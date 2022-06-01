Splashtop為MSP和IT專業人員啟動 Splashtop On-Demand Support (SOS)
簡單、快速且經濟高效的 TeamViewer、LogMeIn Rescue、Cisco WebEx 和 Citrix GotoAssist 的替代方案;免費用於非商業用途
加利福尼亞州聖約瑟 — 2015 年 12 月 9 日 — 跨設備遠端訪問、支援和協作領域的全球領導者 Splashtop Inc. 宣佈推出 Splashtop 按需支援 （SOS），該解決方案專為尋求經濟高效、一流的遠端支持解決方案的 MSP 和 IT 專業人員而優化。由於對現有遠端支援解決方案不斷上漲的續訂價格和不足的客戶服務不滿意，MSP 和 IT 現在可以遷移到 Splashtop 按需支援 （SOS），享受以下好處：
具成本效益的解決方案，成本僅為替代方案的一小部分：$199每名技術
快速-Splashtop以其零延遲的高效能而聞名
簡單的臨時有人值守支援解決方案，使用者無需安裝
跨任何網路的無縫連接
強大的安全性 – TLS 和 256 位 AES 加密
內置檔案傳輸
Splashtop按需支持還與不同的遠端監視和管理（RMM），專業服務自動化（PSA）和幫助台解決方案很好地集成在一起。使IT和MSP更加有效地服務於其客戶。
Splashtop首席執行官Mark Lee說：“超過2萬名MSP和IT人士已經採用Splashtop Business和Splashtop Business進行遠端支援。” “許多人要求臨時的按需遠端支援功能，我們很高興現在提供SOS。”
通過預安裝Splashtop Streamer（代理），IT和MSP已經使用Splashtop Business和Splashtop Business for Remote Support支持數百萬台無人值守的電腦。現在，Splashtop按需支持（SOS）使IT和MSP可以輕鬆地按需遠端支援客戶，而無需預先安裝任何Splashtop Streamer（代理）。現在，Splashtop為無人值守和有人值守的遠端支援服務提供了完整的集成解決方案。
Splashtop 按需支援對非商業用途免費。
瞭解更多資訊並註冊免費試用：https://www.splashtop.com/sos
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 提供一流的跨螢幕生產力、支援和協作體驗，橋接智慧手機、平板電腦、計算機、電視和雲。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠透過行動裝置存取和控制他們喜愛的應用程式、檔案和數據。 Splashtop 課堂和 Mirroring360 等協作產品可實現跨設備的有效螢幕一對多共用。 超過1800萬人從應用商店下載了Splashtop產品，包括惠普，聯想，戴爾，宏碁，索尼，華碩，東芝，AMD，英特爾等在內的製造合作夥伴已在超過1億台設備上交付了Splashtop。
這種性能最佳的遠端桌面和應用程式訪問解決方案是解決移動 VPN 相容性問題和基於 WAN 的 RDP 的一種更快、更輕鬆、更具成本效益的方法。 Splashtop 贏得了享有盛譽的PC World「最具創新性產品」獎、《大眾科學》的「最佳新品」獎、LAPTOP 雜誌的「最佳 CES」獎，並且是紅鯡魚北美 100 強決賽入圍者。 Splashtop 通過 MDM / MAM 合作夥伴和其他轉銷商分發。 該公司總部位於加利福尼亞州聖約瑟，在中國、日本和臺灣設有國際辦事處。 欲瞭解更多資訊，請訪問 www.splashtop.com
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