Splashtop 擴展了執行團隊，由 Michelle Burrows 擔任行銷長，以及 Grant Murphy 擔任美洲區銷售副總

「Splashtop 擁有強大的創辦人團隊、優質的產品、緊密而溫暖的企業文化以及知名又忠實的客戶群，很明顯正處於一個轉折點，準備展翅高飛，我很高興能在此時加入並參與公司的成長」Burrows 說。「未來 Splashtop 在行銷方面的投資可以讓 IT 領導者徹底了解其解決方案所帶來的價值。」

Burrows 負責引領 Splashtop 全球行銷策略，她將過去 25 年的行銷經驗帶入 Splashtop，專注於策略性行銷、品牌開發、市場需求開發和產品行銷。而她在軟體和客服行業的經驗則有助於 Splashtop 進行全球擴張。

Burrows 來 Splashtop 之前擔任 Procare Software 行銷長，她重振了這個擁有 30 年歷史的品牌。在此之前，她曾擔任數據中心即服務 (CaaS) 和優化勞動力 (WFO) 供應商 Serenova 的行銷長。此前則擔任 Comcast Business 行銷和分析副總。隨著 Comcast 在企業市場中嶄露頭角，她開始與中小型企業合作，並負責 Comcast 客戶忠誠度服務中心。

在加入 Comcast Business 之前，Burrows 曾擔任 NICE inContact 需求行銷副總、Rally Software Development 客戶行銷總監。她也曾在 Genesys (現為 West Corporation) 和 Verint Systems 擔任主管職。

Burrows 在麻薩諸塞大學阿默斯特分校獲得傳播、公共關係和廣告學士學位，並在丹佛大學獲得 MBA 學位。