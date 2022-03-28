Splashtop 為 MSP 提供安全的遠端存取和控制 SuperOps.ai
使用 SuperOps.ai 進行端點管理的託管服務提供者 （MSP） 現在可以使用 Splashtop 從任何地方安全地訪問和控制設備。
特拉華州克萊蒙特和加利福尼亞州庫比蒂諾，2022 年 3 月 3 日
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
飛濺頂部和 SuperOps.ai 今天宣佈建立集成合作夥伴關係，將 Splashtop 的安全遠端訪問技術與 SuperOps 捆綁在一起.ai 面向 MSP 的直觀多合一平臺。 該平臺將專業服務自動化 （PSA） 和遠端監控和管理 （RMM） 軟體整合到當今 MSP 的單一基本解決方案中。 借助內置的Splashtop，用戶現在可以隨時隨地控制他們管理的任何客戶端設備，並提供安全的全天候支援。
SuperOps.ai 使用 AI 和自動化來簡化工作流程，並通過智慧警報和現代、直觀的介面來主動管理事件，從而消除噪音。 當技術人員需要對客戶端裝置進行故障排除時，他們只需從 SuperOps.ai 內部啟動 Splashtop 遠端控制會話並像面對面一樣診斷問題，即使客戶不在場也是如此。
SuperOps.ai 首席執行官Arvind Parthiban表示：「隨著當今IT專案的範圍和複雜性不斷擴大，以及勒索軟體的威脅日益嚴重，我們需要一個簡單安全的遠端訪問合作夥伴，能夠應對挑戰，並使MSP能夠為其客戶提供一流的服務。 “Splashtop 以其安全性和卓越的用戶體驗而聞名，這使他們成為我們和客戶的完美合作夥伴。 SuperOps.ai 的重點是為 MSP 提供無縫且集成良好的體驗，我相信這種集成合作夥伴關係是朝著該目標邁出的又一步。
SuperOps.ai 用戶現在可以獲得以下權益：
無人值守的遠端訪問：MSP 無需在場即可遠端存取客戶端的設備和伺服器。 他們可以主動解決問題，執行維護併為客戶提供遠端支援。
自動部署：Splashtop 流處理器通過 SuperOps.ai 代理自動安裝在平臺中的所有客戶端資產上。 這意味著無需花時間手動部署到設備網路。
會話中功能：使用者可以利用Splashtop功能來改善遠端會話體驗，包括檔傳輸、聊天、剪貼板同步等。 所有這些都有助於MSP輕鬆，並高效快速地支持客戶的需求。
強大的安全性：每個遠端會話都受到 TLS 和 256 位 AES 加密的保護，讓您高枕無憂。
“MSP 需要能夠即時遠端操作並從任何地方進行故障排除，以快速解決問題並保持客戶始終運營，”Splashtop 聯合創始人兼首席技術官 Philip Sheu。 “SuperOps.ai 都是關於使用者體驗和簡化 MSP 在一天內產生的每筆交易，我們很高興 Splashtop 可以提供這種解決方案的一部分。”
全球有 20 萬家企業和 3,000 萬名使用者安全地使用著 Splashtop，包括大型銀行、媒體公司、教育機構、醫療組織和政府機構。SuperOps.ai 使用者無需支付額外費用，就能取得安全遠端存取和支援技術，也可選擇加購 splashtop.com/sos，以利臨時遠端支援不受 SuperOps.ai 管理的電腦和行動裝置。請前往 SuperOps.ai/marketplace/splashtop 和 Splashtop.com/partners/integrations/superopsai 深入了解。
關於 SuperOps.ai
SuperOps.ai 是一個由人工智慧和智慧自動化提供支援的PSA-RMM平臺，專為現代MSP而構建。 該公司由連續創業者Arvind Parthiban和Jayakumar Karumbasalam於2020年創立，他們在IT行業擁有超過35年的綜合經驗。 首席執行官Arvind創建了領先的行銷自動化軟體Zarget，該軟體被Freshworks收購。 首席技術官兼首席運營官Jayakumar曾與Zoho，Optus和Freshworks合作，他負責並構建數據平臺。 現在，兩家公司都進入了MSP領域以改變行業，引入了現代替代品 - SuperOps.ai - 在市場上開創了光明的未來。 SuperOps.ai 得到了大型投資者Addition，Tanglin Venture Partners，Matrix Partners India和Elevation Capital的支援。
關於飛濺頂
Splashtop 是安全遠端訪問和支援領域的領導者，通過 IT 可以信賴的安全性提供使用者所需的親身體驗。 與笨重和緩慢的遠端訪問解決方案不同，Splashtop 的親身體驗與在現場機器前一樣快速、簡單和安全。 我們的 60fps 4K 畫質具有企業級可靠性和可擴充性，為性能設定了標準。 Splashtop 在單個應用程式中簡化了對 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 的訪問和支援。 雙因素身份驗證、單點登錄和SOC 2、GDPR、CCPA和HIPAA合規性提供值得信賴的安全性。 Splashtop 的即時全球支援允許使用者直接與專家交談，無論公司規模如何。 在Splashtop瞭解更多資訊。