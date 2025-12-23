Warum manuelles Patchen nicht mehr nachhaltig ist
Sicherheits-Patches sind entscheidend, um Geräte, Betriebssysteme und Anwendungen auf dem neuesten Stand und geschützt zu halten. Daher sollten sie so schnell wie möglich installiert werden. Viele Unternehmen verlassen sich jedoch immer noch auf manuelles Patchen.
Manuelles Patchen ist ein langsamer Prozess, anfällig für inkonsistente Abdeckung und lange Verzögerungen. Diese schaffen unnötige Risiken, lassen Endpunkte ungeschützt und verhindern, dass Unternehmen ihre Sicherheitsanforderungen erfüllen.
In der heutigen Welt des Fernzugriffs und des Hybriden Arbeitens, in der Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Richtlinien und Internet of Things (IoT)-Geräte eine Rolle spielen, werden diese Probleme nur verstärkt. Unternehmen benötigen richtliniengesteuerte, Echtzeit-Patching, um sicherzustellen, dass jedes Gerät konsistent und sicher aktualisiert bleibt.
Glücklicherweise ist es mit einer Lösung wie Splashtop AEM einfach, Patchen in Echtzeit zu automatisieren und Automatisierungsrichtlinien festzulegen, um Sicherheit und IT-Konformität zu gewährleisten. Lass uns erkunden…
Die versteckten Kosten des manuellen Patchings
Zunächst müssen wir verstehen, warum manuelles Patchen nicht mehr ausreicht. Während das manuelle Patchen früher die einzige Möglichkeit war, Geräte zu patchen, ist es heute ein veralteter, unzuverlässiger und ressourcenintensiver Prozess.
Menschliche Fehler führen zu verpassten und inkonsistenten Patches
Zuerst gibt es menschliche Fehler zu berücksichtigen. Wenn Mitarbeiter und IT-Agenten dafür verantwortlich sind, ihre Geräte individuell zu aktualisieren, ist es leicht, einen Patch zu übersehen oder ein Gerät versehentlich auszulassen. Dies kann zu verpassten Updates, Geräten mit veralteten App-Versionen und ungleicher Bereitstellung über Endpunkt-Ökosysteme hinweg führen, was Sicherheitslücken schafft.
Langsame Patch-Zyklen erhöhen das Sicherheitsrisiko
Darüber hinaus ist das manuelle Patchen ein langsamer Prozess, der IT-Mitarbeiter erfordert, die jedes Gerät einzeln aktualisieren müssen. Infolgedessen dauert es länger, bis Sicherheitslücken die erforderlichen Patches erhalten, wodurch größere Zeitfenster der Verwundbarkeit entstehen, insbesondere bei Zero-Day-Schwachstellen.
Manuelles Patchen kostet Zeit und Ressourcen der IT
Inzwischen verschwenden diese langsamen Updates Zeit und Ressourcen mit ermüdenden, sich wiederholenden Aufgaben. Dies ist Zeit, die besser für komplexere oder dringendere technische Probleme genutzt werden könnte. Diese Arbeit häuft sich weiter an, während sich IT-Mitarbeiter auf Patches konzentrieren.
Mangelnde Sichtbarkeit und Dokumentation schaden der Compliance
Außerdem können manuelle Updates schwer zu verfolgen sein, und das Fehlen von Dokumentation kann nachteilig für die IT-Compliance sein. Prüfer benötigen Dokumentationen, die zeigen, wie Endpunkte ordnungsgemäß aktualisiert werden, da das manuelle Patchen während der Prüfung Schwierigkeiten verursachen kann.
Jedoch kann jedes einzelne dieser Probleme mit Automatisierungstools gelöst werden. Mit der richtigen Patch-Automatisierung können Sie das Patchen beschleunigen, IT-Ressourcen freisetzen und Einblick in jeden Endpunkt gewinnen, um die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien nachzuweisen.
Anzeichen dafür, dass Ihr Unternehmen den manuellen Patch-Prozessen entwachsen ist
Ist es an der Zeit für Ihr Unternehmen, sich vom manuellen Patchen zu verabschieden? Wenn Organisationen wachsen, wird das manuelle Patchen zu einem längeren und weniger effizienten Prozess, daher gibt es einige Faktoren zu berücksichtigen, wenn es Zeit ist, auf Patch-Automatisierung umzusteigen.
