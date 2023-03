5 Gründe, warum Splashtop besser ist als BeyondTrust Appliance

Erfahren Sie, warum Splashtop eine preisgünstigere Tele-Assistenz-Lösung als BeyondTrust Appliance ist und Ihrem IT-Team mehr Flexibilität und Skalierbarkeit bietet.

IT-Teams müssen Einiges bedenken, wenn es darum geht, die richtige Fernzugriffssoftware für ihr Unternehmen auszuwählen. Von den Gesamtkosten bis hin zu Lizenzierungs- und Bereitstellungsoptionen – es kann schwierig sein, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Vor allem, wenn Sie einige der am besten bewerteten Lösungen auf dem Markt vergleichen.

Bei Splashtop möchten wir Ihnen jeden Aspekt so einfach wie möglich gestalten.Daher gehen wir im Detail auf die fünf wichtigsten Gründe für den Wechsel von BeyondTrust Appliance auf Splashtop Enterprise ein.

BeyondTrust ist eines der besten Tools für die IT-Fernunterstützung. Aber wenn es darauf ankommt, erhalten IT-Teams mit Splashtop Enterprise weitaus mehr und zu einem besseren Preis als BeyondTrust Appliance. Sehen wir es uns näher an.

1. Splashtop bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu BeyondTrust Appliance

Splashtop bietet die Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit, die IT-Teams und Endbenutzer benötigen, und zu einem besseren Preis als BeyondTrust.

BeyondTrust Appliance (früher bekannt als Bomgar Appliance) bietet privilegierten Fernzugriff über eine zentrale Plattform für das Sitzungsmanagement und die Zugriffskontrolle. Ihre Bereitstellung vor Ort zielt zwar darauf ab, wichtige Daten hinter der Firewall Ihres Unternehmens zu halten, bietet jedoch nicht viel Raum für Flexibilität oder Skalierung.

Splashtop Enterprise ist ein All-in-One-Tool, das sowohl Fernzugriff als auch Fernunterstützung mit flexiblen Preisen beinhaltet. Enterprise ist eine einfache, benutzerfreundliche Lösung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, automatischen Upgrades und intuitiven Funktionen wie:

SSO-Integration

Service Desk

Splashtop Connector (Sprungpunkt)

Teilen der Kamera mit AR-Annotation

So bietet Splashtop Enterprise Ihnen mehr Wert, ohne Ihr IT-Budget zu belasten

Keine jährlichen Wartungsgebühren: Splashtop bietet alles, was oben aufgeführt ist, zu geringeren Kosten als BeyondTrust an, ohne Wartungsgebühren zu erheben. Die anfängliche Gebühr für die unbefristete Lizenz von BeyondTrust ist teuer, aber dies sind nicht Ihre einzigen Kosten. Ihre jährlichen Wartungsgebühren summieren sich. Mit Splashtop ist all das in Ihrer jährlichen Abonnementgebühr enthalten. Ohne Kleingedrucktes.

Die unbefristete Lizenzierung von BeyondTrust bedeutet, dass sie Wartungsgebühren erheben müssen, um den Benutzern die notwendigen Verbesserungen bereitzustellen. Anhand der abonnementbasierten Lizenzierung können wir alle Fehler oder neuen Funktionen automatisch aktualisieren. Somit erhalten Sie immer die beste Version von Splashtop – und zwar sofort.

Breite Geräteunterstützung: Splashtop-Produkte sind so konzipiert, dass Sie von jedem Gerät aus standortentfernt auf physische und virtuelle Umgebungen zugreifen können. Deshalb sind unsere Produkte mit Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Chrome kompatibel. Wir liefern zuverlässige, konsistente Leistung auf allen Geräten.

Robuste Sicherheit und Compliance: Splashtop Enterprise bietet branchenführende Sicherheit mit Funktionen wie SSO, 2FA, gruppenbasiertem Management, Verschlüsselung nach Industriestandard und granularer Steuerung. Mit Enterprise haben Sie sogar die Möglichkeit, Bitdefender Antivirus für die Endpunktsicherheit bereitzustellen und zu verwalten.

