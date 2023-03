Wie Schulen Tablets nutzen können, um den Fernunterricht zu verbessern

Nutze die Tablets, die deine Schüler verwenden, um ihnen Fernzugriff auf Laborcomputer zu geben, sodass sie von zu Hause aus auf Schulressourcen zugreifen können!

iPad-, Android- und Windows-Tablets bieten ein enormes Potenzial, um Schülern beim Lernen zu helfen. Die Schulen haben Tablets für Schüler bereitgestellt, um ihre Lernerfahrung im Unterricht zu verbessern. Aber in der heutigen Welt, in der mehr Schüler Fernunterricht nehmen, wie können Schulen und Universitäten die Tablets der Schüler voll nutzen?

Tablets eignen sich zwar hervorragend für den Zugriff auf das Internet, aber Schulen und Universitäten können viel mehr tun, um Tablets zu einem leistungsstarken Begleiter in der Welt des Fernunterrichts zu machen.

Zum Beispiel können Schüler zu Hause nicht auf die Ressourcen zugreifen, die sie normalerweise auf den Computern im Schullabor haben. Anwendungen für Grafikdesign, Video- und Audioproduktion sowie 3D-Modellierung sind für die Kursarbeit vieler Studenten von entscheidender Bedeutung. Normalerweise können Schüler auf diese Programme nur auf den Computern des Schullabors zugreifen, was bedeutet, dass Schüler beim Fernlernen nicht auf wichtige Software zugreifen können.

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, deinen Schülern vollen Zugriff auf diese Ressourcen von ihren Tablets aus zu geben, während sie von zu Hause aus lernen?

Mit Splashtop für abgelegene Labore kannst du das.

Fernzugriff von Tablets auf Laborcomputer

Splashtop für abgelegene Labore gibt Schülern die Möglichkeit, von ihren eigenen Geräten, einschließlich Tablets, aus der Ferne auf Laborcomputer zuzugreifen.

Einmal in einer Remote-Desktop-Sitzung kann der Schüler den Bildschirm des Remote-Computers in Echtzeit sehen. Sie werden in der Lage sein, den Computer von ihrem Tablet aus fernzusteuern und jede Anwendung auszuführen, als ob sie davor sitzen würden.

Der Lenawee Intermediate School District, die Wayne State University und das Laney College sind einige der vielen Bildungseinrichtungen, die Splashtop nutzen, um Schülern den Zugriff auf die Ressourcen des Schullabors von ihren Geräten zu Hause aus zu ermöglichen.

Willst du es selbst sehen? Kontaktiere uns, um eine Demo zu vereinbaren und es kostenlos auszuprobieren!

Kontakt

Ganz zu schweigen davon — Lehrer können auch von Splashtop profitieren, indem sie Remote-Desktop verwenden, um von ihren Tablets und anderen Geräten aus auf ihre Arbeitscomputer zuzugreifen.

Nutze deine Tablets und gib Schülern Fernzugriff auf Schulcomputer!

Bonus: Splashtop Tablet-Tools für drinnen im Klassenzimmer

MitSplashtop der vollständigen Suite an Remote-Desktop- und Screensharing-Tools können Lehrer und Schüler Tablets verwenden, um das Unterrichtserlebnis zu verbessern.

Eine Möglichkeit, wie Lehrer das Engagement erhöhen können, besteht darin, die Inhalte ihres Tablets mit Mirroring360 auf dem Mac oder PC der Klasse zu teilen, sodass sie sich im Klassenzimmer bewegen können und gleichzeitig die Kontrolle über den Unterrichtsinhalt haben.

Mit Splashtop Classroom können Lehrer den Klassencomputer von ihrem iPad oder Android-Tablet aus fernsteuern. Noch besser, Schüler mit ihrem eigenen Tablet können die Lektion direkt auf ihrem eigenen Bildschirm sehen. Lehrer können den Schülern sogar erlauben, die Kontrolle über den Unterricht zu übernehmen und von ihrem eigenen Gerät aus Anmerkungen zu machen.

Erfahre mehr über alle Splashtop-Lösungen für Bildung.