IT-Teams im Gesundheitswesen müssen Endpunkte in klinischen Umgebungen, Verwaltungsbüros, bei Remote-Mitarbeitenden und in Drittanbieteranwendungen verwalten. Das erschwert das Patch-Management, insbesondere wenn Systeme elektronische geschützte Gesundheitsinformationen erstellen, empfangen, pflegen oder übermitteln können.
Patch-Management ist wichtig, weil nicht gepatchte Software das Sicherheitsrisiko erhöhen, Audit-Lücken schaffen und Gesundheitsorganisationen vermeidbaren Schwachstellen aussetzen kann. Obwohl HIPAA kein bestimmtes Patch-Management-Tool oder keine allgemeingültige Frist für Patches vorschreibt, verlangt die HIPAA Security Rule von betroffenen Einrichtungen und Geschäftspartnern, Risiken für ePHI zu identifizieren und zu reduzieren.
Vor diesem Hintergrund sehen wir uns das Patch-Management für Gesundheitsorganisationen an, wie es die Anforderungen der HIPAA-Sicherheitsregel unterstützt und worauf Sie bei HIPAA-Patch-Management-Software achten sollten.
Patch-Management: die größte Sicherheitsherausforderung im Gesundheitswesen heute
Auch wenn Patch-Management wie eine eher kleine Aufgabe erscheinen mag, ist es tatsächlich eine der größten Herausforderungen in der Cybersicherheit. Da sich Bedrohungen weiterentwickeln und neue Schwachstellen entstehen, müssen IT-Teams schnell handeln, um sicherzustellen, dass jeder Endpunkt ordnungsgemäß gepatcht und aktualisiert wird, um sich dagegen zu schützen. Je größer und verteilter eine Organisation ist, desto schwieriger wird das.
Zusätzlich gibt es weitere Herausforderungen, die speziell im Gesundheitswesen auftreten und die IT-Teams berücksichtigen müssen. Viele Unternehmen sind auf Altsysteme angewiesen, deren Aktualisierung schwieriger sein kann, sowie auf medizinische Geräte mit langen Patch-Zyklen und höherer Komplexität. Gleichzeitig müssen sie sicherstellen, dass sie die strengen Standards der HIPAA-Compliance einhalten.
Insgesamt entstehen dadurch besondere Herausforderungen für IT-Teams im Gesundheitswesen, doch mit den richtigen Tools lassen sich diese bewältigen.
Wie Patch-Management die Anforderungen der HIPAA Security Rule unterstützt
Die HIPAA Security Rule verpflichtet betroffene Einrichtungen und Geschäftspartner dazu, potenzielle Risiken und Schwachstellen für die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von ePHI zu bewerten und anschließend angemessene und geeignete Maßnahmen umzusetzen, um diese Risiken zu reduzieren.
Nicht gepatchte Software kann Teil dieser Risikoanalyse werden. Wenn eine bekannte Schwachstelle Systeme betrifft, die ePHI verarbeiten, benötigen Healthcare-IT-Teams einen dokumentierten Prozess zur Bewertung des Risikos, zur Priorisierung der Behebung, zur Bereitstellung verfügbarer Patches, zur Verifizierung des Abschlusses und zur Dokumentation etwaiger Ausnahmen oder kompensierender Kontrollen.
Das macht Patch-Management zu einem wichtigen Bestandteil HIPAA-konformer Sicherheitsabläufe, auch wenn HIPAA kein bestimmtes Patch-Tool, keinen bestimmten Workflow und keine konkrete Frist vorschreibt.
Warum die OCR-Richtlinien ungepatchte Software in den Fokus rücken
OCR hat wiederholt die Sicherheitsrisiken hervorgehoben, die durch ungepatchte Software, veraltete Systeme, Standardanmeldeinformationen und mangelhaftes Konfigurationsmanagement entstehen. Für Gesundheitsorganisationen sind diese Risiken wichtig, weil sie Systeme betreffen können, die ePHI speichern, verarbeiten oder Zugriff darauf bereitstellen.
Tatsächlich sind ungepatchte Endpunkte zu einer so großen Bedrohung geworden, dass OCR sich dazu veranlasst sah, entsprechende Hinweise zu veröffentlichen. In seinem Cybersicherheits-Newsletter vom Januar 2026 nannte OCR ungepatchte Systeme, Standardzugangsdaten und mangelhaftes Konfigurationsmanagement als Hauptursachen für HIPAA-Durchsetzungsmaßnahmen.
Nicht gepatchte Endpunkte können Risiken für Arbeitsstationen, Server, Remote-Geräte und Anwendungen verursachen. Wenn eine Schwachstelle ausgenutzt wird, muss die Organisation möglicherweise den Vorfall untersuchen, feststellen, ob ePHI betroffen war, ihre Reaktion dokumentieren und alle bei der Überprüfung identifizierten Sicherheitslücken beheben.