Die von Splashtop bereitgestellten Standardsicherheitsfunktionen können Ihrem IT-Team helfen, seine Anstrengungen zu maximieren und gleichzeitig eine starke Cybersicherheit aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus unterstützt Splashtop SOC 2, DSGVO und weitere Cmpliance-Standards der Branche.

Einfache Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung in jeder Umgebung: Darüber hinaus lässt sich Splashtop ohne Schulung einfach bereitstellen, verwalten, skalieren und verwenden. Mit Optionen vor Ort und in der Cloud lässt sich Splashtop leicht an Ihre Umgebung anpassen.

Wenn Sie konsistente, leistungsstarke Remote-Verbindungen und überlegene Benutzerfreundlichkeit suchen, ist Splashtop Enterprise die richtige Software für Sie.

2. Abonnementbasierte vs. unbefristete Lizenzierung

In der Welt der Fernzugriffssoftware ist sowohl für Abonnements als auch für unbefristete Lizenzen Platz. Das traditionellere Modell ist die unbefristete Lizenzierung, bei der Sie eine einzelne Lizenz ohne Ablaufdatum erwerben. Es funktioniert hervorragend, wenn Sie ein Produkt kaufen, das keine häufigen Updates oder zusätzlichen Funktionen benötigt.

Das immer beliebtere Modell (insbesondere für cloudbasierte Lösungen) ist die abonnementbasierte Lizenzierung. Bei der abonnementbasierten Lizenzierung erwerben Benutzer das Recht, die Software für einen festgelegten Abrechnungszeitraum zu verwenden. Sie werden normalerweise entweder monatlich oder jährlich abgerechnet.

Ob Sie sich für ein Abonnement oder eine unbefristete Lizenzierung entscheiden sollten, hängt weitgehend von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab. Die Pandemie hat IT-Teams jedoch gelehrt, dass es unerlässlich ist über eine Lösung zu verfügen, die flexibel genug ist, um sofort skaliert werden zu können. Abonnementsoftware bietet diese Flexibilität, die unbefristete Lizenzierung nicht.

Bei Splashtop möchten wir unseren Nutzern den größtmöglichen Nutzen bieten. Daher bieten wir ein Jahresabonnement an, das insgesamt weniger kostet als die unbefristete Lizenzierung von BeyondTrust und gleichzeitig mehr Flexibilität bietet.

„Nachdem wir Splashtop verwendet und gesehen hatten, wie vorteilhaft es war, entschieden wir uns, von BeyondTrust zu wechseln. Wir haben mehrere tausend Dollar gespart.“ Steve Burdick, System Admin/President, Galveston Computer Solutions LLC

3. Cloud- und Bereitstellung vor Ort

Die Bereitstellung vor Ort ist eine großartige Option für Unternehmen, die unabhängig arbeiten und Fernzugriffssoftware auf ihren eigenen Servern hosten müssen. Sie eignet sich auch für Unternehmen, die eine individuelle Sicherheitsrichtlinie haben und Daten benötigen, um im Unternehmensnetzwerk zu bleiben.

Der Nachteil: Die Verwaltung einer internen Infrastruktur ist oft schwierig, zeitaufwändig und teuer. Dies macht eine schnelle Skalierung nahezu unmöglich.

Mit dem Anstieg der Fern- und Hybridarbeit haben viele Unternehmen für mehr Flexibilität auf cloudbasierten Fernzugriff umgestellt. Mit einer Cloud-Lösung muss die interne Infrastruktur nicht verwaltet werden. Sie ermöglicht Unternehmen eine schnelle Skalierung als Reaktion auf die Nachfrage.

Während wir den cloudbasierten Fernzugriff loben, wissen wir, dass einige Unternehmen von ihrem IT-Team eine Lösung selbst hosten und selbst verwalten müssen. Aus diesem Grund bietet Splashtop auch die Bereitstellung vor Ort an.

