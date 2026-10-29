Sie verbinden sich mit Ihrem Arbeitscomputer, nehmen Ihren Wacom-Stift zur Hand und beginnen zu skizzieren. Der Cursor bewegt sich, Klicks werden präzise ausgeführt und Linien erscheinen. Dann fällt Ihnen auf, dass leichte Striche aussetzen und jede Linie mit derselben Stärke dargestellt wird.
Wahrscheinlich ist Ihr Tablet nicht das Problem. In den meisten Fällen ist Wacom Bridge einfach nicht aktiviert. Wacom Bridge, entwickelt von Splashtop und Wacom, bringt volle Druckempfindlichkeit und Neigung in Ihre Remote-Sitzungen, sodass Linienstärke und Pinselsteuerung genauso reagieren wie auf Ihrem lokalen Computer.
Jetzt ist es auch einfacher, diese Einstellung beizubehalten. Splashtop merkt sich Ihre letzte Wacom Bridge-Einstellung. Wenn Sie sie also einmal aktivieren, ist sie beim nächsten Verbindungsaufbau direkt wieder einsatzbereit.
Im Folgenden sehen Sie, was Wacom Bridge verändert, was Sie vor dem Start benötigen und wie Sie es mit wenigen Klicks aktivieren. Hier ist die 60-Sekunden-Version:
Was Wacom Bridge verändert, wenn Sie aus der Ferne zeichnen
Wacom Bridge verbindet den Wacom-Treiber auf Ihrem lokalen Computer mit dem Wacom-Treiber auf dem Remote-Computer. Ihr Tablet verhält sich dann auf dem Remote-Gerät genauso wie an Ihrem Schreibtisch.
Volle Druckempfindlichkeit: Leichte Striche werden erfasst, und die Druckkurven fühlen sich gleichmäßig an, sodass die Linienstärke Ihrer Hand folgt.
Präzise Neigung und feine Bewegungen: Neigung und subtile Stiftbewegungen werden präziser übertragen – für Schattierungen und Pinselarbeit.
Ein Tablet für beide Computer: Sie können Ihr Tablet sowohl auf Ihrem lokalen als auch auf Ihrem Remote-Computer verwenden, und Ihre Wacom-Einstellungen gelten auf beiden.
App-spezifische Einstellungen, die übernommen werden: Stifteinstellungen, die Sie für Apps wie Photoshop festgelegt haben, werden in die Remote-Sitzung übernommen, wenn die App auf beiden Computern installiert ist.
Sofortige Strichvorschau mit Wacom Inkline: Inkline zeichnet jeden Strich sofort auf Ihrem Bildschirm, während der Remote-Computer aufholt. In den internen Tests von Wacom reduzierte Wacom Bridge mit Inkline die Latenz im Durchschnitt um 65 %.
Wenn Sie Wacom Bridge mit USB Device Redirection oder Remote Stylus vergleichen, sehen Sie sich an, wie die drei Optionen im Vergleich abschneiden.
Was Sie benötigen, bevor Sie Wacom Bridge aktivieren
Prüfen Sie vor dem Start Folgendes, damit die Einstellung angezeigt wird und sofort funktioniert:
Ein Splashtop Tarif, der Wacom Bridge enthält: Splashtop Remote Access Performance oder Splashtop Enterprise. Kunden von Splashtop Remote Support SOS können es in Kombination mit Remote Access Performance verwenden.
Windows auf beiden Computern: Sowohl Ihr lokaler Computer als auch der Remote-Computer benötigen Windows 10 oder höher.
Der aktuelle Wacom-Treiber auf beiden Computern: Installieren Sie ihn auf jedem Gerät und starten Sie es anschließend neu. Ein Herunterfahren zählt nicht.
Aktuelle Splashtop Apps: die Splashtop Business-App auf Ihrem lokalen Computer und der Splashtop Streamer auf dem Remote-Computer.
Ein Wacom-Stifttablett oder -Display: Getestete Modelle sind unter anderem Cintiq Pro, Intuos Pro, Cintiq 16 und 22, MobileStudio Pro und Movink 13. Auch andere Modelle könnten funktionieren.
Eine leistungsfähige Grafikkarte auf dem Remote-Computer: Eine Nvidia-Karte mit aktuellen Treibern.
Die vollständigen Anforderungen und bekannten Einschränkungen finden Sie im Support-Artikel zu Wacom Bridge.
So aktivieren Sie Wacom Bridge in Splashtop
Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Einrichtung mit wenigen Klicks erledigt:
Installieren Sie den Wacom-Treiber: Installieren Sie den neuesten Wacom-Treiber auf Ihrem lokalen und Remote-Computer und starten Sie dann beide neu.
Öffnen Sie die Splashtop Business App: Suchen Sie auf Ihrem lokalen Computer den Remote-Computer, auf dem Sie zeichnen möchten.
Wacom Bridge aktivieren: Gehen Sie zu Settings, wählen Sie Advanced settings aus und aktivieren Sie Wacom Bridge.
Verbinden: Doppelklicken Sie auf den Computer, um Ihre Fernsitzung zu starten. Wenn Sie bereits verbunden sind, können Sie Wacom Bridge stattdessen über das Menü der Sitzungs-Symbolleiste einschalten.
Überprüfen Sie die Verbindung: Öffnen Sie das Wacom Center auf Ihrem lokalen Computer und wechseln Sie zur Registerkarte Wacom Bridge. Der Status wechselt von Nicht verbunden zu Verbunden.
Inkline aktivieren: Aktivieren Sie Show Wacom Inkline, damit jeder Strich sofort angezeigt wird, während der Remote-Computer aufholt.
Passen Sie Ihren Stift fein an: Passen Sie den Cursor des lokalen Bildschirms, die Ausblendzeit der Tintenlinie, die Druckempfindlichkeit, die Pinselgröße und die Linienfarbe an Ihre Arbeitsweise an.
Das ist alles. Splashtop merkt sich Ihre letzte Wacom Bridge-Einstellung, sodass Sie beim nächsten Verbinden dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.
Möchten Sie lieber selbst durchklicken? Probieren Sie die interaktive Demo zur Einrichtung von Wacom Bridge aus.
Nutzen Sie in Ihrer nächsten Remote-Sitzung den vollen Stiftdruck
Wenn leichte Striche aussetzen oder jede Linie mit derselben Stärke dargestellt wird, sollten Sie die Einstellung für Wacom Bridge prüfen. Aktivieren Sie sie einmal, und Splashtop merkt sich die Einstellung, sodass Druck-, Neigungs- und Stiftoptionen beim nächsten Mal direkt bereitstehen.
Nutzen Sie bereits Splashtop Remote Access Performance oder Splashtop Enterprise? Öffnen Sie jetzt die Splashtop Business App und aktivieren Sie sie. Neu bei Splashtop? Starten Sie eine kostenlose Testversion von Splashtop Remote Access Performance und testen Sie Wacom Bridge mit Ihrem eigenen Tablet. Studio-Teams können auch Splashtop für Medien und Unterhaltung entdecken.