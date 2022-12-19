我的IT Indy使客戶能夠通過遠端存取在家工作

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MSP managed service provider using Splashtop to enable work from home computer access to clients

My IT Indy 讓客戶能夠透過遠端存取技術居家辦公

託管服務供應商 (MSP) 如何在疫情期間協助小型企業實現靈活韌性

摘要

My IT Indy總裁 Ryan Grimes 解釋了在 COVID19 危機期間，他的公司如何使用Splashtop Remote Access使印第安納州的小型企業能夠繼續在家中安全地運作。

Splashtop Remote Access 是一種遠端桌面存取工具，使用戶可以隨時隨地存取他們的電腦。由於採用 Splashtop，My IT Indy 的遠端存取功能部署快速、簡單且成本低。

Ryan 表示：「COVID 在印第安納州的社區內傳播開來時，多數有能力實行居家辦公的企業便採行了相關措施。」然而，他又進一步闡述：「當時，其他不少企業也有改採遠距模式的潛力，只是不曉得如何付諸行動。」

My IT Indy 如何透過 Splashtop 遠端存取解決方案提供印第安納州的小型公司幫助

在將遠端功能擴展到客戶端之前，My IT Indy評估了幾種產品，這些產品可以使他們設置客戶端以在家中工作。

據 My IT Indy 稱， Splashtop Remote Access滿足了他們的所有需求。Ryan 表示：「通過我們的 RMM 實用程序進行部署，以取代已安裝的版本非常容易，而且它並不是超級昂貴。」

My IT Indy 展開了試行計畫，請客戶使用 Splashtop，沒想到客戶都立刻為之著迷。於是，他們持續測試並微調相關流程，讓所有客戶都能運用 Splashtop。

Ryan Grimes 說明 Splashtop 真的很好用：「執行快速、易於使用，還可以搭配 LTE 版 iPad 和巧控板運作，真的很棒。」

成果

最後，My IT Indy 終於在 Splashtop 為客戶找到了他們需要的解決方案。

My IT Indy使用過各種各樣的工具，多年來，它們要么被收購，要么被整合到其他系統中，要么價格上漲到無法承受的程度。 透過 Splashtop Remote Access，My IT Indy 能夠為印第安納州的企業獲得經濟高效且可靠的遠端存取解決方案。

這是因為Splashtop不僅價格合理，而且沒有像其他遠端存取提供商那樣的提價歷史。

並肩前行

Ryan 說道，要在這段艱難時期有所發展，必須保持正向積極的態度。他深信 My IT Indy 可以「平靜地度過這場風雨。現況『已然如此』，想要扭轉局勢全憑我們的應對方式，因此，我們必須竭盡所能熱心助人、展現無私。」

Ryan 的話引起了 Splashtop 的共鳴。COVID-19 新冠疫情深刻地提醒我們創立 Splashtop 的初衷：納入有效的居家辦公解決方案，進而協助個人、企業、學校、醫院和其他組織提升營運彈性。

正因如此，面對 COVID-19 的衝擊，Splashtop 反而針對遠端存取產品提供了大方折扣

細節

關於 My IT Indy

My IT Indy 是為企業客戶提供全方位服務的 MSP，提供經營企業所需的 IT 服務，包括電腦管理、網路管理、VoIP 系統，以及業務安全性。

Splashtop 遠端存取

Splashtop Remote Access 這款遠端桌面存取工具，讓您外出時也能存取自己的電腦。有了這款工具，您就可以透過任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取另一台 Windows、Mac 和 Linux 電腦。

您可以操控電腦並存取所有應用程式、檔案和資料。免費試用 (無需信用卡)。

客戶經驗分享

我們利用各種技術協助客戶。Splashtop 之類的遠端存取應用程式讓我們不僅可以遠端提供協助，也可以協助客戶實現遠端工作並保持業務進行。

Ryan Grimes, President of My IT Indy

My IT Indy Logo
Using remote access on a computer in a server room

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