4. Erstklassiger Kundenservice

Splashtop ist in erster Linie ein kundenorientiertes Produkt. Wir machen es Ihnen nicht nur einfach, mit uns in Kontakt zu treten, sondern wir reagieren auch schnell auf Ihre Anfrage. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist nicht nur ein Messpunkt, sie ist ein zentraler Wert. Wir machen es Ihnen sogar leicht , Ihr Abonnement zu ändern oder zu kündigen. Wenn wir sagen, dass erstklassiger Kundenservice sowohl vor als auch nach dem Verkauf unsere Mission ist, meinen wir das ernst.

Splashtop ist der Konkurrenz in Bezug auf Kundenzufriedenheit immer einen Schritt voraus und wurde mit den renommierten Preisen bezüglich Kundenzufriedenheit von G2, TrustRadius und anderen ausgezeichnet. Während unsere Wettbewerber für niedrige Antwortquoten bekannt sind, haben wir einen schnellen und effizienten Kundensupport zu einem unserer Hauptziele gemacht. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens stellt Splashtop sicher, dass Sie mit sofortigem globalem Support direkt mit einem Experten sprechen können.

„Der hohe Preis von BeyondTrust und ihre mangelnde Reaktionsfähigkeit bei benötigten Angeboten oder Verlängerungen waren schrecklich.“ — Steve Burdick, System Admin/President von Galveston Computer Solutions LLC

5. Konzipiert für IT-Support und Endbenutzer-Fernzugriff

Die BeyondTrust Appliance wurde in erster Linie für IT-Supportfunktionen entwickelt, mit Funktionen wie privilegierten Zugriffskontrollen und vereinfachtem Audit und Compliance

Splashtop Enterprise hingegen ist sowohl für den IT-Support als auch für den Fernzugriff durch Endbenutzer konzipiert:

IT-Support – Enterprise erleichtert die Massenbereitstellung, Aktualisierung und Skalierung mit Supportfunktionen wie beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Steuerung sowie Integration in Ticket- und PSA-Systeme. Alles zu einem niedrigeren Preis als BeyondTrust Appliance.

Endbenutzerzugriff – Enterprise bietet Endbenutzern außerdem HD-Qualität, schnelle Verbindungen in Echtzeit sowie mehrere gleichzeitige Sitzungen. Mit Fernzugriffsfunktionen wie USB-Geräteumleitung, Remote-Druck, Unterstützung mehrerer Monitore und Sitzungsaufzeichnung werden Ihre Endbenutzer die Fernzugriffsfunktionen von Splashtop lieben.

Zusätzlich zu unseren Standardfunktionen bietet Enterprise auch eine RDP-Verbindung über Splashtop Connector und Kamerafreigabe mit AR-Funktionen über Splashtop AR.

Fazit: Profitieren Sie von einem preisgünstigeren Produkt mit mehr Flexibilität, indem Sie auf Splashtop Enterprise umsteigen

BeyondTrust Appliance ist ein solides Tool für IT-Teams. Wenn Sie jedoch an einer flexibleren Option zu einem besseren Preis interessiert sind, dann ist Splashtop Enterprise die ideale Lösung für Sie. Genießen Sie ein All-in-One-Tool, das nicht nur für den IT-Support konzipiert ist, sondern Ihnen auch Fernzugriffsfunktionen wie USB-Geräteumleitung und Multimonitor-Unterstützung bietet. Mit Splashtop Enterprise erhalten Sie all dies und noch mehr, während Sie die Sicherheit und Compliance nach Industriestandard aufrechterhalten.

Wir machen es einfach, unsere Lösung vor dem Kauf mit einer kostenlosen Testversion zu testen, damit Sie Splashtop erleben können, bevor Sie sich für einen Wechsel entscheiden. Wann immer Sie bereit sind, den Schritt zu wagen, ist Splashtop einfach zu implementieren, sodass der Wechsel von BeyondTrust mühelos ist.