Acronis-Benutzer: Ermöglichen Sie Ihren Kunden das Arbeiten von jedem Ort aus mit sicherem Fernzugriff und Fernunterstützung

Acronis-Anwender können die Splashtop-Integration nutzen, um sicherzustellen, dass ihre Kunden sicher und produktiv arbeiten können – sei es von zu Hause oder von anderen Standorten aus.
In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass immer mehr Unternehmen weltweit ihren Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen. Statistiken zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Unternehmen zur Telearbeit übergegangen ist und dieser Trend in absehbarer Zukunft anhalten wird.
Eine PwC-Umfrage ergab, dass 72 % der Unternehmen eine Form der permanenten Fernarbeit für die Zukunft planen. Splashtop und Acronis sind in einer einzigartigen Position, MSPs dabei zu helfen, ihren Kunden Produktivität und Sicherheit zu bieten – egal von wo aus sie arbeiten.
Acronis Cyber Protect Cloud und Splashtop: Gemeinsam besser
Mit dem gemeinsamen Angebot von Acronis Cyber Protect Cloud und Splashtop können Acronis-Partner wie Sie die Vorteile einer einzigen Plattform nutzen, um Remote-Desktop-Sitzungen für ihre verwalteten Workloads zu initiieren. Beheben Sie Vorfälle, bieten Sie zuverlässigen Support und steigern Sie die Effizienz, indem Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen – alles über die Acronis Cyber Protect Cloud-Konsole.
Durch die Acronis-Integration mit Splashtop können Sie:
Ihre Serviceanfragen schneller ausführen
SLAs übertreffen
Die allgemeine Kundenzufriedenheit erhöhen
Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Kunden mit einer erstklassigen Cyberschutzlösung geschützt sind. Acronis ist die einzige Single-Agent-Lösung, die Cybersicherheit, Datenschutz und Management nativ integriert, um Daten, Endpunkte und Systeme zu schützen – jetzt mit einfachem Zugriff im Falle eines Vorfalls.
Mit Splashtop Enterprise sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden von überall aus sicher und produktiv arbeiten können
Ganz gleich, ob Ihre Kunden von zu Hause aus, im Büro oder unterwegs arbeiten – von Ihnen und Ihrem Team wird erwartet, dass sie den gleichen Support bieten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Computer Ihrer Kunden nicht nur aus der Ferne verwalten, sondern ihnen auch gleichzeitig einen Fernzugriff ermöglichen. Mit Splashtop Enterprise können Sie dies und noch viel mehr tun. Und als Acronis-Anwender können Sie Ihren Kunden ganz einfach den Fernzugriff ermöglichen.
So können Sie loslegen:
Installieren Sie die Splashtop Business-App auf dem Gerät, auf dem die Acronis Cyber Protect Cloud-Konsole läuft.
Aktivieren Sie die Integration mit einem einzigen Klick. Suchen Sie in der Acronis Cyber Protect Cloud-Konsole im Abschnitt „Integrationen“ nach Splashtop. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktivieren“ und schon können Sie Ihren Kunden sicheren Fernsupport bieten.
Starten Sie eine Remote-Desktop-Sitzung auf einem verwalteten Gerät. Starten Sie den sofortigen Zugriff auf all Ihre verwalteten Workloads mit einem Klick. Klicken Sie einfach auf das Gerät und suchen Sie Splashtop in der Liste der Fernzugriffstools.
Nutzen Sie die nativen Splashtop-Funktionen während der Remote-Sitzung. Profitieren Sie von den leistungsstarken Funktionen von Splashtop, einschließlich Dateiübertragung, Remote-Reboot, Freigabe des Techniker-Desktops, Chat und mehr.
Die Integration funktioniert mit Splashtop Business Access, SOS+10, SOS Unlimited, Splashtop Remote Support und Splashtop Enterprise. Detaillierte Anweisungen sind auf dem Acronis Solutions-Portal verfügbar.
Die Integration von Acronis in die leistungsstarke Fernzugriffslösung von Splashtop wurde entwickelt, um Ihre Fernsteuerungsfähigkeiten zu stärken und Ihnen gleichzeitig eine unübertroffene Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung zu bieten. Mit dieser Integration können MSPs wie Sie sicherstellen, dass ihre Kunden produktiv und sicher bleiben – egal ob sie von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten.
Über Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise ist eine Enterprise-Class-Lösung für Fernzugriff und Fernsupport. Nutzen Sie den unbeaufsichtigten, jederzeitigen Computerzugriff, damit Mitarbeiter und Studenten von zu Hause aus arbeiten können, oder die IT-Abteilung, um Computer zu verwalten und Support zu leisten.
Splashtop Enterprise umfasst außerdem On-Demand-Tools für schnellen Support für Windows-, Mac-, Linux- und Android-Geräte sowie Echtzeit-Fernüberwachung von iOS-Bildschirmen, SSO/SAML-Integration und Remote-Computer-Management-Funktionen.
Splashtop bietet Acronis-Anwendern eine kostenlose 3-monatige Testversion von Splashtop Enterprise an. Besuchen Sie die Splashtop Enterprise-Seite, um mehr zu erfahren.