Splashtop 支援對 Adobe Creative Cloud 影像應用程式的遠端存取
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Splashtop 為 Adobe Creative Cloud 影音產品使用者帶來高效能遠端存取體驗，打造出完美的居家工作環境。
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 7 月 30 日 – 遠端存取和遠端支援解決方案的領導者 Splashtop Inc. 宣佈已成為 Adobe® Exchange 開發人員社區的成員。 該公司提供解決方案，使用戶能夠從任何裝置即時、即時地遠端訪問 Adobe Creative Cloud® 桌面應用程式，使他們不必進入辦公室使用功能強大的計算機和先進的數位視頻和音訊軟體。
為 Adobe 使用者而生的卓越遠端存取體驗
「媒體、娛樂、建築和其他各種創意人士都渴望高效能的 Adobe 影音產品遠端存取體驗。但並非所有人家中都有強大的電腦設備，而且漫長的遠端連接嚴重損害生產力。」Splashtop 執行長 Mark Lee說「透過與 Adobe 的合作，現在使用者能夠藉由 Splashtop 遠端存取軟體，即時遠端操作高階電腦和 Creative Cloud 影像應用程式的功能。」
借助 Splashtop，用戶可以獲得高性能的遠端會話，甚至可以以低延遲流式傳輸 UltraHD/4K。 Splashtop 通過優化其編碼和解碼引擎來利用英特爾、NVIDIA 和 AMD 的最新硬體加速，從而提供卓越的性能。 通過這樣做，Splashtop 將遠端訪問性能提升到一個新的水準，同時將 CPU 利用率降低了 50% 以上，從而為 Adobe Premiere Pro®、After Effects®、Character Animator 和 Adobe Audition® 等應用程式提供了更多的處理空間。 用戶可以從任何電腦或行動裝置訪問其 Windows 和 Mac 工作站上的這些應用程式。 Splashtop 還提供多顯示器支援，允許使用者同時遠端訪問和流式傳輸多台顯示器。 用戶可以遠端編輯視頻、創建 VFX、繪製 3D 設計、製作動畫、開發遊戲、渲染檔等等，就像他們坐在遠端電腦前一樣。
Splashtop 提供雲端以及用戶端部署，可滿足不同層級的安全性與合規性要求。內建多因素身份驗證、裝置身份驗證和 TLS/SSL加密，實現安全的遠端存取。單一登入 (SSO) 功能還可以與 ADFS、Azure AD、JumpCloud、5Okta、OneLogin、Workspace ONE 和 TrustLogin 整合，改善和簡化 IT 團隊和使用者密碼管理程序。
「自疫情爆發以來，我們的客戶一直在尋找可用家中 Windows 和 Mac 工作站存取 Adobe 影音應用程式的解決方法，」 Adobe Video合作夥伴關係負責人Sue Skidmore說。「借助 Splashtop，使用者可以在辦公室以外的地方安全地使用其個人電腦、Android、iOS 和 Chromebook 設備高效地運用 Adobe 進行工作。 Splashtop 也支援用戶端部署，更符合一些客戶的需要和偏好。」
透過 Adobe 影音合作夥伴搜尋工具造訪 Splashtop 。
雲端和用戶端存取解決方案
Splashtop Business Access 為個人，團隊和組織提供最有價值的遠端存取解決方案。 用戶可以從任何計算機，平板電腦或移動設備立即遠程控制任何 Windows，Mac 或 Linux 計算機。 它提供了一組強大的會話中功能，包括多顯示器支持，文件傳輸，遠程打印，聊天等。 SSO/ 活動目錄集成可供企業使用。 從NT$192一個月開始，可以使用批量折扣。
Splashtop Remote Access 開放免費試用。
請聯繫Splashtop以獲取企業或本地遠端存取解決方案 。
關於飛濺頂
總部位於矽谷的Splashtop Inc.為業務專業人員、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端存取和遠端支援解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD 閘道和其他遠端存取軟體的流行替代品。全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop 產品。