5 Gründe für einen Beta-Test von Splashtop Connector (Sicherheit ist Nr. 1)

Splashtop Connector ist eine neue Funktion, die den Fernzugriff auf Computer ermöglicht, die normalerweise nur im LAN zugänglich sind. Mit der neuen Funktion können Benutzer direkt aus der Splashtop Business-App heraus eine Verbindung zu Computern herstellen, die das RDP-Protokoll unterstützen, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriffs-Agent zu installieren.
Was ist RDP?
RDP ist ein proprietäres Protokoll, das von Microsoft entwickelt wurde und es Benutzern ermöglicht, sich mit Computern, Servern, virtuellen Windows-Desktops oder Apps usw. zu verbinden, ohne dass zusätzliche Remote-Zugriffssoftware auf dem Hostcomputer erforderlich ist. RDP funktioniert jedoch nur, wenn eine Verbindung über dasselbe lokale Netzwerk hergestellt wird, weshalb viele Benutzer zuerst eine VPN-Verbindung herstellen müssen, wenn sie nicht vor Ort sind. Andere Benutzer können einen Daisy-Chain-Ansatz verwenden, um auf Geräte in einer separaten Sicherheitszone zuzugreifen und diese zu verwalten, indem sie sich zunächst mit einem Fernzugriffstool eines Drittanbieters mit einem Computer im Netzwerk verbinden und dann von diesem Computer aus RDP-Sitzungen starten.
RDP ermöglicht einige sehr praktische Funktionen wie das Arbeiten aus der Ferne und die Unterstützung durch einen IT-Experten aus der Ferne. Doch obwohl diese Technologie mittlerweile weltweit von Millionen Menschen genutzt wird, gibt es wachsende Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit – insbesondere als Angriffsvektor für Ransomware.
Offene Protokolle wie RDP wurden einfach nicht für die heutigen Anforderungen an die Fernarbeit oder die gestiegenen Sicherheitsbedenken und -anforderungen entwickelt.Darüber hinaus stellen BYOD-Geräte von Mitarbeitern, die mit dem Unternehmens-VPN verbunden sind, zusätzliche Sicherheitsrisiken dar und bergen die Gefahr, dass sich Malware verbreitet.
Gründe, Splashtop Connector auszuprobieren
Fernzugriffs- und Support-Software wurde entwickelt, um hohen Datenverkehr zu bewältigen, und bietet vollständigen Zugriff auf die Dateien und Anwendungen von Remote-Computern, unabhängig von der Netzwerkumgebung. Ihre präzise abgestufte Berechtigungskontrolle und die Verwendung von Standard-Webkommunikationsports machen sie sicherer und geeigneter als VPN und RDP für eine entfernte oder hybride Arbeitsumgebung.
Hier sind 5 Gründe, Splashtop Connector zu verwenden:
Sicherheit
RDP-Verbindungen über Splashtop Connector verwenden eine End-to-End-Verschlüsselung und TLS/AES-256 über das Internet.
Keine Notwendigkeit für ein VPN
Benutzer benötigen keine VPN-Verbindung und müssen nicht mit demselben Netzwerk verbunden sein, um über RDP auf einen Computer zuzugreifen.
Verbesserter Remote-Support
IT-Administratoren können für Computer in internen Netzwerken Fernsupport leisten, die möglicherweise keinen Internetzugang haben oder die Installation von Software für den Fernzugriff von Drittanbietern nicht zulassen.
Gleichzeitige Benutzer
Mehrere gleichzeitig arbeitende Benutzer können sich mit demselben Server verbinden und ihre eigenen individuellen virtuellen Desktop-Sitzungen abhalten (über RDS/Terminalserver). Dies ist mit den meisten Softwarelösungen für den Fernzugriff oder dem Standardprodukt von Splashtop nicht möglich.
Unterstützt Remoteanwendungen
Benutzer können ein bestimmtes Programm aus der Ferne ausführen, anstatt sich mit einem vollständigen virtuellen Desktop zu verbinden, wodurch die App-Nutzung nahtloser wird.
So nutzen Sie Splashtop Connector
Splashtop Connector ist im Splashtop Enterprise--Paket verfügbar, einer Komplettlösung für Fernzugriff und Fernsupport mit flexiblen Lizenzierungsoptionen. Starten Sie jetzt eine kostenlose Testversion von Splashtop Enterprise, um die Vorteile von Splashtop Connector selbst zu erleben.