Überlegen Sie zuerst, wie viele Endpunkte und Remote-Geräte Ihr IT-Team verwalten muss. Je mehr Endpunkte Sie haben, desto länger und komplexer wird der Patch-Prozess. Dies kann es auch schwieriger machen, nachzuverfolgen, welche Geräte aktualisiert und mit Ihren Sicherheitsvorschriften konform sind.
Sie sollten auch Ihre Patch-Zyklen und Rückstände prüfen. Wenn es lange Lücken zwischen der Verfügbarkeit von Patches und ihrem Einsatz gibt, häufig Rückstände bei Geräten bestehen, die noch gepatcht werden müssen, oder Patch-Zyklen überstürzt ablaufen, ist das ein klares Zeichen dafür, dass Sie von der Automatisierung der Patches profitieren können.
Berücksichtigen Sie außerdem, wie Sie Ihre Patches verfolgen und verwalten. Wenn Sie auf Tabellenkalkulationen, E-Mail-Erinnerungen oder Ad-hoc-Skripte angewiesen sind, um Ihre Endpunkt-Patches zu verwalten, ist es Zeit für Automatisierung.
Warum Autonomes Endpunktmanagement diese Probleme löst
Während das manuelle Patchen langsam, unzuverlässig und ressourcenintensiv ist, kann es mit den richtigen Tools schnell und ganzheitlich sein. Splashtop Autonomous Endpoint Management (Autonomes Endpunktmanagement) ist eine solche Lösung, die IT-Teams ermöglicht, von reaktivem Patchen zu proaktiver Cybersicherheit zu wechseln.
Splashtop AEM bietet Patch-Automatisierungstools, die Patches in Echtzeit über Remote-Umgebungen hinweg anhand definierter Richtlinien und Risikokriterien erkennen und bereitstellen. Administratoren können Patch-Richtlinien für das Unternehmen oder Gruppen festlegen, um Patches basierend auf regulatorischen Anforderungen, Schweregrad, CVE-Daten und mehr zu priorisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Geräte rechtzeitig Updates erhalten, wenn sie benötigt werden.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement unterstützt Windows- und macOS-Endpunkte, bietet Patching für ausgewählte Anwendungen von Drittanbietern und ermöglicht zentrale Transparenz über Endpunkte von einer einzigen Konsole aus. Dies stellt sicher, dass IT-Teams jeden Endpunkt überwachen und Geräte einschließlich der täglich genutzten Apps vollständig auf dem neuesten Stand halten können.
Da Splashtop Autonomous Endpoint Management in Echtzeit arbeitet, verwendet es richtlinienbasierte, ereignisgesteuerte Automatisierung, um neue Patches zu identifizieren und sie ohne manuellen Eingriff über Endpunkte bereitzustellen. Sobald ein neuer Patch verfügbar ist, geht Splashtop Autonomous Endpoint Management in Aktion und stellt sicher, dass er schnell auf allen betroffenen Endpunkten installiert wird, ohne der IT-Abteilung Zeit zu rauben.
Wie Splashtop AEM den Übergang erleichtert
Manche mögen sich fragen: Was macht Splashtop Autonomous Endpoint Management, um das Patch-Management zu erleichtern? Nicht nur spart die Echtzeit-Patch-Automatisierung Zeit und Mühe, sondern Splashtop Autonomous Endpoint Management bietet auch mehrere Vorteile, um das Patchen effektiver und zuverlässiger zu machen, einschließlich:
Echtzeit-Patching stellt sicher, dass Geräte schnell aktualisiert werden und lange Check-in-Zyklen vermieden werden.
Plattformübergreifende Unterstützung hält alle Endpunkte in einem einheitlichen System ausgerichtet, unabhängig vom Betriebssystem.
Drittanbieter-Anwendungspatching für unterstützte Apps wie Browser und häufig angegriffene Produktivitätstools reduziert das Risiko durch ungepatchte Software.
Richtlinienautomatisierung beseitigt wiederholte Genehmigungen und Skripterstellung, indem klare Richtlinien abteilungsübergreifend festgelegt werden.
