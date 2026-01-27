Überbrückung der Lücke bei der Fernarbeit für Künstler

Lücken schließen bei der Fernarbeit für Künstler
Willkommen in der Zukunft der kreativen Fernarbeit mit Wacom Bridge, einer bahnbrechenden Technologie, die über Splashtop verfügbar ist. Verbessern Sie Ihr Zeichenerlebnis, indem Sie Ihre lokalen Wacom-Geräte nahtlos mit einer Remote-Workstation verbinden.
Hauptfunktionen
Geringe Latenz
Erleben Sie eine sehr geringe Latenz für einen reibungslosen und reaktionsschnellen kreativen Prozess.
Inkline-Technologie
Überbrücke potenzielle Latenzzeiten über große Entfernungen mit der proprietären Inkline-Technologie von Wacom für das Remote-Zeichnen in Echtzeit.
Nahtlose Nutzung
Genießen Sie die Vorteile der Wacom-Technologie sowohl lokal als auch remote und bieten Sie Flexibilität in Ihrer kreativen Umgebung.
Automatische Synchronisierung der App-Einstellungen
Ihre benutzerdefinierten Verknüpfungen, Pinsel und anderen Einstellungen werden automatisch synchronisiert und optimieren so mühelos Ihren Arbeitsablauf.
Unterstützung für Stiftereignisse
Genießen Sie volle Unterstützung für Stiftereignisse wie Druck, Ausrichtung, Neigung und mehr und sorgen Sie so für ein umfassendes kreatives Erlebnis.
Unterstützte Betriebssysteme
Derzeit kompatibel mit Windows 10 oder höher (Linux-Unterstützung folgt in Kürze. Mac-Benutzer können die von Splashtop angebotene USB-Geräteumleitungsfunktion verwenden.)
Wacom Bridge ist bei folgenden Splashtop-Tarifen enthalten
Für Einzelpersonen und Teams
Splashtop – leistungsstarker Fernzugriff
Für die beste Bildfarbe, Audioqualität und mehr!
Zu den Funktionen gehören: Erzielen Sie bis zu 240 fps, 4:4:4-Farbmodus, Hi-Fi-Audio, USB-Geräteumleitung, Mikrofon-Passthrough und die Wacom Bridge.
Für Unternehmen
Splashtop Enterprise
Konsolidierte Plattform, die sich an die Anforderungen deines Unternehmens in Bezug auf Fernzugriff, Support und Endpunktverwaltung anpassen lässt.
Zu den Funktionen gehören: Alles in Sachen Performance + SSO-Integration, granulare Zugriffsberechtigungen, Service Desk, Endpunktverwaltung und mehr.
Besitzen Sie bereits Splashtop Remote Access Performance, Fernsupport SOS oder Enterprise?
Wer profitiert davon
Wacom Bridge ist ideal für Designer, Illustratoren, Animatoren, Fotografen und andere kreative Profis, die auf spezielle Eingabestifte angewiesen sind.
Entdecken Sie eine neue Ära der Kreativität mit Wacom Bridge und Splashtop.