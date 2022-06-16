Splashtop Enterprise 提供全面的遠端存取和遠端支援解決方案
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靈活的授權模式使企業和教育機構可以選擇混合使用安全的遠端存取和遠端支援軟體。
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 11 月 5 日星期四 – 遠端訪問和遠端支援解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 今天發佈了全新的 Splashtop 企業版，這是一種全面的遠端訪問和遠端支持解決方案，可滿足企業的 IT 人員、説明台和最終使用者遠端訪問需求;和面向教育機構的遠程實驗室的Splashtop企業版。
「自疫情開始以來，對遠端存取的需求已大大增加，因此，企業也需要靈活運用遠端存取解決方案。」Splashtop 執行長 Mark Lee 說。「我們開發出 Splashtop Enterprise 滿足市場對全方位高效能解決方案的需求，該解決方案可供組織依照需求彈性選擇居家辦公或 IT 和服務台遠端支援工具的組合。Splashtop Enterprise for Remote Labs 亦提供遠端電腦實驗室存取預約工具。」
Splashtop Enterprise 是一種安全、靈活且功能豐富的解決方案，專為具有多種遠端存取需求的組織而設計。如果使用 Splashtop Enterprise：
各行各業的各級員工均可通過工作站的高效能遠端存取實現有效率的居家辦公
IT 部門可以為使用者電腦和行動裝置提供遠端支援。
服務台人員可以隨時隨地為使用者提供隨需遠端支援。
此外，透過 Splashtop Enterprise for Remote Labs，教育機構可以：
讓學生和教師遠端存取校園電腦實驗室工作站和軟��體。
讓 IT 人員建立遠端電腦實驗室存取排程，以及為校園和遠端使用者提供遠端技術支援。
Splashtop Enterprise 的優點
組織和教育機構可以透過 Splashtop Enterprise 取得高效能且安全的解決方案，該解決方案易於部署和擴展，並且可以滿足多種遠端存取需求。Splashtop Enterprise 的優點包括：
員工可以存取工作場所中的 Windows、Mac 和 Linux 電腦，並像坐在電腦前一樣使用應用程式和資料。
IT 團隊可以使用集中式管理控制台來管理所有使用者、電腦和裝置，並透過遠端端點管理功能提供有效的內部支援。
隨需快速支援功能讓 IT 團隊可以為員工的電腦和行動裝置提供服務台支援。組織也可以將此功能與技術支援需求單和 PSA 系統技術整合至現有的 ITSM 基礎架構和流程中。
Splashtop Enterprise 帳戶可以與單一登入身份驗證供應商技術整合，進行集中式身份驗證並提高安全性。
包括分組、細緻的存取權限和預約等功能，讓 IT 部門可以輕鬆管理龐大的員工團隊或學生群體。
靈活的授權方案可以選擇以實名使用者數量計價和/或技術人員數量計價。
透過 Splashtop Enterprise for Remote Labs，教育機構可以選擇同時連線的學生授權和排程時段，以供學生和教職人員存取實驗室電腦。
可用性
Splashtop Enterprise 和 Splashtop Enterprise for Remote Labs 現已推出。歡迎所有組織和教育機構進一步了解更多資訊並與我們諮詢：
關於飛濺頂
Splashtop 為專業人士、MSP、IT 部�門和服務台提供高價值、一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。 30+ 百萬使用者、200，000+ 企業和多個政府機構在全球範圍內享受Splashtop產品。