen für MSPs und IT-Profis bringen. Das Publikum war auch daran interessiert zu hören, wie Dave Seibert, der Gründer von SMB TechFest, beschrieb, wie die Veranstaltung selbst den Splashtop-Fernzugriff für Referenten bei ihren Veranstaltungen genutzt hat, um für Präsentationen auf Computer aus der Ferne zuzugreifen.

Wir haben uns auch sehr gefreut, dass Splashtop von den Veranstaltungsteilnehmern zum besten Produkt der SMB TechFest gewählt wurde.

Hier sind 3 der wichtigsten Gründe, warum MSPs und IT-Profis an Splashtop-Fernzugriffslösungen interessiert waren

1. Jeder MSP und IT-Dienstleister benötigt eine Fernzugriffslösung

Es liegt heute in der Natur des Geschäfts, dass IT-Dienstleister nicht an jedem Kundenstandort vor Ort sein können. Sie können Endbenutzern viel effizienter helfen, indem sie eine Lösung für den Fernzugriff auf Computer verwenden. Einige entscheiden sich für eine RMM-Lösung mit einer Fernzugriffsfunktion. Andere benötigen keine vollständige RMM-Lösung und suchen nach einer kostengünstigeren Fernzugriffslösung. Splashtop passt in beiden Fällen gut. Unsere Fernzugriffstechnologie unterstützt den Fernzugriff in RMM-Lösungen wie Datto RMM und NinjaOne. Und unsere Fernunterstützungslösungen sind auch als preiswerte eigenständige Produkte erhältlich.

2. Manchmal müssen Sie Computer und Geräte unterstützen, die nicht von Ihren aktuellen Systemen verwaltet werden

Vielleicht haben Sie eine RMM-Lösung und sie funktioniert hervorragend für Sie. Aber es wird Zeiten geben, in denen Sie auf einen Computer oder ein Gerät zugreifen müssen, das derzeit nicht unter diesem System verwaltet wird. In solchen Situationen ist eine On-Demand-Remote-Support-Lösung eine großartige Ergänzung zu einem bestehenden RMM oder einer unbeaufsichtigten Remote-Support-Lösung.

IT-Dienstleister nutzen Splashtop SOS auf vielfältige Weise. Sie können es verwenden, um eine On-Demand-Schnellsupportsitzung für jemanden auf einem Computer zu starten, der nicht mit einem Remote-Agenten oder Streamer verwaltet wird. Sie können es verwenden, um zum ersten Mal (mit anwesendem Benutzer und einem einfachen 9-stelligen Sitzungscode) remote auf einen neuen Computer zuzugreifen, um den Streamer oder Agenten für Ihre unbeaufsichtigte Support-Lösung zu installieren. Sie können SOS auch verwenden, um die Bildschirme mobiler Geräte in Echtzeit anzuzeigen und einige Android-Geräte fernzusteuern. Das macht es zu einem großartigen Add-On für andere Systeme, die nur den Remote-Computerzugriff unterstützen.

Ein paar Fotos vom SMB TechFest-Event

Tim von Splashtop mit unserer siegreichen Zeichnerin und Dave Seibert, dem Gründer von SMB TechFest

