Highlights für IBC 2022: Wie Remote-Technologien Live- und Postproduktion dabei helfen können, schneller und effizienter zu werden

Splashtop war Aussteller auf der IBC Amsterdam. Lesen Sie weiter, um wichtige Erkenntnisse von führenden Vordenkern über die Schnittstelle von Inhalten, Unterhaltung und Technologie zu erfahren.

Die International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam hat nach vier Tagen des persönlichen Networking und der Inspiration gerade ihre Türen geschlossen.Splashtop gehörte zu den 1.250 Ausstellern, die zu der Veranstaltung kamen, um innovative Technologien zu präsentieren und ihre neuen Produkte auf den Markt zu bringen.

Während der Veranstaltung hatte das Splashtop-Team die Gelegenheit, viele der 10.000 Besucher, die die 11 Hallen der RAI in Amsterdam bevölkerten, zu begrüßen und mit einigen Vordenkern zu sprechen, die über die Zukunft von Medien und Unterhaltung diskutierten, über die größten Herausforderungen diskutierten und die neuesten Trends und Technologien erkundeten.

Vertreter von Warner Bros, Discovery, SKY, Google, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Disney und AWS gehörten zu den Rednern, die zusammen mit vielen anderen Top-Marken auf der Bühne erschienen, um ihre neuesten Gedanken und Ansichten darüber auszutauschen, was die Zukunft der Medien prägen wird.

Experten diskutierten die Haupttriebkräfte, die einen großen Einfluss auf die Branche haben, wie die Unterbrechung der Lieferketten, die Zunahme von Cyber-Bedrohungen, die schnelle Einführung neuer Technologien und der Mangel an spezialisierten Talenten und Komponenten. Peter White, CEO von IABM (dem internationalen Handelsverband für Rundfunk- und Medienanbieter), wies darauf hin, dass sich die Mediennutzung ändert und der Druck auf die Finanzen der Zuschauer den Übergang zu AVOD-Geschäftsmodellen und folglich zu noch größeren Investitionen in die Produktion von Inhalten vorantreibt.

Inhalt und Benutzerfreundlichkeit ebnen den Weg nach vorn

Während der vielen Sessions, die dieses Jahr veranstaltet wurden, konzentrierten sich die meisten Vordenker darauf, wie wichtig es ist, die Benutzererfahrung zu verbessern, um Zuschauer zu aktivieren und zu binden. „Der kontinuierliche Konsum von Inhalten auf mehreren Geräten macht optimierte kombinierte Erlebnisse erforderlich“ , sagte Dana Filip-Crandal, EVP und COO von Sky Germany, während ihres Beitrags über mutige Transformationsschritte.

„Die Zuschauer erwarten nicht nur, dass ihnen die richtigen Inhalte angeboten werden, sie erwarten auch, dass sie nahtlos in allen Medien bereitgestellt werden“ , fuhr sie fort.

Wenn die Bedeutung lokaler Inhalte weiter zunimmt und die Ausgaben für internationale Originale voraussichtlich deutlich steigen werden, stehen Sender und Streamer vor der Herausforderung, durch die Einführung neuer Funktionen wie Fitness und Gaming (SKY), die Ausweitung der Digitalisierung (KPN) und die Investition in softwaregesteuerte Plattformen ihrer UX Mehrwert zu verleihen.

Marie Fenner, SVP Analytics bei Piano Software, hob auch hervor, wie wichtig es ist, in Inhalte und Daten zu investieren, um Umsätze zu entwickeln und zu steigern. „Jedes Jahr geben große Streamer zwischen 2 und 20 Milliarden Dollar für die Produktion von Inhalten aus, und dennoch haben sie es mit durchschnittlich 40 % „Schläfern“ zu tun, was letztendlich ihre Abwanderungsrate erhöhen wird.“

Sich an das sich schnell ändernde Verbraucherverhalten anzupassen, ist in der Tat eine der größten Herausforderungen für die Content-Produktionskette, wo Rundfunkveranstalter und Produktionshäuser ihre Arbeitsabläufe optimieren und weiterhin mit weniger mehr erreichen müssen. Auf der anderen Seite ist die Produktion von Inhalten aufgrund des Mangels an Komponenten aufgrund von Covid-Quarantänen und der Einführung des hybriden Arbeitsansatzes komplexer geworden.

