Splashtop與SyncroMSP合作發布新的遠端存取集成
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Syncro 用戶現在只需按一下即可訪問領先的 MSP 遠端支援工具
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 1 月 22 日 – 遠端訪問、協作和遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 與 Syncro 合作，將一鍵式 Splashtop 遠端訪問引入 Syncro 平臺。
該集成允許從 Syncro 的 RMM 平臺中使用 Splashtop 的無人值守遠端存取工具。即使沒有最終用戶在場，Syncro 使用者也只需按一下即可啟動與其任何託管計算機的快速、可靠和安全的遠端連接。
Splashtop for SyncroFreshworks 主要功能
快速啟動與Syncro中任何電腦的遠端控制連線。
遠端存取和控制託管的Windows和Mac電腦。
利用Splashtop功能簡化日常任務，包括拖放文件傳輸，聊天，遠端重啟，共享技術人員桌面等。
使用Splashtop Business App可從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置訪問遠端電腦。
“ Splashtop是針對MSP的最有價值的遠端存取軟體，” Splashtop首席執行官Mark Lee說。通過與Syncro合作，該公司的RMM平台在MSP社區中享有很高的評價，我們共同為MSP提供了高價值的產品。 Syncro用戶可以通過Splashtop以負擔得起的價格輕鬆地為其設備提供遠端支援。”
“ Syncro以聆聽MSP，然後根據該反饋快速發布新功能而聞名。最近，從其他平台切換到我們的MSP一直在要求與Splashtop集成。與Splashtop的團隊合作非常容易，我們很高興宣布這一集成。現在，MSP可以通過我們的遠端監視和管理（RMM）解決方案以及Splashtop可靠的遠端桌面連接無縫地遠端存取其客戶的設備。” – Syncro的首席運營官Ian Alexander
供應情形
Splashtop 與 Syncro 的技術整合已經開放訂閱 Splashtop Remote Support 或 Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS+10 或 Splashtop SOS Unlimited ) 的 Syncro 使用者使用。也可以使用 Splashtop Remote Support 或 SOS 免費試用版來評估此技術整合。設定說明等更多資訊，請見 https://www.splashtop.com/partners/integrations/syncro。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為 2000 多萬使用者提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。
在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