Splashtop將Linux遠端存取支持擴展到其他Linux發行版
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Splashtop用戶現在可以從Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置遠端存取和控制其Linux電腦。
加州聖荷西，2020年3月26日–作為全球遠端存取與遠端支援解決方案的領導者，Splashtop Inc.添加了可以使用Splashtop遠端存取工具進行遠端存取和控制的新Linux發行版。現在支援的Linux桌面平台包括：
新增功能！CentOS 7 和 8
新增功能！Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 7.3-8.1
新增功能！費多拉 29-31
Ubuntu 桌面 16.04 和 18.04
在這些 Linux 發行版上運行的電腦現在可以從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 設備上的 Splashtop Business 應用程式存取和控制。
Splashtop首席執行官Mark Lee表示：“通過支持CentOS，RHEL和Fedora等更多Linux發行版，我們現在將Splashtop擴展到了絕大多數Linux用戶。用戶可以遠端存取Linux電腦，就像坐在它們前面一樣。最近，我們看到越來越多的客戶使用VNC（甚至VPN）切換到Splashtop，因為隨著整個公司現在都在家中遠端工作，他們遇到了性能和擴展性問題。”
VNC 的卓越替代品
Linux 使用者可以從 VNC 切換，因為 Splashtop 提供了 10 倍更快、更安全、更易於設置和使用遠端存取 Linux 計算機的替代方案。
用於Linux遠端桌面的Splashtop解決方案
對Linux的無人值守遠端桌面訪問可在以下位置進行：
Splashtop Remote Support –對MSP和IT的無人看管和隨時對電腦的存取和管理
Splashtop SOS – SOS + 10和SOS Unlimited可以隨時隨地存取10台或無限制的電腦。 SOS，每位並發技術人員均獲得許可，還包括為服務台提供的對電腦和移動裝置的快速支持
Splashtop Business Access –個人和業務專業人員的遠端電腦存取
使用 Splashtop 實現安全連接
世界各地的企業，包括大型銀行、執法部門和政府機構，都可以安全地使用Splashtop。Splashtop 安全功能包括雙因素身份驗證、TLS 1.2、256 位 AES 加密等。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。
Splashtop遠端支援服務使IT和MSP能夠支持電腦，移動裝置，工業裝置和物聯網（IoT）。 Splashtop按需支持解決方案使支持和服務台團隊能夠遠端存取電腦以及iOS和Android裝置以提供支持。
Splashtop協作服務（包括Mirroring360和Classroom）可實現跨裝置一對多的有效螢幕分享。超過2000萬用戶喜歡Splashtop產品。在https://www.splashtop.com上了解更多信息。