Patch-Management hilft, dieses Risiko zu verringern, indem es IT-Teams im Gesundheitswesen einen wiederholbaren Prozess zur Identifizierung anfälliger Systeme, zur Anwendung verfügbarer Updates, zur Dokumentation von Abhilfemaßnahmen und zur Erkennung von Ausnahmen bietet, die zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordern.
Wie Patch-Management die Schutzmaßnahmen der HIPAA Security Rule unterstützt
HIPAA umfasst administrative, physische und technische Schutzmaßnahmen. Patch-Management unterstützt am direktesten administrative und technische Schutzmaßnahmen, indem es Gesundheitsorganisationen hilft, Sicherheitsrisiken zu identifizieren, Maßnahmen zur Behebung zu dokumentieren und Systeme aufrechtzuerhalten, die ePHI schützen.
Administrative Schutzmaßnahmen umfassen Richtlinien, Verfahren, Risikoanalysen und Risikomanagement-Aktivitäten. Ein dokumentierter Patch-Management-Prozess hilft dabei zu zeigen, wie Schwachstellen identifiziert, priorisiert, behoben und im Zeitverlauf überprüft werden.
Technische Schutzmaßnahmen umfassen Kontrollen, die helfen, den Zugriff auf ePHI zu schützen und die Systemintegrität aufrechtzuerhalten. Patch-Management unterstützt diese Schutzmaßnahmen, indem es das Risiko durch bekannte Softwareschwachstellen verringert, die die Sicherheit von Endpunkten, Anwendungen oder Systemen beeinträchtigen könnten.
Physische Schutzmaßnahmen stehen weniger in direktem Zusammenhang mit Software-Patching, aber Gesundheitsorganisationen sollten dennoch alle verbundenen Systeme oder Geräte berücksichtigen, die sich auf die Sicherheit von Umgebungen auswirken können, in denen ePHI abgerufen oder gespeichert wird.
6 Schritte zu einem HIPAA-konformen Patch-Management-Prozess
Ein HIPAA-konformer Patch-Management-Prozess sollte dokumentiert, wiederholbar und risikobasiert sein. Diese Schritte können Healthcare-IT-Teams dabei helfen, Endpunkt-Updates konsistenter zu verwalten:
Bestandsaufnahme der Assets: Der erste Schritt besteht darin, zu wissen, welche Geräte Sie verwalten müssen, welche Software darauf installiert ist und welche Anwendungen sie enthalten. Ein vollständiges und aktuelles Inventar ist ein wesentlicher Ausgangspunkt, damit Sie alle Ihre Endpunkte effizient nachverfolgen und verwalten können.
Schwachstellen-Scanning: Als Nächstes benötigen Sie ein gutes Tool, um jeden Endpunkt zu scannen und auf Schwachstellen zu überwachen. So lassen sich Probleme identifizieren, die gepatcht werden müssen, ohne dass IT-Mitarbeitende Endpunkte ständig manuell überprüfen müssen.
Patch-Priorisierung: Nicht alle Patches sind gleich wichtig; einige beheben kritische Sicherheitslücken, andere bringen lediglich grundlegende Leistungsverbesserungen. Daher ist es entscheidend, Patches richtig zu priorisieren, damit die kritischsten zuerst bereitgestellt werden.
Tests und Freigabe: Es ist wichtig, Patches zu testen, bevor sie in großen Umgebungen ausgerollt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einer kleinen, aber repräsentativen Gruppe von Geräten beginnen, damit Sie Probleme oder Fehler erkennen können, bevor sie sich weit verbreiten.
Bereitstellung und Verifizierung: Sobald Patches getestet und verifiziert wurden, benötigen Sie eine zuverlässige Möglichkeit, sie in Ihrer Umgebung bereitzustellen und zu prüfen, ob jeder einzelne korrekt installiert wurde. Mit Patch-Management-Software lassen sich Patches in großen Endpunktumgebungen ganz einfach automatisch bereitstellen, und es kann automatisch überprüft werden, ob Patches korrekt installiert wurden oder erneut versucht werden müssen.
Dokumentation von Ausnahmen: Einige Systeme lassen sich möglicherweise nicht sofort patchen, insbesondere Legacy-Anwendungen, spezialisierte Gesundheitssysteme oder verbundene Geräte mit vom Anbieter gesteuerten Update-Zyklen. Wenn ein Patch nicht bereitgestellt werden kann, dokumentieren Sie den Grund, bewerten Sie das Risiko und wenden Sie geeignete kompensierende Kontrollen an, bis eine Behebung möglich ist.
Die HIPAA-Dokumentationsanforderungen können sich auf bis zu sechs Jahre erstrecken, daher sollten Gesundheitsorganisationen Patch-Richtlinien, Nachweise zu Abhilfemaßnahmen, Ausnahmendokumentation und zugehörige Audit-Nachweise entsprechend ihren Compliance- und Aufbewahrungsanforderungen aufbewahren.
