Splashtop 擴展了執行團隊，由 Michelle Burrows 擔任行銷長，以及 Grant Murphy 擔任美洲區銷售副總
加利福尼亞州聖約瑟，2021 年 5 月 25 日 — 下一代遠端訪問和遠端支援領域的領導者 Splashtop Inc. 今天宣佈擴大其管理團隊，任命兩名技術資深人士：蜜雪兒·伯羅斯擔任首席行銷官 （CMO） 和格蘭特·墨菲擔任美洲銷售副總裁 （VP）。
Burrows 和 Murphy 的聘用是在 Splashtop 今年早些時候獲得 6500 萬美元額外風險投資之後進行的，推動了對其遠端工作、遠端學習和遠端支援產品的進一步投資，以滿足全球中小型企業 （SMB）、託管服務提供者 （MSP） 和企業不斷變化的需求。
「在過去一年中，傳染病的大流行使得公司行號、學校、廣播公司、公共服務和其他組織對 Splashtop 產品的需求激增，因其為了取得運算資源，不得不迅速採用安全的遠端存取技術。」Splashtop 共同創辦人暨首席執行長 Mark Lee說。「隨著不斷擴展產品和員工陣容，我們希望藉助 Michelle 強大的品牌和行銷專才，以及 Grant 在服務企業客戶時成立和拓展銷售團隊方面的經驗，推動 Splashtop 站上遠端存取和遠端支援市場的第一線。」
行銷主管 Michelle Burrows
「Splashtop 擁有強大的創辦人團隊、優質的產品、緊密而溫暖的企業文化以及知名又忠實的客戶群，很明顯正處於一個轉折點，準備展翅高飛，我很高興能在此時加入並參與公司的成長」Burrows 說。「未來 Splashtop 在行銷方面的投資可以讓 IT 領導者徹底了解其解決方案所帶來的價值。」
Burrows 負責引領 Splashtop 全球行銷策略，她將過去 25 年的行銷經驗帶入 Splashtop，專注於策略性行銷、品牌開發、市場需求開發和產品行銷。而她在軟體和客服行業的經驗則有助於 Splashtop 進行全球擴張。
Burrows 來 Splashtop 之前擔任 Procare Software 行銷長，她重振了這個擁有 30 年歷史的品牌。在此之前，她曾擔任數據中心即服務 (CaaS) 和優化勞動力 (WFO) 供應商 Serenova 的行銷長。此前則擔任 Comcast Business 行銷和分析副總。隨著 Comcast 在企業市場中嶄露頭角，她開始與中小型企業合作，並負責 Comcast 客戶忠誠度服務中心。
在加入 Comcast Business 之前，Burrows 曾擔任 NICE inContact 需求行銷副總、Rally Software Development 客戶行銷總監。她也曾在 Genesys (現為 West Corporation) 和 Verint Systems 擔任主管職。
Burrows 在麻薩諸塞大學阿默斯特分校獲得傳播、公共關係和廣告學士學位，並在丹佛大學獲得 MBA 學位。
銷售主管 Grant Murphy
墨菲說：“ Splashtop的技術已成為多個行業組織的必需品，其為提高產品安全性，效能和易用性而進行的投資將為更廣泛的採用鋪平道路。” “我期待進一步組建一支強大的銷售團隊，使Splashtop能夠實現業務多元化和規模化，並更深入地滲透到企業市場。”
Murphy 領導銷售團隊超過 20 年，為大型企業帳戶提供安全解決方案，以防禦網路威脅。他深知企業的業務需求與防止安全漏洞技術，如零信任安全性、最小權限原則、裝置身份驗證和身份認證等的重要性。
在加入 Splashtop 之前，Murphy 曾是 Centrify Corp. 全球銷售資深副總，該公司為零信任和權限存取管理領域的領導者。在此之前，他曾在 Barracuda Networks 管理企業銷售，將 Barracuda 的高端產品推廣至大型企業。另外，他曾在 McAfee 和 Secure Computing 擔任銷售副總，於前者負責公司網站和電子郵件的過濾業務，於後者則致力於推銷保護使用者和資料安全的電子郵件/網站過濾和託管服務。
Murphy 在德州三一大學獲得工程科學學士學位，並於 2006 年獲得了資訊系統安全專家 (CISSP) 認證。
要瞭解更多資訊，請閱讀Mark Lee與Michelle Burrows和Grant Murphy的問答博客文章。
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為企業、學術和研究機構、政府機構、小型企業、MSP、IT 部門和個人提供下一代遠端訪問和遠端支援軟體和服務。 Splashtop 基於雲的、安全且易於管理的遠端訪問方法正越來越多地取代虛擬專用網路 （VPN） 等傳統方法，同時獲得了驚人的 93 凈推薦值 （NPS），這是評估客戶滿意度的標準。 全球有超過 3000 萬使用者（包括 85% 的財富 500 強企業的使用者）使用 Splashtop 產品。