OSZ IMT – Remote Access to Lab Computers with Splashtop

OSZ IMT –使用Splashtop遠端存取實驗室電腦
由於更好的客戶服務體驗，OSZ IMT 選擇 Splashtop
摘要
當OSZ IMT校園因COVID-19而關閉時，學生和教師無法實際訪問學校的實驗室電腦。高性能實驗室電腦託管了學生用於教育所需的軟體應用程式。如果無法使用實驗室電腦，學生將無法繼續他們的課程。
借 助適用於遠端實驗室的 Splashtop，學生能夠從自己的設備遠端存取和控制實驗室電腦，從而使 OSZ IMT 能夠為學生和教師提供遠端學習時所需的計算資源。
挑戰：COVID-19阻止學生訪問實驗室電腦
許多在OSZ IMT上課程的學生都依靠學校校園內的實驗室電腦來完成他們的課程。 OSZ IMT教會學生掌握AutoCAD，Revit和Inventor等軟體應用程式，以為他們的職業生涯做好最佳準備。
但是，當COVID-19關閉校園時，學生無法親自親自訪問實驗室電腦
OSZ IMT II部門負責人Stefan Babst說：“我們是一所IT學校，為技術設計師提供雙重培訓。由於COVID-19，學生和老師都被禁止進入我們的學校。同時，我們教給學生的應用程式只能在高性能電腦上運行。這些軟體應用程式用於創建3D結構和建築物，這需要我們的學生和老師在家中沒有的功能強大的電腦。”
這意味著學生和教師無法訪問他們所需的軟體程序。他們訪問軟體的唯一方法是通過位於校園內的實驗室電腦。
Babst和OSZ IMT的其他團隊需要找到一種解決方案，使學生和教師可以在家中使用實驗室電腦。
解決方案：使用Splashtop遠端存取實驗室電腦
在尋找解決方案時，Babst最終找到了Splashtop遠端桌面軟體。
Splashtop是教育的理想解決方案，它使學生和教師可以從任何電腦，平板電腦或移動�設備（包括Chromebook）遠端控制實驗室電腦。當最終用戶遠端存取實驗室電腦時，他們可以控制它，打開任何文件並運行任何程序，就好像他們實際上坐在它前面一樣。
Splashtop 是一個很好的解決方案，因為它允許學校利用其現有的 IT 基礎架構（無需投資新硬件），同時為學生提供了一種從家中訪問學校提供的計算資源的方法。
Splashtop為OSZ IMT提供了克服學生和老師所面臨挑戰的解決方案。 OSZ IMT能夠快速過渡到遠端學習並繼續上課，而學生和教師則可以從家里遠端存取學校實驗室的電腦。
結果： OSZ IMT 印象深刻 Splashtop
Splashtop憑藉其出色的客戶服務，預定的遠端存取功能，低廉的價格和可靠性而在Babst中脫穎而出。
甚至在 OSZ IMT 購買 Splashtop 之前，巴布斯特很高興看到他從 Splashtop 體驗到的客戶服務水平。
Babst 說：「在評估期間... 我們建議在 Splashtop 管理控制台中進行改進，以便更好地編程發布時間，」Splashtop 團隊很快實施了我們的建議。 Splashtop 對我們的要求非常反應。」
Babst 還對計 劃的遠端存取 功能留下了深刻的印象，該功能使 IT 管理員能夠為學生組在預定的時間段訪問實驗室電腦設置時間表。
“（在Splashtop之前，我們嘗試了其他軟體產品，但是，我們發現訪問實驗室並不是最佳的選擇，” Babst說，“我們通常有90分鐘的課程。 90分鐘後，班級發生變化。 90分鐘後快速關閉電源並重新安排時間與其他類型的軟體配合不佳。”
借助Splashtop中的預定遠端存取功能，OSZ IMT可以輕鬆地設置時間表，從而僅允許18至30名特定的學生組在上課時間內遠端存取某個實驗室中的電腦。
Babst提到的其他亮點還包括Splashtop與其他遠端存取產品相比的低價��格，以及Splashtop的可靠性，儘管學生正在遠端存取這些資源密集型應用程式。總體而言，Babst對選擇Splashtop的決定感到滿意。
—
Splashtop 為學校，地區和大學提供高性能和高度安全的遠端存取解決方案。 立即開始免費試用，親自了解為您的學生和教職員提供校內電腦的存取權限有多麼容易。 或了解有關 Splashtop 的更多信息，用於遠端實驗室
細節
關於 OSZ IMT
柏林Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik（OSZ IMT）為學生提供有關IT硬件，軟體開發，網絡，電子和醫療設備工程的各種職業課程。學校由3,000名學生和160名老師組成。
OSZ IMT在其教室和實驗室為學生和教職員工提供高質量的技術設備，其中包括1,000多台高性能電腦。這些電腦至關重要，因為它們使學生能夠學習如何使用其領域所需的軟體應用程式。
關於Splashtop遠端存取軟體
從任何其他Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置存取Windows，Mac和Linux電腦。
以高品質影音快速連接 (4k 串流) 輕鬆地遠端控制電腦。
獲得在遠端工作時保持高效所需的主要功能，包括拖放檔案傳輸，遠端列印，遠端喚醒，遠端重啟，聊天等。
只要選擇 Splashtop，而非其他較貴的遠端存取產品，就能省下高達 80% 以上費用。
使用遠端存取排程功能可以安排開放的實驗時間和專門的實驗課程，讓不同的學生群體可以在課程排程時間遠端存取電腦實驗室。
詳細了解用於遠端實驗室的Splashtop或免費試用。
客戶經驗分享
在評估過程中，[Splashtop 團隊] 來得正是時候。我們的支援請求和資料保護問題都得到了快速解決……Splashtop 對我們的請求反應非常積極。
Stefan Babst - OSZ IMT 第二部門負責人