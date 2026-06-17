Die beste Software für Telearbeit für unterwegs

Wenn Sie unterwegs arbeiten, muss Ihre Remote-Arbeitssoftware auf all Ihren Geräten zugänglich sein, um Sie verbunden zu halten. Hier sind die besten Tools für Remote-Mitarbeiter.
Mehr von uns als je zuvor arbeiten von unterwegs. Wir arbeiten jetzt die ganze Zeit oder einen Teil der Zeit von einem anderen Ort als unserem Büro aus. Aber ohne die richtige Fernarbeitssoftware kann die Arbeit außerhalb des Büros frustrierend und unproduktiv sein.
Zum Glück macht escloud basierte Software jetzt einfacher denn je, in Verbindung zu bleiben. Neue Optionen für Projektmanagement, Kommunikation und Zusammenarbeit wurden von Grund auf als Software für Telearbeit konzipiert.
Mit diesen Anwendungen spielt es keine Rolle, ob Ihr gesamtes Team im selben Büro oder weltweit verstreut ist. Projekte können mit flexibler Software von Trello, Basecamp oder Monday verwaltet werden. Für die Kommunikation können Videoanwendungen von Zoom, Skype und Slack Teams von überall zusammenbringen. Zusammenarbeit erfordert nicht mehr, dass alle im selben Netzwerk verbunden sind. Dropbox, Google Drive und Microsoft Teams ermöglichen Dateispeicherung, -freigabe und -zusammenarbeit in der Cloud.
Aber manchmal müssen Sie einfach im Büro sein. Tatsächlich müssen Sie manchmal einfach vor Ihrem Bürocomputer sein. Selbst mit dem Wechsel zur Cloud gibt es immer noch einige Programme und Prozesse, die am besten funktionieren, wenn Sie direkt vor Ihrem Arbeitscomputer sind.
Proprietäre Software, Netzwerkressourcen und Hardware-intensive Arbeit können dazu führen, dass Sie Ihren Arbeitscomputer wirklich lieber benutzen würden. Mit Splashtop können Sie das.
Warum Splashtop die beste Software für Telearbeit ist
Splashtop ist die beste Remote-Work-Software für das Arbeiten unterwegs. Egal wo Sie sind, egal welches Gerät Sie bei sich haben, solange Sie Internetzugang haben, können Sie aus der Ferne auf Ihren Bürocomputer zugreifen, die Kontrolle übernehmen und Ihre Arbeit erledigen.
Splashtop ermöglicht Ihnen den Fernzugriff auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer von einem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus. Sobald Sie in einer Fernsitzung sind, werden Sie sich fühlen, als säßen Sie vor Ihrem Arbeitscomputer, auch wenn Sie ihn von einem Tablet oder Mobilgerät aus fernsteuern.
Der Vorteil davon ist, dass Sie auf alle Ressourcen zugreifen können, die sich auf Ihrem Arbeitscomputer befinden, selbst wenn Sie sich außerhalb des Büros befinden. Sie können sich remote einloggen, um jede Anwendung auszuführen, wie zum Beispiel Videobearbeitungssoftware. Sie können auf jede Datei zugreifen und diese bearbeiten, die auf Ihrem Arbeitscomputer gespeichert ist. Sie können von unterwegs arbeiten, als wären Sie an Ihrem Schreibtisch.
Ganz zu schweigen davon, dass Splashtop über eine globale Serverinfrastruktur verfügt, die blitzschnelle Verbindungen gewährleistet, sodass Sie Ihre Arbeit mühelos erledigen können. Und 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Geräteauthentifizierung und andere Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass Ihre Daten sicher sind. Für Unternehmen, die Compliance und Datenschutz priorisieren, ist Splashtop eine sichere Software für Remote-Arbeit, die für moderne Teams entwickelt wurde.
Probieren Sie es selbst kostenlos aus. Starten Sie einen kostenlosen Test von Splashtop Remote Access und sehen Sie, was 200k+ Unternehmen und über 30 Millionen Nutzer bereits entdeckt haben.