運用 Splashtop 遠端運作教育訓練中心
Bechtle GMBH IT-Systemhaus Chemnitz 教育訓練中心如何運用 Splashtop Enterprise 運作遠端電腦實驗室
摘要
Bechtle IT System House Chemnitz 的經營狀況與許多公司一樣，因 COVID19 而大受影響，對旗下因疫情而被迫停業的企業培訓中心來說，衝擊尤大。Bechtle IT System House Chemnitz 服務台專員 Johann Geßner 就解釋了公司為何選用 Splashtop Enterprise 遠端實驗室應用，也說明他們如何在兼顧效率與成本的前提下，設計出在疫情期間提供 IT 培訓的全新方式。
挑戰：確保培訓中心能持續經營，同時壓低營運成本
Bechtle IT System House Chemnitz 在 Chemnitz、Dresden 和 Cottbus 設有培訓中心，每間培訓中心均配備電腦室和相應的培訓軟體。在 COVID 疫情之前，這樣的設置都能有效地為秘書、PA 和 IT 管理員提供雲端、伺服器、網路和其他 IT 主題方面的培訓。
但是封城、社交距離和其他安全措施，使得實體培訓中心無法再順利營運。Geßner 表示：「對於需要營利的教育訓練中心來說，停業實屬下下之策。」此外，培訓中心需要將資源投注於實驗室和資料中心，因此營運成本不斐。
Geßner 認為必須找到符合經濟效益的辦法，在疫情期間遠端維持培訓中心營運，因此他開始四處尋找解決方案。他先是研究了他熟悉的遠端軟體產品，但發現這類解決方案既昂貴又複雜。Geßner 解釋道：「若要讓這些解決方案順利運作，我們需要購買大量昂貴的硬體和網際網路存取權限——這可是要價近 15 萬歐元鉅額投資啊！」
不僅如此，他還補充說明這些解決方案的使用方式相當繁雜，不如 Geßner 所期望的容易使用：「每個使用者都必須下載特定複雜的軟體，還要執行指定憑證，這種做�法在封城時相當不切實際。」
於是，Geßner 改而嘗試 VPN 和 RDP，並測試了約九種解決方案，但全都失敗告終。他說：「這些解決方案都稱不上完美。挑戰就在於我們需要小心翼翼的，因為根據資料保護法，我們不能透過任何方式傳送客戶的地址，而且採用 VPN 的安全風險也令我們不甚滿意。」
就在那時，Geßner 找到了 Splashtop 遠端實驗室應用。
解決方案：適用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise – 價格合理、方便使用且可靠的遠端存取軟體
適用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise 是一款遠端存取軟體，使用者可以透過Windows 或 Mac 電腦、Chromebook、iPad、Android 平板電腦等任何裝置，來存取和控制實驗室電腦。
就費用、管理功能和培訓中心的遠端營運方面而言，Splashtop Enterprise 提供了 Geßner 所需的一切。
Geßner 說：「我不想在入口網站裡按來按去，自從有了 Splashtop，一切就簡單多了。只要短短幾分鐘，我就能完成工作，客戶也有各自的存取權限，我不必再於任何子選單內進行搜尋。除此之外，Splashtop 的所有功能都清楚地呈現在單一美觀的介面上，我可以輕鬆執行所有必要的前置作業，例如指派密碼和權限。」
Splashtop 還為他解決了不能洩漏客戶個人地址的隱私難題。Geßner 解釋：「我可以透過 Splashtop 使用自己的電子郵件地址來設定帳戶，在每次培訓課程前變更密碼，並視情況提供給參加人員。這是 Splashtop 獨有的功能，其他產品都做不到這一點！」
此外，與其他遠端存取軟體相比，Splashtop Enterprise 提供更多功能，而價格卻不到一半。「這就是所有人買單的原因」Johann Geßner 說。
最後，Splashtop Enterprise 遠端實驗室應用協助 Geßner 和團隊達成以下成就：
方便學生和教師遠端存取教育訓練中心的實驗室電腦，就像在現場使用電腦和應用程式一樣
安排使用時段並設定權限，確保學生和教師獲得流暢的遠端存取體驗
遠端支援和管理實驗室電腦，依照需求為任何電腦或行動裝置提供快速的遠端支援，同時為人在家中或校園內的學生和教師提供支援
成果：Splashtop 拯救了這一整年的頹勢，並為混合式培訓開創了嶄新可能
Bechtle IT System House Chemnitz 在測試了 10 多種工具後，選擇 Splashtop 遠端實驗室應用來支援旗下的遠端培訓中心。Splashtop 憑著關鍵的多項功能、穩定效能和實惠價格，從眾多解決方案中脫穎而出。
Geßner 直言，最後是 Splashtop 協助他的團隊化解了一年來的困境。
此外，實施過程相當順利。IT 團隊在 67 個 Windows 用戶端上安裝了 Splashtop，協助多達 24 名學員能夠遠端存取培訓中心的 PC 進行培訓課程。僅在進行兩場培訓後，Bechtle IT System House Chemnitz 對 Splashtop 的投資就已經回本。
如今，Bechtle IT System House Chemnitz 可以接受來自德國境內任何地點的培訓學員，因為學員們不必再親自前往公司的任何營業據點。Geßner 說：「這麼一來，不僅省下了差旅時間、住宿成本，也為我們的培訓部門省下了相關組織費用。」
有了這次成功的經驗，Geßner 和他的團隊打算在疫情後繼續使用 Splashtop，而且可能還會推出混合式培訓解決方案。他說：「我預估我們會在疫情後繼續提供線上培訓，因為這個模式很不錯，也相當穩定可靠，這都要歸功於 Splashtop。」他補充道，對某些顧客來說，線上培訓較為優質、也較方便，這是透過 Splashtop 實現遠端培訓的額外好處。
—
適用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise 具有高效能、易於管理且安全，是教育和訓練機構理想的解決方案，學生和教師可使用該工具來存取校園內的電腦。歡迎與我們聯繫以免費試用並預約示範。
細節
關於 BECHTLE GMBH IT-SYSTEMHAUS CHEMNITZ
Bechtle Gmbh It-Systemhaus Chemnitz 成立於 1993年，是一家位於德國的先進 IT 服務供應商，在 Chemnitz、Dresden 和 Cottbus 提供 IT 諮詢、託管服務和全方位的 IT 訓練計畫。
關於 Splashtop Enterprise for Remote Labs
Splashtop Enterprise用於遠端實驗室，使學生和教師能夠像坐在電腦旁一樣遠端登入和使用電腦實驗室機器，從而使學術和培訓機構能夠增強和支援其學習計劃。
透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦。
以高品質影音快速連接 (4k 串流) 輕鬆地遠端控制電腦。
遠端辦公的同時，依然可享有維持生產力所需的重要功能，包括拖放檔案傳輸、遠端列印、遠端喚醒、遠端重啟、聊天等。
只要選擇 Splashtop，而非其他較貴的遠端存取產品，就能省下高達 80% 以上費用。
使用遠端存取排程功能可以安排開放的實驗時間和專門的實驗課程，讓不同的學生群體可以在課程排程時間遠端存取電腦實驗室。
客戶經驗分享
如果沒有 Splashtop，我們根本無法在隔離防疫期間進行任何教育訓練，進而面臨三個月以上的損失。
Johann Geßner, Service Desk Agent at Bechtle Gmbh It-Systemhaus Chemnitz