Einblicke basierend auf CVE helfen IT-Teams, Bedrohungen schnell zu identifizieren und zu priorisieren, wodurch die Abhängigkeit von der manuellen Nachverfolgung von Schwachstellen verringert wird.
Zentralisierte Dashboards konsolidieren Status, Compliance und Berichterstattung an einem Ort, was die Überwachung von Endpunkten und die Demonstration der IT-Compliance während einer Prüfung erleichtert.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Übergang von manuellen zu autonomen Patches
Wenn Sie autonomes Patchen mit Splashtop AEM einrichten möchten, ist das ganz einfach. Wenn Sie diesen einfachen Schritten folgen, können Sie Ihre Sicherheitslage verstehen und mit Splashtop AEM beginnen, um Updates automatisch auf Ihren Endpunkten zu installieren:
Überprüfen Sie Ihre aktuelle Umgebung, um Lücken und Prioritäten zu identifizieren.
Bereitstellen Sie den Splashtop AEM-Agenten auf all Ihren Endpunkten.
Automatisierungsrichtlinien festlegen für Betriebssystem-Updates und Software von Drittanbietern, einschließlich Regeln für kritische CVE-Reaktionen und Gerätegruppen nach Abteilung, Standort oder Risikostufe.
Führen Sie anfängliche Patch-Bereitstellungen durch, um alle Patches in Ihrem Rückstand zu eliminieren.
Berichterstellung aktivieren, um Berichte für Compliance und Managementaufsicht zu generieren.
Überwachen und Anpassen von Richtlinien basierend auf Ergebnissen, Risikotoleranz und anderen erforderlichen Änderungen.
Wie Vollständig Splashtop Autonomous Endpoint Management im Alltag aussieht
Mit all dem gesagt, wie beeinflussen Autonomes Endpunktmanagement und automatisiertes Patchen die Arbeit und Produktivität jeden Tag?
Zunächst gibt es die Verbesserungen bei der Sicherheit zu beachten. Die Patch-Automatisierung hilft, die Exposition gegenüber Zero-Day-Schwachstellen zu reduzieren, indem Updates sofort implementiert werden, sobald Patches verfügbar sind, und die Behebungszeitfenster erheblich verkleinert werden. Mit dem Patch-Management von Splashtop AEM können Sie auch Drittanbieteranwendungen auf dem neuesten Stand halten und potenziellen Angriffen vorbeugen, die auf ungepatchte Apps abzielen.
Die Automatisierung von Patches verbessert auch die Effizienz der IT-Teams. Da die Patches installiert werden, ohne dass IT-Eingriffe erforderlich sind, können sie mehr Zeit mit strategischen Projekten und anderen dringenden Aufgaben verbringen, anstatt sich mit manuellen Updates und Wartungsaufgaben zu befassen. Zusätzlich verlaufen Audits dank robuster Berichterstattung und Dashboards, die die Einhaltung in Echtzeit anzeigen, reibungsloser.
All dies hat auch positive Auswirkungen auf die Seite des Endbenutzers. Automatisches Patch-Management bedeutet weniger Unterbrechungen und mehr Betriebszeit sowie weniger erzwungene Neustarts zur Installation von Patches während der Arbeitszeit.
Häufige Herausforderungen beim Verzicht auf manuelles Patchen
Bei all dem gesagt, der Wechsel von manueller zu automatisierter Patch-Verwaltung ist ein Prozess, und es kann unterwegs einige Herausforderungen geben. Glücklicherweise kann das Verständnis der Herausforderungen Organisationen helfen, sie zu überwinden, wenn sie den Übergang machen.
Anfangs kann es einige Widerstände gegen Veränderungen geben. Dies ist zu erwarten, wann immer sich ein Geschäftsprozess ändert, auch wenn es zum Besseren ist. Daher muss es eine klare Kommunikation mit allen Beteiligten geben, einschließlich Stakeholdern, IT-Agenten und Endbenutzern, damit jeder den Prozess und die Vorteile des Autonomes Endpunktmanagements versteht.
