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Splashtop exhibitor smiling at a conference booth with promotional materials

Startschuss für das ChannelPro SMB Forum 2019

Splashtop Team
3 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Splashtop war diese Woche (September 2019) Sponsor des ChannelPro SMB Forums in San Jose, Kalifornien. Wir hatten viel Spaß dabei, die MSPs (Managed Service Providers), IT-Lösungsanbieter, Berater und Systemintegratoren sowie Splashtop-Kunden zu treffen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben. Es war auch der bequemste Ort aller Veranstaltungen in diesem Jahr, nur 12 Meilen von unserem Büro entfernt. Wir haben Anfang des Jahres auch die Version der Veranstaltung in Atlanta, Georgia, gesponsert.

Am Splashtop-Stand

Am Splashtop-Stand präsentierten wir Splashtop Remote Support, die ideale Lösung für diejenigen, die die Reaktionszeit verkürzen sowie Reisezeit und -kosten sparen möchten, indem sie Computer aus der Ferne betreuen.

Einige der wichtigsten Themen, an denen die Veranstaltungsteilnehmer interessiert waren, waren:

  • Suche nach einer kostengünstigeren Alternative zu ihrer aktuellen, teuren Fernzugriffslösung

  • Hinzufügen einer On-Demand-Lösung für schnellen Support zu ihrem aktuellen Toolset, sodass sie remote auf iOS- und Android-Geräte sowie auf Computer zugreifen können, die noch nicht über ein RMM verwaltet werden

Im Folgenden finden Sie weitere Informationen zu jeder dieser Fernsupportlösungen und einige wichtige Gründe, die für jede Lösung sprechen.

Splashtop Remote Support

  • Unbeaufsichtigter und beaufsichtigter jederzeitiger Zugriff auf Windows- und Mac-Computer (auch unbeaufsichtigter Android-Zugriff in der Enterprise Edition)

  • Kostengünstige Fernzugriff Lösung mit Einsparungen von 50% im Vergleich zu TeamViewer und bis zu 80% weniger als LogMeIn Central.

Splashtop gewinnt den Preis für das beste Video des Anbieters

Am Ende der Veranstaltung waren wir begeistert und glücklich, den Preis für das beste Selfie-Video zu gewinnen. Jeder der Silbersponsoren der Veranstaltung hatte die Gelegenheit, ein kurzes Video aufzunehmen, um eine kurze Einführung in sein Unternehmen und sein Angebot zu geben.

Two men stand smiling in front of a wall with the Splashtop logo. One holds a clear award. There are plants and a small table with orchids in the background.


Italo und Trevor mit dem „Best Selfie Video“-Preis für ihr Video über Splashtop

Auf welchen Veranstaltungen wird Splashtop als nächstes sein?

Schauen Sie sich unseren Splashtop-Messen- und Veranstaltungskalender an, um zu sehen, wo wir als nächstes sein werden. In diesem Jahr sponsern und präsentieren wir uns auf mehr als 20 Veranstaltungen.

Ein großes Dankeschön

Vielen Dank an alle aktuellen Splashtop-Kunden/Partner, die auf der Veranstaltung an unserem Stand vorbeigeschaut haben. Es hat uns sehr gefreut zu hören, wie Sie Splashtop in Ihrem Unternehmen einsetzen, was Ihnen daran gefällt und wo Sie es in Zukunft gerne sehen würden. Und vielen Dank an ChannelPro für die Durchführung einer großartigen Veranstaltung. Wir arbeiten gerne mit Joel, Lisa und dem Rest des ChannelPro-Teams zusammen.

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