HIPAA-Patch-Management-Software: 6 unverzichtbare Funktionen
Es gibt viele Patch-Management-Lösungen auf dem Markt, daher kann es schwierig sein, die richtige für Ihr Unternehmen zu finden. Es gibt jedoch mehrere Funktionen, die für das Patch-Management entscheidend sind. Achten Sie daher bei der Bewertung Ihrer Optionen darauf, eine Lösung zu finden, die Folgendes umfasst:
Automatisiertes Patchen von Betriebssystemen und Drittanbieter-Apps: Die Patch-Automatisierung ist eine der besten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Updates effektiv auf Endpunkten bereitgestellt werden. Eine gute Lösung zur Patch-Automatisierung kann neue Patches erkennen, sobald sie verfügbar sind, und diese dann über Endpunkte hinweg priorisieren, testen, bereitstellen und verifizieren, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. So bleiben Geräte auf dem neuesten Stand, während IT-Teams gleichzeitig Zeit gewinnen. Es ist jedoch auch wichtig, eine Lösung zu finden, die sowohl das Patchen von Betriebssystemen als auch von Drittanbieter-Apps umfasst, um eine vollständige Abdeckung über Geräte und Software hinweg sicherzustellen.
Bestandsinventar und Erkennung nicht autorisierter Software: Ein aktuelles Inventar ist entscheidend, um Endpunkte ordnungsgemäß zu überwachen und zu verwalten. Endpunktmanagement-Software sollte automatisierte Bestandsinventare sowie Tools zur Erkennung nicht autorisierter Software umfassen, die eine Sicherheitsbedrohung darstellen könnte.
Richtlinienbasierte Planung: Die Patch-Automatisierung sollte den Unternehmensrichtlinien entsprechen, die kritischsten Endpunkte priorisieren und Updates für die Zeiten mit den geringsten Beeinträchtigungen planen. Dadurch wird sichergestellt, dass die wichtigsten Geräte schnell Updates erhalten, und gleichzeitig werden Unterbrechungen reduziert, sodass die Sicherheit erhalten bleibt, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen.
Echtzeitwarnungen: Wenn eine neue Bedrohung auftritt, müssen IT-Teams dies sofort wissen. Echtzeitwarnungen können potenzielle Probleme erkennen, sobald sie auftreten, und anschließend IT-Teams benachrichtigen, damit diese effizient untersucht und behoben werden können.
Compliance-Berichterstattung: Audits sind entscheidend für Cybersicherheit und IT-Compliance, daher ist es wichtig, darauf vorbereitet zu sein. Eine gute Compliance-Berichterstattung kann Updates automatisch nachverfolgen und überprüfen, ob Endpunkte sicher sind, sodass sich Compliance leichter nachweisen und Audits leichter bestehen lassen.
Plattformübergreifende Unterstützung: Heutzutage nutzen nur sehr wenige Unternehmen nur einen einzigen Gerätetyp oder ein einziges Betriebssystem. Daher ist es entscheidend, eine Lösung mit plattformübergreifender Unterstützung zu finden. Eine gute Patch-Management-Lösung kann auf einer Vielzahl von Geräten funktionieren, sodass keine blinden Flecken oder ungeschützten Endpunkte zurückbleiben.
HIPAA-konformes Patch-Management mit Splashtop AEM unterstützen
Wenn IT-Teams im Gesundheitswesen eine effizientere Möglichkeit benötigen, Endpunkt-Updates zu verwalten, kann Splashtop AEM dabei helfen, einen dokumentierten, wiederholbaren Patch-Management-Prozess zu unterstützen.
Splashtop AEM hilft IT-Teams dabei, Endpunkte zu überwachen, fehlende Updates zu identifizieren, das Patchen von Betriebssystemen und Anwendungen von Drittanbietern zu automatisieren und den Patch-Status über ein zentrales Dashboard einzusehen. Dadurch erhalten Gesundheitsorganisationen eine bessere Transparenz in Bezug auf Endpunktrisiken und der manuelle Aufwand, um Systeme auf dem aktuellen Stand zu halten, wird reduziert.
Mit Splashtop AEM können IT-Teams richtlinienbasiertes Patch-Management, Echtzeitwarnungen, Inventarberichte, CVE-Einblicke und Tools zur Behebung nutzen, um die Priorisierung und Umsetzung von Patches zu unterstützen. Diese Funktionen helfen Teams dabei, Patch-Aktivitäten zu dokumentieren, den Aktualisierungsstatus zu überprüfen und Nachweise vorzuhalten, die die Audit-Bereitschaft unterstützen können.
Splashtop AEM macht ein Unternehmen für sich genommen nicht HIPAA-konform, kann IT-Teams im Gesundheitswesen jedoch dabei unterstützen, die Patch-Management-Workflows zu stärken, die das Risikomanagement gemäß der HIPAA Security Rule unterstützen.
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