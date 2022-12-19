降低成本，同時確保客戶滿意度
芒斯特商業裝置如何利用Splashtop SOS遠端有效地管理500台機器
總結
COVID-19 徹底改變了我們在包括印刷行業在內的各行各業的工作方式。 雖然許多企業有義務進行遠程辦公，但有些企業自願這樣做，以通過降低運營成本來增加利潤。 Munster Business Equipment 就是這種情況，它轉向 Splashtop SOS 來遠端支援其使用者。
總結
挑戰：降低運營成本，同時確保客戶滿意度
在考慮降低運營成本的方法時，Munster Business Equipment 銷售經理 Darach Meade 注意到，由於列印和掃描問題的現場客戶訪問量激增，導致運營成本增加。
這些都是不必要的拜訪，因為許多問題無需前往客戶即可解決。 “與必須現場進行的硬件維修不同，可以遠端處理與列印和掃描相關的問題，” Meade說。
由於這些實地考察是不必要的，因此造成了不必要的費用。 Darach 開始尋找遠端支援軟體解決方案來降低成本，同時確保 Munster Business Equipment 繼續為客戶提供出色的技術支援。
解決方案：Darach 找到了 Splashtop SOS，這是一款經濟實惠且強烈推薦的遠端支援工具
Darach 最初開始探索 TeamViewer 和 LogMeIn 等遠端支援工具，但決定繼續尋找。 “我們發現這些太貴了，而且對使用者不友好，”米德說。
他繼續尋找，直到一家類似於 Munster Business Equipment 強烈推薦的Splashtop SOS的公司。 他嘗試了 Splashtop ，並與 TeamViewer、 LogMeIn 和其他類似工具相比，它的易用性、功能和低成本感到驚喜。
結果：降低成本並增強支援更多客戶的容量
實施 Splashtop SOS 毫不費力。 “將 Splashtop 應用程式下載到我們工程師的筆記型電腦上後，入職非常簡單，我們現在能夠遠端管理 500 台機器，”Darach 說。 雖然這些機器主要是 Windows 機器，但 Splashtop SOS 也允許Darach和他的六名支援技術人員團隊支援iOS設備。
“Splashtop 使我們能夠遠端支持數百名客戶，如果沒有它，我們將繼續對可以遠端完成的呼叫進行現場訪問，從而導致服務部門的利潤降低，”Meade 說。 他補充說：「我非常高興，我強烈推薦 Splashtop，因為它易於使用和價格。
細節
關於 Munster Business Equipment
Munster Business Equipment 是為愛爾蘭的商業和教育部門提供列印管理服務、互動和視聽解決方案的領先供應商。
在此處瞭解有關 Munster Business Equipment 的更多資訊。
關於 Splashtop SOS
Splashtop SOS是一種有人照看的按需遠端支援解決方案，具有可選的無人看管的隨時存取電腦的功能。
借助 SOS，IT 支援專業人員可以使用簡單的工作階段代碼立即連接到使用者的設備。 SOS 專為説明台和支援專業人員設計，允許他們對無限數量的設備執行臨時遠端支援。 無論使用者身在何處或何時出現問題， SOS 使用者都可以輕鬆地遠端訪問其用戶的設備（Windows，Mac，iOS， Android 或Chromebook），以快速控制和解決問題。 SOS 減少了支援使用者所需的時間，保持了較高的客戶滿意度，並降低了遠端支持團隊的成本。
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