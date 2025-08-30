Exklusive Funktionen von Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise bietet IT-Teams die Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Leistung, die erforderlich sind, um Fernzugriff effektiv zu verwalten, Fernsupport bereitzustellen und Remote-Arbeit für ihre Organisation oder Bildungseinrichtung zu ermöglichen.
Zusammen mit dem Hochleistungsmotor, der auch Splashtop Business Access, Splashtop SOS und Splashtop Remote Support antreibt, bietet Ihnen Splashtop Enterprise eine Kombination aus Funktionen und Fähigkeiten, die den Fernzugriff auf die nächste Stufe heben.
Schauen wir uns die exklusiven Vorteile und Fähigkeiten an, die Sie mit Splashtop Enterprise erhalten:
Komplettlösung für Fernzugriff und Fernsupport
Organisationen können Mitarbeitern Fernzugriff auf Arbeitscomputer gewähren und es der IT ermöglichen, Computer und Mobilgeräte aus der Ferne zu unterstützen, und das alles von einer einzigen Plattform aus. Unternehmen haben die Flexibilität, die Anzahl der benötigten Fernzugriffslizenzen für Endbenutzer und Fernsupport für Techniker zu wählen.
Single-Sign-On-Integration
Benutzer können ihr Splashtop-Konto mit ihrer zentralisierten Single Sign-On (SSO) Benutzer-ID und ihrem Passwort authentifizieren. Splashtop verwendet den SAML 2.0-Standard und integriert sich mit allen großen Identitätsanbietern, einschließlich ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin und Shibboleth.
Darüber hinaus kann die IT über das System für domänenübergreifendes Identitätsmanagement (SCIM) automatisch SSO-Konten in Splashtop bereitstellen. Im Rahmen der Bereitstellung können sie auch die Gruppierung der SSO-Konten automatisch konfigurieren. Diese Funktion ist derzeit über Azure AD und Okta verfügbar.
Bessere Verwaltbarkeit
Geplanter Fernzugriff und Verbindungspool
Plane Zeiten ein, zu denen einzelne Benutzer oder Benutzergruppen Zugriff auf bestimmte Computer haben können. Diese Funktion ist besonders nützlich für Bildungseinrichtungen, um Computerlabore an entfernten Standorten zu planen, oder für Organisationen, um die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter zu regeln.
Darüber hinaus können Sie es den Benutzern erleichtern, während ihrer geplanten Zugriffszeit eine Verbindung zu einem verfügbaren Computer herzustellen, indem Sie eine Gruppe von Computern als Verbindungspool definieren. Wenn Benutzer auf „Verbinden“ klicken, werden sie mit einem verfügbaren Computer im Pool verbunden – es ist nicht nötig, nach einem verfügbaren Computer zu suchen.
Granulare Rechte
Stellen Sie rollen- oder benutzerbasierte, granulare Berechtigungen für Aktionen wie Dateitransfer, Ferndruck, Copy-Paste und mehr bereit.
Gesteigerte Produktivität
Übertragung des Mikrofon-Inputs
Benutzer können Eingaben über ihr lokales Mikrofon an den entfernten Windows-Computer als Mikrofoneingang übertragen. Dies ermöglicht es Benutzern, Anrufe über audiovisuelle Tools wie Skype, Teams, Zoom und VoIP zu tätigen und auch Sprachdiktat- oder Aufnahmesoftware über die Remote-Sitzung zu verwenden.
UMLEITUNG VON USB-GERÄTEN
Benutzer können ein USB-Gerät (Smartcard-Leser, Sicherheitsschlüssel, Stylus/HID-Gerät wie Wacom-Tablett oder Drucker) auf dem lokalen Computer auf den Ferncomputer umleiten. Das umgeleitete Gerät funktioniert auf dem Ferncomputer so, als ob es direkt an diesem Computer angeschlossen wäre.