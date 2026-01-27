Überbrückung der Lücke bei der Fernarbeit für Künstler

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Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

Lücken schließen bei der Fernarbeit für Künstler

Willkommen in der Zukunft der kreativen Fernarbeit mit Wacom Bridge, einer bahnbrechenden Technologie, die über Splashtop verfügbar ist. Verbessern Sie Ihr Zeichenerlebnis, indem Sie Ihre lokalen Wacom-Geräte nahtlos mit einer Remote-Workstation verbinden.

Hauptfunktionen

Low latency stopwatch icon

Geringe Latenz

Erleben Sie eine sehr geringe Latenz für einen reibungslosen und reaktionsschnellen kreativen Prozess.

Inkline technology icon

Inkline-Technologie

Überbrücke potenzielle Latenzzeiten über große Entfernungen mit der proprietären Inkline-Technologie von Wacom für das Remote-Zeichnen in Echtzeit.

Seamless use computer connecting to computer icon

Nahtlose Nutzung

Genießen Sie die Vorteile der Wacom-Technologie sowohl lokal als auch remote und bieten Sie Flexibilität in Ihrer kreativen Umgebung.

Computer with gear icon

Automatische Synchronisierung der App-Einstellungen

Ihre benutzerdefinierten Verknüpfungen, Pinsel und anderen Einstellungen werden automatisch synchronisiert und optimieren so mühelos Ihren Arbeitsablauf.

Support for pen events icon

Unterstützung für Stiftereignisse

Genießen Sie volle Unterstützung für Stiftereignisse wie Druck, Ausrichtung, Neigung und mehr und sorgen Sie so für ein umfassendes kreatives Erlebnis.

Icon representing OS Support

Unterstützte Betriebssysteme

Derzeit kompatibel mit Windows 10 oder höher (Linux-Unterstützung folgt in Kürze. Mac-Benutzer können die von Splashtop angebotene USB-Geräteumleitungsfunktion verwenden.)

Wacom Bridge ist bei folgenden Splashtop-Tarifen enthalten

Für Einzelpersonen und Teams

Splashtop – leistungsstarker Fernzugriff

Für die beste Bildfarbe, Audioqualität und mehr!

Zu den Funktionen gehören: Erzielen Sie bis zu 240 fps, 4:4:4-Farbmodus, Hi-Fi-Audio, USB-Geräteumleitung, Mikrofon-Passthrough und die Wacom Bridge.

Kostenlos testenMehr erfahren

Für Unternehmen

Splashtop Enterprise

Konsolidierte Plattform, die sich an die Anforderungen deines Unternehmens in Bezug auf Fernzugriff, Support und Endpunktverwaltung anpassen lässt.

Zu den Funktionen gehören: Alles in Sachen Performance + SSO-Integration, granulare Zugriffsberechtigungen, Service Desk, Endpunktverwaltung und mehr.

KontaktMehr erfahren

Besitzen Sie bereits Splashtop Remote Access Performance, Fernsupport SOS oder Enterprise?

Wacom Bridge aktivieren
Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

Wer profitiert davon

Wacom Bridge ist ideal für Designer, Illustratoren, Animatoren, Fotografen und andere kreative Profis, die auf spezielle Eingabestifte angewiesen sind.

Entdecken Sie eine neue Ära der Kreativität mit Wacom Bridge und Splashtop.

Sehen Sie Wacom Bridge in Aktion

Splashtop – Erste Schritte

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