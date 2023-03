Splashtop 為歐洲中小型企業推出新的「無限」遠端 IT 支持解決方案

Splashtop SOS 團隊為 IT、客戶支援和服務台團隊提供快速且經濟高效的安全遠端支援解決方案,適用於無限數量的設備

* 自 11-11-22 起,新訂閱者不再可以使用 SOS 團隊

荷蘭阿姆斯特丹,2022 年 2 月 9 日 — Splashtop 是符合歐盟 GDPR 的安全遠端訪問和支援解決方案的領導者,宣佈發佈其專為歐洲中小型企業 (SME) 市場設計的最新遠端 IT 支持解決方案。Splashtop SOS Teams 現已在*大多數歐洲國家/地區正式發佈,為 IT 部門、客戶支援和服務台/服務台團隊提供快速、經濟高效(每位 技術人員每年 199 歐元的固定價格,無限設備) 和完整的解決方案,用於有人值守和無人值守的遠端 IT 支援。

Splashtop SOS 團隊是一個單一的應用程式,技術人員可以從任何設備提供“無限”的遠端支援。 因此,即使他們在現場並且發生了意外情況,他們也可以立即採取行動。

Splashtop EMEA 總經理 Alexander Draaijer 表示:“隨時隨地工作給 IT 支持團隊增加了新的複雜性,他們需要為員工提供及時、安全和具體的技術支援,無論他們身在何處,都可以使用更廣泛的多種設備和操作系統。 “Splashtop SOS 團隊使中小企業提供遠端支援變得簡單且經濟實惠。 無需浪費時間或金錢前往用戶的設備。 技術人員可以從任何地方或設備遠端存取使用者的設備,並在需要時進行控制,並通過有人值守的支援立即解決問題。 或者,提供無人值守的支援,以跨多個端點、應用程式或系統之一執行更新和維護。

誰受益於Splashtop SOS 團隊:

希望提高客戶和/或員工滿意度,同時改善其安全狀況並降低IT支援成本的組織。

在家工作時將更快地獲得支持的員工,這將有助於他們的工作效率並在遇到IT問題時降低壓力水準。

需要提供快速、按需有人值守的遠端支援並快速解決最終用戶問題的IT技術人員,幾乎可以連接到任何設備(包括行動裝置)。

需要遠端管理計算機並在沒有最終用戶在場的情況下提供無人值守支援的IT團隊。

需要直接面對面支持進行設置或故障排除的IT團隊。

Splashtop SOS 團隊提供無與倫比的價值,並提供簡化的工作流程、高性能、廣泛的設備支援、用戶許可權,並符合 GDPR 等法規。 由於解決方案的簡單性,它使技術人員和最終使用者的支援請求變得容易。 它還提供了組織快速有效地完成遠端 IT 支援以解決技術支援問題所需的所有工具,包括螢幕共用、在設備之間傳輸檔、與使用者聊天、記錄會話等。

“我們專注於提供真正提高遠端生產力並消除技術挫折的 IT 支持解決方案,”Draaijer 繼續說道。 “Splashtop SOS 團隊確實是歐洲遠端 IT 支援的最佳價值。 此外,我們先進的安全性、完整的功能集以及可以通過電話或聊天聯繫的即時全球客戶支援是首屈一指的。

*Splashtop SOS Teams 是面向小型和大型企業業務的更廣泛的遠端支援解決方案產品群組的一部分。 SOS 團隊目前在英國和瑞士不可用。

關於 Splashtop

Splashtop 總部位於矽谷和阿姆斯特丹,是安全遠端訪問和支援領域的領導者,通過 IT 可以信賴的安全性提供使用者所需的親身體驗。 與笨重和緩慢的遠端訪問解決方案不同,Splashtop 的親身體驗與在現場機器前一樣快速、簡單和安全。 我們的 60fps 4k 品質具有企業級可靠性和可擴充性,為性能設定了標準。 Splashtop 在單個應用程式中簡化了對 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 的訪問和支援。 內置雙因素身份驗證和單點登錄,以及SOC2、GDPR、CCPA和HIPAA合規性,可提供值得信賴的安全性。 Splashtop 的即時全球支援允許使用者直接與專家交談,無論公司規模如何。 在 www.splashtop.com 瞭解更多資訊。