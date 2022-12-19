降低成本，同時確保客戶滿意度

降低成本，又能確保客戶滿意
Munster Business Equipment 如何利用 Splashtop 遠端高效管理 500 台機器
摘要
COVID-19 徹底改變了我們在包括印刷行業等各種行業的工作方式。雖然許多企業有義務離開，但有些企業自願地通過降低營運成本來增加利潤。例如 Munster Business Equipment 就採用了Splashtop Remote Support來為其使用者提供遠端支援。
總結
挑戰：降低營運成本，確保客戶滿意
Munster Business Equipment 銷售經理 Darach Meade 想要降低營運成本，過程中發現營運成本的攀升是由於到府處理客戶列印和掃描問題的案件量激增。
這些都是不必要的拜訪，因為許多問題無需前往客戶即可解決。 “與必須現場進行的硬件維修不同，可以遠端處理與列印和掃描相關的問題，” Meade說。
這類到府服務並非必要，因而衍生了不必要的成本。於是 Darach 開始尋找遠端支援軟體解決方案，希望在降低成本的同時，也確保 Munster Business Equipment 能持續為客戶提供出色的技術支援。
解決方案：Darach 找到了 Splashtop Remote Support，這是一款價格實惠且備受推薦的遠端支援工具
起初，Darach 研究了 TeamViewer 和 LogMeIn 等遠端支援工具，但決定繼續尋找。Meade 表示：「我們覺得那幾款工具太貴了，而且不太好用。」
他繼續尋找，直到與 Munster Business Equipment 類似的公司強烈推薦了 Splashtop。他嘗試了 Splashtop，並與 TeamViewer、LogMeIn 和其他類似工具相比，對其易用性、功能和低成本感到驚訝。
成果：成本降低，且有更多人力可以支援更多客戶
實施 Splashtop 不費力。Darach 表示：“在我們的工程師的筆記型電腦上下載 Splashtop 應用程式後，入職非常簡單，現在我們可以遠端管理 500 台機器。”雖然這些機器主要是 Windows 機器，但 Splashtop 也允許 Darach 和他的六名支援技術人員團隊支援 iOS 裝置。
Meade 說道：「多虧有 Splashtop，我們才能遠端支援數百名客戶，否則就只能繼續到場處理遠端就可完成的要求，進而拉�低整個服務部門的獲利。」他還補充：「我非常滿意，強烈推薦好用又划算的 Splashtop。」
細節
關於 Munster Business Equipment
Munster Business Equipment 是為愛爾蘭商務和教育產業提供託管列印服務、互動和視聽解決方案的領導供應商。
由此深入了解 Munster Business Equipment。
關於 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support軟體解決方案，支援團隊可用於有人值守的按需終端支援以及無人值守的隨時電腦存取。
透過Splashtop Remote Support ，IT 支援專業人員可以透過簡單的連線程式碼立即連接到使用者的裝置。 Splashtop專為服務台和支援專業人員而設計，讓他們可以對無限數量的設備執行臨時終端支援。 無論使用者身在何處或何時出現問題，Splashtop 使用者都可以輕鬆遠端進入其使用者的裝置（Windows、Mac、Linux、iOS、Android 或 Chromebook）來控制並快速解決問題。Splashtop 減少了支援使用者所需的時間，維持了較高的客戶滿意度並降低了遠端支援團隊的成本。