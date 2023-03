Computer-Fernsteuerungssoftware – Steuern Sie Ihren Desktop

Fernsteuerungs-Desktop-Software für Windows und Mac. Hier erfahren Sie, was Sie alles tun können, einschließlich Dateiübertragung, Ferndruck und mehr.

Mit der Splashtop-Fernsteuerungssoftware können Sie von überall auf der Welt die Kontrolle über Ihren Remote-Desktop-Computer übernehmen. Von einem anderen Gerät aus sehen Sie den Bildschirm Ihres Remote-Desktops und können ihn so verwenden, als säßen Sie davor.

Splashtop Computer-Fernbedienungslösungen

Splashtop bietet verschiedene Fernsteuerungstools, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie genau die Lösung erhalten, die sämtliche Funktionen umfasst, die Sie benötigen – und das zum bestmöglichen Preis. Andere Unternehmen, die Computer-Fernsteuerungssoftware anbieten, bündeln alle ihre Funktionen und/oder Lösungen in einem zentralen Produkt, was sich auf sämtlichen Seiten als kostspielig erwiesen hat.

Wenn Sie nach einer Computer-App zur Fernsteuerung suchen, die Ihnen einen einfachen, schnellen und sicheren Fernzugriff auf Ihren Computer ermöglicht, damit Sie aus der Ferne arbeiten oder jede Aufgabe ausführen können, dann ist Splashtop Business Access die beste Lösung für Sie .

Splashtop Business Access ermöglicht Ihnen den ferngesteuerten Computerzugriff auf Ihre Windows- und Mac-Computer von jedem anderen Computer, Tablet oder Smartphone-Gerät. Lesen Sie weiter unten, um herauszufinden, was Sie mit dieser erstklassigen Desktop-Fernsteuerungslösung tun können. Oder legen Sie jetzt kostenlos los (keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um Ihre 14 -tägige kostenlose Testversion zu starten).

Wenn Sie als IT-, MSP-, Support- oder Helpdesk-Experte auf der Suche nach Desktop-basierten Fernsteuerungslösungen für die Fernunterstützung sind, scrollen Sie zum Ende dieser Seite, um sich andere Splashtop-Lösungen anzusehen!

Das können Sie mit der Splashto-Fernsteuerungssoftware tun

Mit Splashtop erhalten Sie eine schnelle und sichere Fernsitzung zu Ihren Computern, und Sie werden in der Lage sein, die volle Kontrolle zu übernehmen dank einiger hilfreicher Funktionen, die in der Software enthalten sind. Hier ist, was Sie mit Splashtop erwarten können:

Fernzugriff auf Ihren Computer von überall aus

Unabhängig davon, wie weit Sie von Ihren Remote-Computern entfernt sind, können Sie mit nur wenigen Klicks sofort auf jeden von ihnen zugreifen. Sie müssen sich nicht merken, mit welchem Netzwerk Ihr Computer verbunden ist, oder die IP-Adresse. Alles, was Sie brauchen, ist die Splashtop Business-App und eine Internetverbindung.

Wenn Sie die Anwendung auf Ihrem Gerät öffnen, sehen Sie eine Liste aller mit Ihrem Konto verbundenen Remote-PCs. Wählen Sie einfach den gewünschten Computer aus und die Remote-Verbindung wird hergestellt!

Steuern Sie Ihren Mac oder Windows-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät aus

Es spielt keine Rolle, ob Sie eine Fernsteuerung-Software für Windows oder für Mac benötigen: Mit Splashtop Business Access verfügen Sie über beides. Außerdem sind Sie damit in der Lage, Ihre Desktop-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät aus per Fernsteuerung zu kontrollieren. Dazu gehören auch Tablets und Mobilgeräte!

Splashtop Business Access ist mehr als eine Anwendung zur Bildschirmfreigabe. Selbst von Ihren Smartphones und Tablets aus können Sie Ihren Computer problemlos fernsteuern. Sie können jede Anwendung oder Datei öffnen und damit interagieren, als ob Sie den Remote-Computer persönlich bedienen würden.

Sie können auch die Chrome-Erweiterung für Splashtop Business verwenden, um von einem Chrome-Webbrowser aus auf Ihre Computer zuzugreifen. Auf diese Weise können Sie Ihre Computer auch von jedem Chromebook-Gerät aus fernsteuern!

Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Remote-Computer auf Windows läuft und Ihr einziges Gerät ein iPhone ist. Splashtop ist vollständig plattformübergreifend, sodass Sie jedes Ihrer Geräte verwenden können – unabhängig davon, auf welchem Betriebssystem es läuft.

Fernverbindung so lange und so oft Sie wollen

Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Fernzugriffs-Software schränkt Splashtop Ihre Remote-Sitzungen in keinerlei Weise ein. Sie können sich so lange und so oft wie gewünscht mit Ihrem Computer verbinden und diesen per Fernzugriff bedienen.

Splashtop gibt Ihnen die Freiheit, auf Ihren Remote-Computer zuzugreifen und ihn zu steuern, als ob Sie ihn immer bei sich hätten. Fühlen Sie sich nie wieder getrennt.

Bleiben Sie produktiv, während Sie remote arbeiten

Die Arbeit aus der Ferne sollte so einfach sein wie die Arbeit im Büro, weshalb Splashtop Business Access mehrere Funktionen bietet, die Ihnen helfen, Ihre täglichen Aufgaben mit Leichtigkeit zu erledigen.

Es ist nicht erforderlich, einen separaten File-Sharing-Dienst zu verwenden. Übertragen Sie einfach Dateien zwischen Ihrem entfernten Computer und dem lokalen Gerät innerhalb von Splashtop. Drucken Sie Dokumente von Ihrem Remote-Computer aus der Ferne aus, betrachten Sie mehrere Monitore gleichzeitig und vieles mehr.

Gehen Sie weiter zur Seite Splashtop Business Access , um die Pakete und Funktionen zu sehen.

Warum Splashtop statt anderen Lösungen wählen?

Die Remote-Desktop-Tools von Apple und Windows können langsam und unzuverlässig sein. Andere Fernsteuerungssoftware-Apps, einschließlich LogMeIn Pro , GoToMyPC , RemotePC und TeamViewer (kommerzieller Plan), können 50 % bis 90 % teurer sein als Splashtop, obwohl sie die gleichen Top-Funktionen haben.

Mit Splashtop können Sie jederzeit unbegrenzten, schnellen Fernzugriff auf Ihre Computer genießen. Sie können es kostenlos ausprobieren und sich selbst überzeugen. Keine Verpflichtung oder Kreditkarte erforderlich, um loszulegen.

Andere Splashtop-Computer-Fernsteuerungs-Apps

Wenn Sie ein MSP oder IT-Profi sind und nach einem Remote-Control-Desktop-Tool für den unbeaufsichtigten Zugriff suchen, um die Computer Ihrer Kunden zu unterstützen, sehen Sie sich Splashtop Remote Support an.

Wenn Sie ein Helpdesk-Beruf sind, der On-Demand-Support für Computer und mobile Geräte leisten muss, sehen Sie sich Splashtop SOS an.