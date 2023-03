我的IT Indy使客戶能夠通過遠端存取在家工作

My IT Indy 總裁 Ryan Grimes 解釋在 COVID-19 期間,他的公司如何運用 Splashtop Business Access,幫助印第安納州的各家小型企業實現安全的居家辦公。

Splashtop Business Access是一個遠端桌面訪問工具,使用戶可以隨時隨地訪問其電腦。借助Splashtop,My IT Indy的遠端存取功能的部署變得快速,簡單且廉價。

Ryan 表示:「COVID 在印第安納州的社區內傳播開來時,多數有能力實行居家辦公的企業便採行了相關措施。」然而,他又進一步闡述:「當時,其他不少企業也有改採遠距模式的潛力,只是不曉得如何付諸行動。」

My IT Indy 如何透過 Splashtop 遠端存取解決方案提供印第安納州的小型公司幫助

在將遠端功能擴展到客戶端之前,My IT Indy評估了幾種產品,這些產品可以使他們設置客戶端以在家中工作。

據 My IT Indy 表示,Splashtop Business Access 符合他們開出的所有條件。Ryan 指出:「我們很輕鬆地就透過我們的 RMM 公用程式進行部署,並替換掉原本安裝的版本,而且價格也不算特別高。」

My IT Indy 展開了試行計畫,請客戶使用 Splashtop,沒想到客戶都立刻為之著迷。於是,他們持續測試並微調相關流程,讓所有客戶都能運用 Splashtop。

Ryan Grimes 說明 Splashtop 真的很好用:「執行快速、易於使用,還可以搭配 LTE 版 iPad 和巧控板運作,真的很棒。」

成果

最後,My IT Indy 終於在 Splashtop 為客戶找到了他們需要的解決方案。

My IT Indy 使用了各種工具,隨著幾年時間過去,這些工具有些遭到收購,也有些被整合進其他系統,不然就是價格漲到令人無法負荷。多虧 Splashtop Business Access,My IT Indy 為印第安納州的企業找到了實惠又可靠的遠端存取解決方案。

這是因為Splashtop不僅價格合理,而且沒有像其他遠端存取提供商那樣的提價歷史。

並肩前行

Ryan 說道,要在這段艱難時期有所發展,必須保持正向積極的態度。他深信 My IT Indy 可以「平靜地度過這場風雨。現況『已然如此』,想要扭轉局勢全憑我們的應對方式,因此,我們必須竭盡所能熱心助人、展現無私。」

Ryan 的話引起了 Splashtop 的共鳴。COVID-19 新冠疫情深刻地提醒我們創立 Splashtop 的初衷:納入有效的居家辦公解決方案,進而協助個人、企業、學校、醫院和其他組織提升營運彈性。

正因如此,面對 COVID-19 的衝擊,Splashtop 反而針對遠端存取產品提供了大方折扣。