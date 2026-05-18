Computer-Fernsteuerungssoftware – Steuern Sie Ihren Desktop

Fernsteuerungs-Desktop-Software für Windows und Mac. Hier erfahren Sie, was Sie alles tun können, einschließlich Dateiübertragung, Ferndruck und mehr.
Mit der Splashtop-Fernsteuerungssoftware können Sie von überall auf der Welt die Kontrolle über Ihren Remote-Desktop-Computer übernehmen. Von einem anderen Gerät aus sehen Sie den Bildschirm Ihres Remote-Desktops und können ihn so verwenden, als säßen Sie davor.
Splashtop Computer-Fernbedienungslösungen
Splashtop bietet verschiedene Fernsteuerungstools, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie genau die Lösung erhalten, die sämtliche Funktionen umfasst, die Sie benötigen – und das zum bestmöglichen Preis. Andere Unternehmen, die Computer-Fernsteuerungssoftware anbieten, bündeln alle ihre Funktionen und/oder Lösungen in einem zentralen Produkt, was sich auf sämtlichen Seiten als kostspielig erwiesen hat.
Damit gesagt, wenn Sie nach einer Fernsteuerungs-Computer-App suchen, die Ihnen einen einfachen, schnellen und sicheren Fernzugriff auf Ihren Computer ermöglicht, um von überall aus zu arbeiten oder Aufgaben zu erledigen, dann ist die beste Lösung für Sie Splashtop Remote Access.
Splashtop Remote Access erhalten Sie von jedem anderen Computer, Tablet oder Smartphone aus Zugriff auf Ihre Windows und Mac-Computer mit Fernsteuerung. Lesen Sie weiter unten, um zu erfahren, was Sie mit dieser erstklassigen Fernsteuerungs-Desktop-Lösung alles machen können. Oder legen Sie jetzt kostenlos los (keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um Ihren 7-day Kostenlos testen zu starten).
Das können Sie mit der Splashto-Fernsteuerungssoftware tun
Mit Splashtop erhalten Sie eine schnelle und sichere Fernsitzung zu Ihren Computern, und Sie werden in der Lage sein, die volle Kontrolle zu übernehmen dank einiger hilfreicher Funktionen, die in der Software enthalten sind. Hier ist, was Sie mit Splashtop erwarten können:
Fernzugriff auf Ihren Computer von überall aus
Egal, wie weit Sie von Ihren Remote-Computern entfernt sind, Sie können jederzeit mit nur wenigen Klicks auf jeden von ihnen zugreifen. Es ist nicht nötig, sich zu merken, mit welchem Netzwerk Ihr Computer verbunden ist oder die IP-Adresse. Alles, was Sie brauchen, ist die Splashtop Business App und eine Internetverbindung.
Wenn Sie die Anwendung auf Ihrem Gerät öffnen, sehen Sie eine Liste aller mit Ihrem Konto verbundenen Remote-PCs. Wählen Sie einfach den gewünschten Computer aus und die Remote-Verbindung wird hergestellt!
Steuern Sie Ihren Mac oder Windows-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS- oder Android-Gerät aus
Es spielt keine Rolle, ob Sie eine Fernsteuerungssoftware für Windows oder eine Fernsteuerungssoftware für Mac benötigen, mit Splashtop Remote Access können Sie beides tun. Außerdem können Sie Ihre Desktops von jedem anderen Windows, Mac, iOS oder Android Gerät aus fernsteuern. Das gilt auch für Tablets und mobile Geräte!
Splashtop Remote Access ist mehr als eine App zur Bildschirmfreigabe. Sogar von Ihren Smartphones und Tablets aus können Sie Ihren Computer ganz einfach fernsteuern. Sie können jede App oder Datei öffnen und damit interagieren, als ob Sie den Remote-Computer persönlich verwenden würden.
Sie können auch die Chrome-Erweiterung für Splashtop Business verwenden, um von einem Chrome-Webbrowser aus auf Ihre Computer zuzugreifen. Auf diese Weise können Sie Ihre Computer auch von jedem Chromebook-Gerät aus fernsteuern!
Und es spielt keine Rolle, ob Ihr Remote-Computer auf Windows läuft und Ihr einziges verfügbares Gerät ein iPhone ist. Splashtop ist vollständig plattformübergreifend, sodass Sie jedes Ihrer Geräte verwenden können, unabhängig davon, auf welchen Betriebssystemen sie laufen.
Fernverbindung so lange und so oft Sie wollen
Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Fernzugriffs-Software schränkt Splashtop Ihre Remote-Sitzungen in keinerlei Weise ein. Sie können sich so lange und so oft wie gewünscht mit Ihrem Computer verbinden und diesen per Fernzugriff bedienen.
Splashtop gibt Ihnen die Freiheit, auf Ihren Remote-Computer zuzugreifen und ihn zu steuern, als ob Sie ihn immer bei sich hätten. Fühlen Sie sich nie wieder getrennt.
Bleiben Sie produktiv, während Sie remote arbeiten
Die Arbeit aus der Ferne sollte so einfach sein wie die Arbeit im Büro, weshalb Splashtop Remote Access mehrere Funktionen bietet, die Ihnen helfen, Ihre täglichen Aufgaben mit Leichtigkeit zu erledigen.
Es ist nicht erforderlich, einen separaten File-Sharing-Dienst zu verwenden. Übertragen Sie einfach Dateien zwischen Ihrem entfernten Computer und dem lokalen Gerät innerhalb von Splashtop. Drucken Sie Dokumente von Ihrem Remote-Computer aus der Ferne aus, betrachten Sie mehrere Monitore gleichzeitig und vieles mehr.
Warum Splashtop statt anderen Lösungen wählen?
Die Remote-Desktop-Tools von Apple und Windows können langsam und unzuverlässig sein. Andere Fernsteuerungssoftware-Apps, einschließlich LogMeIn Pro , GoToMyPC , RemotePC und TeamViewer (kommerzieller Plan), können 50 % bis 90 % teurer sein als Splashtop, obwohl sie die gleichen Top-Funktionen haben.
Mit Splashtop können Sie jederzeit unbegrenzten, schnellen Fernzugriff auf Ihre Computer genießen. Sie können es kostenlos ausprobieren und sich selbst überzeugen. Keine Verpflichtung oder Kreditkarte erforderlich, um loszulegen.