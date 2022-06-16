Splashtop 透過單一登入加深遠端電腦存取產品線的安全性
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加州聖荷西，2020年4月15日–遠端存取和遠端支援解決方案的領導者Splashtop Inc.今天宣布與Single Sign On（SSO）整合，以實現對客戶的集中式身份驗證並提高安全性。帶有SSO的Splashtop可以輕鬆擴展以支援多種裝置，包括Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook。 Splashtop包含大量部署功能，以簡化支援和啟用所有員工在家工作的過程。
“為了支持面臨更多威脅和網络攻擊的客戶，我們的SSO功能提供了增強的安全性，並滿足了法規和合規性要求，”Splashtop首席執行官Mark Lee說。“隨著最近的 COVID-19 就地避難指南生效，許多企業已經能夠利用 SSO 為員工大規模部署在家工作功能。”
使用 SSO 進行 Splashtop 的安全且簡單的身份驗證
組織和企業使用 SSO，讓員工可以使用現有的安全性聲明標記語言 (SAML) 相容身份憑證登入。 這樣，組織可以確保員工密碼符合安全標準規範。 Splashtop 與 SSO 技術整合，支援裝置驗證以及雙重驗證，為客戶提供企業級安全性。 Splashtop SSO 利用 SAML 2.0 標準，並與所有主要身份驗證供應商整合：
澳大利亞國防軍
Azure AD
奧克塔
JUMPCLOUD
可以購買SSO集成作為兩個Splashtop雲遠端存取產品線的附件：
Splashtop Business Access Pro 版大量授權
使員工能夠在家中使用 Splashtop 商業存取專業版遠端訪問他們的工作電腦。 用戶可以從自己的筆記型電腦、iOS 和 Android 裝置遠端訪問他們的 Windows、Mac 或 Linux 電腦。
面向企業的Splashtop按需支援
使 IT 部門和服務台能夠透過 Splashtop 按需支援來支援最終使用者的電腦和行動裝置。 功能包括拖放檔傳輸、聊天、會話錄製以及與票務平臺的集成。
聯繫 飛濺頂 瞭解更多資訊。 Splashtop 還為其本地自託管企業解決方案提供 Active Directory 集成。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端存取和遠端支援解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。全球超過 3000 萬使用者、200，000 家企業和政府機構享受 Splashtop 產品。