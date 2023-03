運用 Splashtop 遠端運作教育訓練中心

Bechtle IT System House Chemnitz 的經營狀況與許多公司一樣,因 COVID19 而大受影響,對旗下因疫情而被迫停業的企業培訓中心來說,衝擊尤大。Bechtle IT System House Chemnitz 服務台專員 Johann Geßner 就解釋了公司為何選用 Splashtop Enterprise 遠端實驗室應用,也說明他們如何在兼顧效率與成本的前提下,設計出在疫情期間提供 IT 培訓的全新方式。

挑戰:確保培訓中心能持續經營,同時壓低營運成本

Bechtle IT System House Chemnitz 在 Chemnitz、Dresden 和 Cottbus 設有培訓中心,每間培訓中心均配備電腦室和相應的培訓軟體。在 COVID 疫情之前,這樣的設置都能有效地為秘書、PA 和 IT 管理員提供雲端、伺服器、網路和其他 IT 主題方面的培訓。

但是封城、社交距離和其他安全措施,使得實體培訓中心無法再順利營運。Geßner 表示:「對於需要營利的教育訓練中心來說,停業實屬下下之策。」此外,培訓中心需要將資源投注於實驗室和資料中心,因此營運成本不斐。

Geßner 認為必須找到符合經濟效益的辦法,在疫情期間遠端維持培訓中心營運,因此他開始四處尋找解決方案。他先是研究了他熟悉的遠端軟體產品,但發現這類解決方案既昂貴又複雜。Geßner 解釋道:「若要讓這些解決方案順利運作,我們需要購買大量昂貴的硬體和網際網路存取權限——這可是要價近 15 萬歐元鉅額投資啊!」

不僅如此,他還補充說明這些解決方案的使用方式相當繁雜,不如 Geßner 所期望的容易使用:「每個使用者都必須下載特定複雜的軟體,還要執行指定憑證,這種做法在封城時相當不切實際。」

於是,Geßner 改而嘗試 VPN 和 RDP,並測試了約九種解決方案,但全都失敗告終。他說:「這些解決方案都稱不上完美。挑戰就在於我們需要小心翼翼的,因為根據資料保護法,我們不能透過任何方式傳送客戶的地址,而且採用 VPN 的安全風險也令我們不甚滿意。」

就在那時,Geßner 找到了 Splashtop 遠端實驗室應用。

解決方案:適用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise – 價格合理、方便使用且可靠的遠端存取軟體

適用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise 是一款遠端存取軟體,使用者可以透過Windows 或 Mac 電腦、Chromebook、iPad、Android 平板電腦等任何裝置,來存取和控制實驗室電腦。

就費用、管理功能和培訓中心的遠端營運方面而言,Splashtop Enterprise 提供了 Geßner 所需的一切。

Geßner 說:「我不想在入口網站裡按來按去,自從有了 Splashtop,一切就簡單多了。只要短短幾分鐘,我就能完成工作,客戶也有各自的存取權限,我不必再於任何子選單內進行搜尋。除此之外,Splashtop 的所有功能都清楚地呈現在單一美觀的介面上,我可以輕鬆執行所有必要的前置作業,例如指派密碼和權限。」

Splashtop 還為他解決了不能洩漏客戶個人地址的隱私難題。Geßner 解釋:「我可以透過 Splashtop 使用自己的電子郵件地址來設定帳戶,在每次培訓課程前變更密碼,並視情況提供給參加人員。這是 Splashtop 獨有的功能,其他產品都做不到這一點!」

此外,與其他遠端存取軟體相比,Splashtop Enterprise 提供更多功能,而價格卻不到一半。「這就是所有人買單的原因」Johann Geßner 說。

最後,Splashtop Enterprise 遠端實驗室應用協助 Geßner 和團隊達成以下成就:

方便學生和教師遠端存取教育訓練中心的實驗室電腦,就像在現場使用電腦和應用程式一樣

安排使用時段並設定權限,確保學生和教師獲得流暢的遠端存取體驗

遠端支援和管理實驗室電腦,依照需求為任何電腦或行動裝置提供快速的遠端支援,同時為人在家中或校園內的學生和教師提供支援

成果:Splashtop 拯救了這一整年的頹勢,並為混合式培訓開創了嶄新可能

Bechtle IT System House Chemnitz 在測試了 10 多種工具後,選擇 Splashtop 遠端實驗室應用來支援旗下的遠端培訓中心。Splashtop 憑著關鍵的多項功能、穩定效能和實惠價格,從眾多解決方案中脫穎而出。

Geßner 直言,最後是 Splashtop 協助他的團隊化解了一年來的困境。

此外,實施過程相當順利。IT 團隊在 67 個 Windows 用戶端上安裝了 Splashtop,協助多達 24 名學員能夠遠端存取培訓中心的 PC 進行培訓課程。僅在進行兩場培訓後,Bechtle IT System House Chemnitz 對 Splashtop 的投資就已經回本。

如今,Bechtle IT System House Chemnitz 可以接受來自德國境內任何地點的培訓學員,因為學員們不必再親自前往公司的任何營業據點。Geßner 說:「這麼一來,不僅省下了差旅時間、住宿成本,也為我們的培訓部門省下了相關組織費用。」

有了這次成功的經驗,Geßner 和他的團隊打算在疫情後繼續使用 Splashtop,而且可能還會推出混合式培訓解決方案。他說:「我預估我們會在疫情後繼續提供線上培訓,因為這個模式很不錯,也相當穩定可靠,這都要歸功於 Splashtop。」他補充道,對某些顧客來說,線上培訓較為優質、也較方便,這是透過 Splashtop 實現遠端培訓的額外好處。

—

適用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise 具有高效能、易於管理且安全,是教育和訓練機構理想的解決方案,學生和教師可使用該工具來存取校園內的電腦。歡迎與我們聯繫以免費試用並預約示範。