Diese Treiber, zusammen mit der fortschreitenden Entwicklung in Richtung Integrated Production (IP), erhöhen die Nachfrage nach kundenspezifischer Hardware und hochoptimierten Softwarelösungen, insbesondere wenn es um Remote-Produktionstools geht.

Remote-Produktion fördert Geschwindigkeit und Effizienz

In den letzten Jahren ist der Bedarf an optimierten Teams und kostengünstiger Inhaltserstellung gestiegen, was zum Aufkommen von aus der Ferne gesteuerten und virtuellen Produktionssystemen geführt hat. Unternehmen wie Canon und Sony konzentrieren sich darauf, ihre virtuellen und aus der Ferne gesteuerten Produktionskapazitäten auszubauen, um kleinere Teams oder sogar eigenständige Produzenten zu unterstützen.

Die Möglichkeit der Fernsteuerung des Produktionsprozesses ist nicht nur für die Steigerung der Effizienz in der Postproduktion, sondern auch bei Live-Produktionen von entscheidender Bedeutung. Cloud-Systeme ermöglichen es Teams, aus der Ferne tätig zu sein und zusammenzuarbeiten, wodurch weniger Personal vor Ort benötigt wird und eine größere Flexibilität bei der gleichzeitigen Arbeit an mehreren Produktionen besteht.

Remote-Lösungen ebnen den Weg zu Kooperation und Skalierbarkeit

Aufgrund der kontinuierlichen Einführung neuer Technologien und des Mangels an hochqualifizierten Talenten stellt die Zusammenarbeit zwischen hochspezialisierten Video- und Tontechnikern eine weitere große Herausforderung für die Medien- und Unterhaltungsbranche dar. Cloud- und On-Premise-Fernzugriffslösungen ermöglichen einen skalierbaren Ansatz von Talenten und Ressourcen, sodass Fachkräfte unabhängig von ihrem Standort problemlos zusammenarbeiten können. „Sichere und leistungsfähige Fernzugriffslösungen ermöglichen es Kreativprofis, von jedem Gerät und jeder Plattform aus auf ihre leistungsstärksten Workstations zuzugreifen, egal wo sie sich befinden“, erklärt Alexander Draaijer – Managing Director von Splashtop EMEA. „Die heutige Landschaft der Medien- und Unterhaltungsbranche zwingt Unternehmen, in einem unglaublich hohen Tempo zu produzieren und gleichzeitig maximale Sicherheitsstandards einzuhalten und Spitzenleistung zu gewährleisten. Bei Splashtop haben wir sichere Fernzugriffslösungen entwickelt, vollgepackt mit zusätzlichen Funktionen für Produktionsprofis, sodass sie aus der Ferne kreieren und produzieren und dabei die Vorteile von 4K-Streaming mit 60 fps optimal nutzen können.“

Kombination von Bewegungsfreiheit und Spitzenleistung

Die sicheren Fernzugriffslösungen von Splashtop ermöglichen Produktionstechnikern den Zugriff auf und die Nutzung ressourcenintensiver Softwareanwendungen für Videobearbeitung, Spieleentwicklung, Lippensynchronisation und Grafikrendering, indem sie von jedem Ort und mit jedem Gerät aus eine Fernverbindung herstellen. Dank der USB-Umleitung können Kreativprofis Geräte von Drittanbietern wie Wacom-Tablets auch bei der Arbeit aus der Ferne nutzen. Darüber hinaus ermöglichen Funktionen wie die Übertragung des Mikrofon-Inputs, lokale und Remote-Tonausgabe sowie planmäßiger Zugang für Teams und Freiberufler eine nahtlose Zusammenarbeit bei maximaler Qualität.

