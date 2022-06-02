Splashtop 宣布擴大其他裝置對 Linux 電腦的存取支援，強化 Linux 電腦遠端存取應用技術
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Splashtop用戶現在可以從Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置遠端存取和控制其Linux電腦。
加州聖荷西，2020 年 1 月 7 日– Splashtop Inc. 是遠端存取、協作和遠端支援解決方案的全球領導者，現在，Splashtop 屢獲殊榮的遠端桌面解決方案正式支援對 Linux 電腦的遠端存取。
Splashtop核心業務產品的訂戶現在可以從任何其他Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備遠端存取和控制其Linux電腦。通過Splashtop Business App，用戶只需單擊幾下即可啟動到所需Linux電腦的遠端連線。
帶有Splashtop的Linux遠端桌面
Splashtop 使使用 Splashtop Streamer 遠端訪問無人值守的電腦成為可能。 在計算機上安裝 Splashtop 流處理器後，用戶可以隨時遠端連接到該電腦。 除了現在支援Linux之外，還可以安裝Splashtop Streamer並啟用對Windows，Mac和Android設備的遠端訪問。
在遠端連線中，用戶可以即時控制其Linux電腦，打開任何文件或應用程序，並提供支持。與VNC程序相比，Splashtop為Linux電腦提供了更快，更安全的遠端存取。
適用於 Linux 遠端桌面的 Splashtop 解決方案
對 Linux 電腦的無人值守遠端存取在以下 Splashtop 解決方案中可用：
Splashtop Business Access –適用於需要從任何電腦，平板電腦或智能手機設備遠端存取其電腦的業務專業人員和小型團隊。
Splashtop Remote Support –適用於需要隨時對其託管電腦進行遠端存取以提供遠�端支援的MSP和IT。
Splashtop SOS （SOS + 10和SOS Unlimited）–適用於需要向客戶的電腦，平板電腦和移動設備提供有人值班的按需遠端支援的服務台和支持團隊。
“通過支持對Linux的遠端控制，我們正在進一步實現使世界上的設備更易於存取的使命，” Splashtop執行長Mark Lee說。 “ Linux是工作場所中流行的操作系統。借助Splashtop，業務專業人員將能夠感覺到遠端工作時就像坐在Linux電腦前一樣。 MSP和IT團隊可以更高效地工作並管理更多設備，因為我們最有價值的遠端支援產品可以存取無人看管的Windows，Mac，Android和Linux電腦。”
可用性
Splashtop Business Access，Splashtop Remote Support，Splashtop SOS +10或SOS Unlimited軟體包的任何新訂戶或當前訂戶都可以將Splashtop Streamer部署到他們的Linux計算機上，以進行無限制的遠端訪問。 每個解決方案的免費試用版可在Splashtop網站上找到。
Splashtop Linux Streamer 正式支援 Ubuntu 版本 16.04 和 18.04，但可以與當前不支援的其他 Linux 發行版一起使用。 了解有關使用 Splashtop 遠端存取 Linux 的更多資訊：https://www.splashtop.com/linux
關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，提供最佳價值和一流的遠端電腦訪問和協作解決方案。 Splashtop 遠端桌面服務使人們能夠隨時隨地從任何設備訪問他們的應用程式和數據。 Splashtop 遠端支援服務使 IT 和 MSP 能夠支援電腦、行動、工業設備和物聯網 （IoT）。 Splashtop 按需支援解決方案使支援和幫助台團隊能夠遠端存取電腦以及 iOS 和 Android 設備以提供支援。 Splashtop 協作服務（包括 Mirroring360 和 Classroom）可實現跨設備的有效螢幕共用（一對多）。 超過 2000 萬用戶喜歡 Splashtop 產品。 在 https://www.splashtop.com 瞭解更多資訊