Startschuss für das ChannelPro SMB Forum 2019

Splashtop war diese Woche (September 2019) Sponsor des ChannelPro SMB Forums in San Jose, Kalifornien. Wir hatten viel Spaß dabei, die MSPs (Managed Service Providers), IT-Lösungsanbieter, Berater und Systemintegratoren sowie Splashtop-Kunden zu treffen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben. Es war auch der bequemste Ort aller Veranstaltungen in diesem Jahr, nur 12 Meilen von unserem Büro entfernt. Wir haben Anfang des Jahres auch die Version der Veranstaltung in Atlanta, Georgia, gesponsert.

Am Splashtop-Stand

Am Splashtop-Stand haben wir Splashtop SOS (On-Demand-Support) und Splashtop Remote Support vorgestellt. Beide Lösungen sind attraktiv für diejenigen, die die Reaktionszeit verkürzen und gleichzeitig Reisezeit und Kosten sparen möchten, indem sie per Fernzugriff auf Computer zugreifen, um Support zu leisten.

Einige der wichtigsten Themen, an denen die Veranstaltungsteilnehmer interessiert waren, waren:

Suche nach einer kostengünstigeren Alternative zu ihrer aktuellen, teuren Fernzugriffslösung

Hinzufügen einer On-Demand-Lösung für schnellen Support zu ihrem aktuellen Toolset, sodass sie remote auf iOS- und Android-Geräte sowie auf Computer zugreifen können, die noch nicht über ein RMM verwaltet werden

Vivian vom Splashtop-Vertriebsteam am Splashtop-Stand im ChannelPro SMB Forum

Im Folgenden finden Sie weitere Informationen zu jeder dieser Fernsupportlösungen und einige wichtige Gründe, die für jede Lösung sprechen.

Splashtop SOS

Bieten Sie schnellen Support für Windows, Mac, iOS und Android

Dein Endbenutzer lädt eine App herunter und führt sie aus und gibt dir einen 9-stelligen Code, den du in deine Splashtop-App eingibst, um seinen Computer in Echtzeit fernzugreifen/zu steuern oder seinen iOS- oder Android-Bildschirm in Echtzeit aus der Ferne anzusehen und einige Android-Geräte fernzusteuern

Tolles Add-on, wenn du ein RMM verwendest und auf einen Computer oder ein Gerät zugreifen möchtest, das nicht unter deinem RMM verwaltet wird

Concurrent-User-Lizenzen (lizenziert pro gleichzeitig arbeitendem Techniker)

SOS+10 und SOS Unlimited beinhalten den unbeaufsichtigten und jederzeitigen Fernzugriff auf Computer zusätzlich zu den schnellen Support-Funktionen auf Abruf

Spare mindestens 50% im Vergleich zu TeamViewer und bis zu 80% im Vergleich zu LogMeIn Rescue

Splashtop Remote Support

Unbeaufsichtigter jederzeitiger Zugriff auf Windows- und Mac-Computer (auch unbeaufsichtigter Android-Zugriff in der Premium Edition)

Preiswerte Fernzugriffslösung mit Ersparnissen von 50% im Vergleich zu TeamViewer und bis zu 80% weniger als LogMeIn Central

Lizenziert nach Anzahl der Computer, ab €37 pro Monat für 25 Computer

Splashtop gewinnt den Preis für das beste Video des Anbieters

Am Ende der Veranstaltung waren wir begeistert und glücklich, den Preis für das beste Selfie-Video zu gewinnen. Jeder der Silbersponsoren der Veranstaltung hatte die Gelegenheit, ein kurzes Video aufzunehmen, um eine kurze Einführung in sein Unternehmen und sein Angebot zu geben.

Italo und Trevor mit dem Preis „Best Selfie Video“ für ihr Video über Splashtop

Auf welchen Veranstaltungen wird Splashtop als nächstes sein?

Sieh dir unseren Splashtop-Messe- und Veranstaltungskalender an, um zu sehen, wo wir als Nächstes sein werden. In diesem Jahr sponsern und stellen wir auf mehr als 20 Veranstaltungen aus.

Ein großes Dankeschön

Vielen Dank an alle aktuellen Splashtop-Kunden/Partner, die auf der Veranstaltung an unserem Stand vorbeigeschaut haben. Es hat uns sehr gefreut zu hören, wie Sie Splashtop in Ihrem Unternehmen einsetzen, was Ihnen daran gefällt und wo Sie es in Zukunft gerne sehen würden. Und vielen Dank an ChannelPro für die Durchführung einer großartigen Veranstaltung. Wir arbeiten gerne mit Joel, Lisa und dem Rest des ChannelPro-Teams zusammen.

Erfahre mehr und starte eine kostenlose Testversion:Splashtop Remote Support, Splashtop SOS