Die vollständige Bereitstellung des Automatisierungstools erfordert auch die Installation eines Agents auf jedem Gerät, was Zeit und Aufwand erfordern kann. Dazu gehören sowohl im Büro als auch Remote-Endpunkte, sodass IT-Teams und Mitarbeiter die Zeit und Mühe investieren müssen, um sicherzustellen, dass jedes Gerät ordnungsgemäß eingerichtet ist. (Natürlich ist dies insgesamt immer noch weniger Aufwand, als jeden Endpunkt manuell zu patchen.)
Für Endpunkte mit älteren Patch-Tools und -Prozessen kann es etwas mehr Aufwand erfordern, ältere Prozesse in richtlinienbasierte Workflows zu übertragen. Mit einer benutzerfreundlichen Lösung wie Splashtop Autonomes Endpunktmanagement kann das Einrichten, Festlegen von Richtlinien und Optimieren von Arbeitsabläufen ein nahtloser und schmerzfreier Prozess sein.
Sicherheits- und Compliance-Vorteile durch die Automatisierung des Patch-Managements
Sobald Sie mit autonomen Patches eingerichtet sind, wie bei Splashtop Autonomous Endpoint Management, welchen Einfluss hat das auf die Sicherheit und IT-Compliance? Echtzeit-Automatisierte Patch-Verwaltung bietet zahlreiche Vorteile, die helfen, eine stärkere Sicherheit zu gewährleisten und die Einhaltung von Branchen- und Regierungsrichtlinien zu wahren.
Die Patch-Automatisierung bietet schnelleren und stärkeren Schutz gegen Exploits und Ransomware, da Schwachstellen sofort nach Verfügbarkeit von Updates gepatcht werden. Die Echtzeit-Erkennung und Bereitstellung von Patches minimiert die Risikofenster, insbesondere im Vergleich zu langen Patch-Zyklen.
Da die meisten Sicherheitsvorschriften eine schnelle Patch-Bereitstellung verlangen, trägt die Patch-Automatisierung auch dazu bei, die Konformität mit Rahmenwerken wie SOC 2, ISO 27001, HIPAA und PCI sicherzustellen. Wenn es an der Zeit ist, die Einhaltung zu demonstrieren, können die Berichte von Splashtop Autonomous Endpoint Management automatisierte Prüfpfade erstellen, die die manuelle Dokumentation überflüssig machen und einen umfassenden Überblick über Sicherheits- und Patch-Status bieten.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement: Der schnellere und sichere Weg zur Verwaltung von Endpunkten
Das Patchen von Endpunkten muss kein langsamer, manueller Prozess sein. Mit der Patch-Automatisierung von Splashtop Autonomous Endpoint Management wird das Patchen zu einem kontinuierlichen, automatischen Echtzeitprozess, der die Sicherheit gewährleistet, ohne IT-Ressourcen zu belasten.
Splashtop AEM ermöglicht es Ihnen, manuelles Patchen hinter sich zu lassen und Patches über Remote-Endpunkte hinweg zu verwalten. In der Zwischenzeit sorgt dies für eine schnelle Bereitstellung von Patches, Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und geringere Belastung Ihrer IT-Teams.
Splashtop Autonomes Endpunktmanagement gibt IT-Teams die Werkzeuge und Technologien, die sie benötigen, um Endpunkte zu überwachen, proaktiv Probleme anzugehen und ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Dies umfasst:
Automatisiertes Patchen für Betriebssysteme, Drittanbieter- und benutzerdefinierte Apps.
KI-unterstützte, CVE-basierte Schwachstellenanalyse.
Anpassbare Richtlinienrahmen, die im gesamten Netzwerk durchgesetzt werden können.
Hardware- und Software-Inventarverfolgung und -verwaltung über alle Endpunkte hinweg.
Warnungen und Problemlösungen, um automatisch Probleme zu beheben, bevor sie zu echten Problemen werden.
Hintergrundaktionen, die IT-Teams ermöglichen, auf Tools wie Task-Manager und Geräte-Manager mit minimaler Unterbrechung f�ür die Endbenutzer zuzugreifen.
Bereit, Ihre Patching-Strategie zu modernisieren? Probieren Sie Splashtop AEM mit unserer kostenlosen Testversion aus: