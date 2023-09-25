Splashtop erhält A+ Rating vom Better Business Bureau

Splashtop wurde kürzlich vom Better Business Bureau akkreditiert und erhielt ein A+ Rating.
Splashtop, der führende Anbieter von Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen, ist vom Better Business Bureau (BBB) akkreditiert worden. Splashtop erhielt die Akkreditierung und ein A+-Rating vom BBB, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 Service-Excellence oberste Priorität hat.
Nur Unternehmen, die die hohen Standards der BBB erfüllen und ihren Verhaltenskodex befolgen, können ein BBB-akkreditiertes Unternehmen werden. Der Kodex umfasst Richtlinien wie ehrliche Werbung, wahrheitsgemäße Darstellung von Produkten/Dienstleistungen, Transparenz, Einhaltung von Versprechen, Reaktionsfähigkeit, Schutz der Privatsphäre und Verkörperung von Integrität. Der Verhaltenskodex soll Unternehmen dabei helfen, wie sie mit ihren Kunden umgehen.
Zusätzlich zur Akkreditierung nach einem gründlichen Überprüfungsverfahren erhielt Splashtop auch eine Bewertung von A+ durch das BBB (die höchste vergebene Bewertung). Das BBB vergibt Ratings darüber, wie Unternehmen mit Kunden interagieren.
Eines der Kernprinzipien von Splashtop ist Service Excellence. Mit Support-, Vertriebs- und Kundenerfolgsteams in Kalifornien, Japan, Taiwan und China ist Splashtop für seine Kunden leicht zugänglich. Splashtop arbeitet hart daran, auf Kundenfragen und -probleme schnell, hilfreich und freundlich zu reagieren. Tatsächlich sind viele von anderen Remote-Desktop-Produkten zu Splashtop gewechselt, teilweise aufgrund des überlegenen Kundendienstes von Splashtop.
Die BBB-Akkreditierung und die Bewertung A+ veranschaulichen das Engagement von Splashtop für exzellenten Service. Das Splashtop-Team wird sich weiterhin darauf konzentrieren, seinen Kunden das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten. Splashtop-Remote-Desktop-Lösungen werden von Zehntausenden von Unternehmen und mehr als 20 Millionen Benutzern für mehr als 500 Millionen Sitzungen verwendet, Tendenz steigend.
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Splashtop Business Access: für Geschäftsleute und kleine Teams, die Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer wünschen.
Splashtop Remote Support: Für MSPs und IT-Teams, die einen unbeaufsichtigten Fernzugriff auf die Computer ihrer Benutzer benötigen, um Fernunterstützung zu leisten.
Splashtop SOS: für IT-, Support- und Helpdesk-Teams, die eine beaufsichtigte, schnelle Supportlösung benötigen, um On-Demand Fernsupport für die Geräte ihrer Benutzer zu leisten.
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